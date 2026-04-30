El “gustito sagrado” del asado se suma a las juntadas mundialistas

La identidad nacional suele expresarse en los detalles más cotidianos. En la mesa argentina, el asado ocupa un lugar de privilegio, como un símbolo de encuentro, celebración y pertenencia. Por eso, en año de Mundial, las costumbres locales adquieren nuevos matices y se reinventan para acompañar la pasión futbolera.

En este contexto, Hellmann’s presentó una nueva mayonesa desarrollada especialmente para los argentinos. La propuesta busca trasladar el espíritu de una de las tradiciones más arraigadas del país a los hogares.

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Bajo el concepto “el gustito sagrado”, la marca pretende trasladar la experiencia de la parrilla a otros momentos especiales como la picada para ver un partido.

Hellmann’s Sabor Asado es una edición limitada que llega en un envase inspirado en la argentinidad, con los característicos colores celeste y blanco. Este elemento visual pretende reforzar la conexión emocional con el equipo argentino y acompañar las tradicionales juntadas mundialistas.

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Hellmann’s apuesta por un producto inspirado en el ritual del asado durante el Mundial (Visuales Infobae)

Una campaña pensada para convertirse en el aderezo con el sabor más argentino de todos

Para acompañar este lanzamiento, la marca del grupo Unilever diseñó una campaña de comunicación que abarca distintos formatos y plataformas. El despliegue incluye acciones en redes sociales, generación de contenido digital, presencia en vía pública, alianzas con influencers y activaciones en los puntos de venta. La estrategia se orienta a posicionar el producto como un protagonista de las mesas durante el torneo.

Por otra parte, la elección del sabor resulta significativa. El asado fue identificado por la marca como uno de los elementos más representativos de la identidad local y como un factor de cohesión social.

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Voceros de Hellmann’s indicaron que el objetivo principal del lanzamiento consiste en “capturar ese ritual y convertirlo en algo que pueda disfrutarse en cualquier momento”. Así, la mayonesa saborizada se presenta como una alternativa para acompañar sándwiches, picadas y platos cotidianos, más allá de la parrilla tradicional.

Un producto que busca llevar el sabor más icónico del país a todos los momentos del día

La edición limitada se suma a una tendencia creciente de productos temáticos que buscan capitalizar eventos deportivos de alcance global. En este sentido, el Mundial funciona como un catalizador para el consumo y la creatividad de las marcas, que intentan integrarse a la conversación cultural y generar experiencias distintivas para los consumidores.

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La nueva mayonesa sabor asado busca acompañar cada encuentro futbolero en Argentina (Visuales Infobae)

Para Hellmann’s, en la Argentina hay sabores que no se explican, se sienten. El asado es probablemente el más importante de todos. La frase, incluida en los materiales de prensa distribuidos por Unilever, sintetiza el enfoque de la campaña y subraya la intención de trasladar sensaciones asociadas al encuentro y la celebración a través de un aderezo.

Por otra parte, la propuesta busca diferenciarse en un mercado competitivo, donde la innovación en sabores y presentaciones se volvió un factor clave para captar la atención de los consumidores.

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Un lanzamiento que apela a la tradición y el momento social

La combinación de identidad, tradición y fútbol se convierte en un argumento central para Hellmann’s, que apuesta a ocupar un lugar destacado en la mesa argentina a través de una propuesta innovadora.