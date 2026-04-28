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Del Potro vuelve a escena con un nuevo desafío fuera de las canchas

El campeón del US Open y la Copa Davis protagoniza una campaña que pone el foco en la salud y el esfuerzo diario

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Juan Martín Del Potro se suma como figura central en una propuesta que vincula esfuerzo diario y confianza (SanCor Salud)

El concepto de alto rendimiento dejó de pertenecer exclusivamente al deporte profesional y comenzó a expandirse hacia la vida cotidiana. A partir de esa transformación, la salud se posiciona como un espacio clave para interpretar ese esfuerzo diario.

Bajo esa premisa, Juan Martín del Potro fue presentado como nuevo embajador de SanCor Salud. La incorporación se enmarca dentro de una estrategia de la compañía que busca reforzar valores asociados al profesionalismo, la superación y la confianza.

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Para esta organización, la exigencia ya no se mide solo en resultados competitivos, sino que también se percibe en la calidad del acompañamiento y en la cercanía con las personas. Por eso, la incorporación del extenista campeón de la Copa Davis y el US Open representa un paso más en la relación con sus clientes.

Una figura que conecta con los valores de marca

El anuncio llega acompañado por el lanzamiento de “Le pongo la firma”, una plataforma de comunicación desarrollada junto a McCann Buenos Aires y con producción de Landia. La propuesta se concibe como un despliegue integral con presencia en múltiples canales.

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Las piezas creativas de la campaña resignifican escenas cotidianas a partir de la lógica del alto rendimiento (SanCor Salud)

La campaña marca el inicio de una nueva etapa en la construcción de identidad. El enfoque apunta a consolidar atributos como calidad de servicio, capacidad de respuesta y cercanía en cada punto de contacto.

Por otra parte, la elección del extenista no responde únicamente a su trayectoria deportiva. Desde la compañía destacaron la importancia de encontrar una figura con credibilidad transversal y afinidad con los valores históricos del grupo.

En palabras del Dr. Fernando Werlen, director general de la firma, la decisión estuvo orientada a sumar a alguien que represente con autenticidad la cultura organizacional. El ejecutivo subrayó la importancia del esfuerzo, el compromiso y la conexión con las personas.

Del alto rendimiento deportivo a la vida cotidiana

En tanto, Nora Mosso, gerenta de Marketing, explicó que la búsqueda se centró en un perfil capaz de amplificar los pilares de la marca. Entre ellos, mencionó la excelencia operativa y el compromiso humano como ejes fundamentales.

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La iniciativa de SanCor Salud apuesta por una narrativa que conecta distintas audiencias a través de valores compartidos (SanCor Salud)

A su vez, la trayectoria de Del Potro refuerza ese posicionamiento. El deportista alcanzó el puesto número 3 del ranking ATP y construyó una carrera marcada por la resiliencia y la capacidad de sobreponerse a contextos adversos.

Por su parte, la empresa registra un crecimiento sostenido dentro del sector de la medicina privada. Con una expansión del 400% en la última década, logró posicionarse entre las principales entidades del país.

De este modo, la alianza se fundamenta en un recorrido compartido. Tanto la organización como el embajador construyeron su desarrollo a partir de la constancia, la disciplina y la búsqueda permanente de superación.

Por su parte, Del Potro señaló que la propuesta le resultó atractiva desde el primer momento. “Me interesó sumarme porque encontré una empresa seria, cercana y con valores muy claros. Una marca que acompaña a las personas en algo tan importante como la salud”, señaló el extenista.

Asimismo, Delpo hizo hincapié en que otro aspecto que lo sedujo fue que se tratara de una compañía argentina, con trayectoria, arraigo y una mirada de crecimiento constante. Por eso, sintió que había una identificación genuina.

Una campaña que amplía el concepto de esfuerzo

El concepto creativo de la campaña se apoya en una idea cultural en expansión. El alto rendimiento ya no pertenece únicamente al ámbito competitivo: se refleja en la vida diaria de millones de personas.

De allí surge “Le pongo la firma”, una consigna que busca transmitir confianza y compromiso. La idea se proyecta a lo largo del año mediante distintas ejecuciones orientadas a públicos diversos.

Por consiguiente, la estrategia incluye una mirada amplia que abarca desde nuevas generaciones hasta entornos corporativos. El objetivo es construir una narrativa transversal que amplifique el alcance del mensaje.

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