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Expertos en inversiones explican cómo hacer rendir el dinero en pesos o dólares con una estrategia diversificada

ICBC presenta un ciclo donde acerca herramientas financieras para que los usuarios puedan tomar decisiones con información y de manera segura

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Collage de veinte retratos individuales en blanco y negro de hombres y mujeres. Todos sonríen y miran directamente a la cámara, vestidos con atuendo de negocios casual
La campaña #ExpertosEnInversiones ofrece contenidos claros y accesibles, pensados para quienes quieren dar sus primeros pasos en el mundo de las inversiones (ICBC)

Cada vez más personas buscan alternativas para hacer rendir el dinero en un contexto económico cambiante. La planificación financiera, la elección de instrumentos adecuados y el acompañamiento de especialistas aparecen como factores centrales para tomar decisiones informadas.

En este escenario, ICBC impulsa una campaña que acerca herramientas y contenidos para facilitar el acceso a las inversiones. A través de una serie de cápsulas audiovisuales protagonizadas por expertos del banco, la propuesta busca promover una gestión más eficiente del capital para distintos perfiles de usuarios.

El punto de partida: objetivos claros y planificación

El ciclo #ExpertosEnInversiones sostiene que el punto de partida de cualquier estrategia consiste en definir objetivos claros. No es lo mismo invertir para un viaje que planificar la jubilación o proyectar la compra de una propiedad. El horizonte temporal influye directamente en la selección de instrumentos, así como también en el nivel de riesgo que cada persona está dispuesta a asumir.

Concentrar los recursos en un único activo puede aumentar la exposición a la volatilidad, mientras que distribuir el dinero en distintas opciones permite equilibrar rendimiento y estabilidad. Este enfoque contribuye a reducir la incertidumbre y a mejorar la respuesta frente a escenarios cambiantes.

Para quienes se inician en el mundo financiero, existen herramientas que simplifican la operatoria. En este segmento, Alpha Planeamiento se presenta como una alternativa que permite acceder a una cartera diversificada en pesos desde montos accesibles, con una estrategia alineada al perfil de cada inversor.

Estrategias en pesos para organizar la cartera

A medida que crece la experiencia, muchos usuarios optan por avanzar hacia un mix de inversiones que combine distintas clases de activos. Esta estrategia permite equilibrar objetivos y construir carteras más sólidas en función de cada necesidad.

Entre las opciones en moneda local, Alpha Renta Capital Pesos apunta a quienes buscan proteger el dinero frente a la inflación, ya que invierte en instrumentos ajustables por CER. A su vez, Alpha Ahorro se posiciona como una herramienta pensada para quienes priorizan la liquidez con bajo riesgo en el día a día.

Para quienes buscan mayor rendimiento, también existen alternativas como Alpha Retorno Total, un fondo de gestión activa que identifica oportunidades según el contexto económico. Este tipo de instrumentos implica mayor volatilidad, pero también la posibilidad de obtener resultados más atractivos en el mediano y largo plazo.

Opciones en dólares y acceso a nuevos mercados

El interés por las inversiones en moneda extranjera se mantiene firme entre los ahorristas, aunque el dólar también enfrenta el impacto de la inflación internacional. En este contexto, surgen alternativas que permiten generar rendimiento y diversificar riesgos.

Entre ellas, Alpha Dólar ofrece la posibilidad de obtener liquidez inmediata con rendimiento, ideal para quienes buscan disponibilidad sin resignar ganancias. Por su parte, Alpha Renta Fija Corporativa Dólar invierte en obligaciones negociables, permitiendo acceder a activos con renta en moneda extranjera y diversificación en distintas compañías.

A su vez, Alpha Latam brinda acceso a acciones de empresas latinoamericanas, facilitando la inversión en mercados regionales sin necesidad de abrir cuentas en el exterior. Estas opciones amplían el abanico de oportunidades y permiten construir una cartera más completa.

Liquidez, disciplina y asesoramiento profesional

Más allá del instrumento elegido, los especialistas coinciden en que el factor tiempo y la disciplina son determinantes. Las decisiones impulsivas o guiadas por el temor suelen afectar los resultados, mientras que una planificación sostenida permite atravesar los distintos ciclos del mercado con mayor previsibilidad.

Evitar errores frecuentes, como la falta de diversificación o la búsqueda de ganancias rápidas, es otro aspecto fundamental para mejorar el rendimiento de las inversiones. En este punto, el asesoramiento profesional adquiere relevancia, ya que aporta una mirada estratégica y reduce el margen de error en la toma de decisiones.

Con una propuesta que combina contenidos educativos, herramientas digitales y acompañamiento especializado, ICBC busca acercar el mundo de las inversiones a más personas. La campaña #ExpertosEnInversiones refuerza este objetivo al ofrecer información clara y accesible, junto con la posibilidad de operar desde el celular o la computadora mediante procesos simples.

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