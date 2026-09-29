La historia de los clones de Spider-Man tendra una nueva serie live-action

La Clone Saga de Spider-Man tendrá una nueva adaptación para Prime Video.

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Prime Video se encuentra cerca de aprobar una nueva serie basada en la conocida Clone Saga de los cómics de Marvel, de acuerdo con información de Deadline.

La producción estaría a cargo de Kelvin Yu, creador de American Born Chinese, quien se encargaría del guion. Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television no hicieron comentarios sobre el proyecto.

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La nueva serie ocuparía un lugar dentro de la estrategia televisiva que ambas compañías desarrollan en conjunto y sucedería a Spider-Noir, producción protagonizada por Nicolas Cage que fue cancelada por Prime Video después de una temporada.

En esa serie, el actor interpretó a Ben Reilly, aunque su personaje adoptó la identidad de Spider-Man Noir.

En los cómics, en cambio, Spider-Man Noir corresponde a una versión de Peter Parker. El cambio de identidad para la producción televisiva estuvo relacionado con las condiciones de los derechos de los personajes.

Nicolas Cage interpretó a Spider-Man en la serie de Spider-Noir.

Por el momento, existen pocos detalles sobre la historia que llegará a la pantalla. En los cómics, Ben Reilly es un clon de Spider-Man que desarrolla una identidad propia como superhéroe bajo el nombre de Scarlet Spider.

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Su nombre combina el de Ben, tío de Peter Parker, con el apellido de soltera de May Parker. Kaine Parker, por su parte, es presentado como el primer clon de Spider-Man y como un personaje con características diferentes a las de Ben.

Las primeras versiones sobre la posible adaptación televisiva señalan que Ben y Kaine podrían enfrentarse al descubrimiento de sus respectivos orígenes mientras encuentran a otros clones.

Entre ellos aparece Spidercide, otro personaje relacionado con la Clone Saga. Sin embargo, también existen versiones que apuntan a modificaciones importantes en los antecedentes de ambos protagonistas, incluida la posibilidad de que sus orígenes o identidades sean diferentes de los establecidos en los cómics.

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La Clone Saga original también incluye uno de los principales giros argumentales relacionados con Ben Reilly. En determinado momento de la historia, Ben es identificado como el verdadero Spider-Man y Peter Parker como el clon. Posteriormente, esta situación fue revertida.

En la Clone Saga, Peter Parker es considerado uno de los clones.

El desarrollo editorial de la saga generó una amplia respuesta entre los lectores y se convirtió en uno de los episodios más conocidos de la historia de los clones de Spider-Man.

La nueva producción forma parte de un acuerdo entre Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television para desarrollar varias series basadas en propiedades del Universo de Personajes de Marvel de Sony, con especial atención al entorno de Spider-Man.

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Al igual que otros proyectos contemplados dentro del acuerdo, la serie tendría un estreno inicial en la plataforma lineal MGM+ y posteriormente llegaría a Prime Video.

Amy Pascal, Phil Lord y Christopher Miller, quienes supervisan el desarrollo de este universo para Sony Television y participaron como productores ejecutivos de Spider-Noir, tienen previsto desempeñar también funciones de producción ejecutiva en la nueva serie junto con Kelvin Yu.

El proyecto se centraría específicamente en el segundo arco argumental de la saga, con Ben Reilly y Kaine Parker como personajes principales.

Los personajes de Ben Reilly y Kaine Parker serán el eje de la serie.

La información sobre el proyecto llega después de que Prime Video cancelara Spider-Noir. De acuerdo con Deadline, Amazon y Sony Television continúan desarrollando varios proyectos contemplados en su acuerdo y al menos uno de ellos se encontraba cerca de recibir una orden de serie.

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La eventual producción basada en la Clone Saga sería, por tanto, una de las nuevas incorporaciones a la expansión televisiva del universo de personajes de Marvel controlado por Sony.