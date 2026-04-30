Mercado inmobiliario: un nuevo modelo de financiación permite acceder a viviendas recién terminadas

Creaurbana facilita el acceso a propiedades terminadas en ubicaciones consolidadas, adaptándose a las necesidades de quienes buscan calidad y flexibilidad en el mercado inmobiliario (Creaurbana)

La búsqueda de soluciones innovadoras en el mercado inmobiliario continúa ganando relevancia, a medida que más personas evalúan cómo acceder a una propiedad de manera eficiente.

En este contexto, surgen alternativas que buscan ofrecer respuestas concretas a quienes desean invertir en un inmueble o mudarse sin demoras, como el nuevo esquema presentado por Creaurbana, la desarrolladora liderada por Marcelo Mindlin.

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La compañía presentó un modelo de financiación que apunta a facilitar el acceso a unidades residenciales ya finalizadas. Esta propuesta responde a una demanda creciente por alternativas flexibles y soluciones adaptadas a las necesidades actuales de quienes buscan una propiedad.

Condiciones adaptadas a cada perfil y sin bancos

El nuevo esquema de Creaurbana se diferencia de los modelos habituales porque permite financiar unidades terminadas, no solo aquellas en etapa de obra. El sistema combina un anticipo inicial con un saldo que se abona en cuotas, financiado directamente por la desarrolladora.

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De esta manera, el comprador puede tomar posesión inmediata del inmueble y organizar el pago según sus posibilidades, sin la intervención de bancos ni entidades financieras.

La empresa diseñó la propuesta para distintos perfiles. Por un lado, apunta a inversores que consideran al real estate como parte de un portfolio diversificado. Por el otro, contempla a quienes buscan una vivienda adaptada a su estilo de vida.

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El foco está puesto en unidades de alta gama, ubicadas en barrios consolidados, que ofrecen resguardo de capital y potencial de valorización a futuro.

“Buscamos ofrecer una alternativa concreta en un mercado donde el crédito sigue siendo una barrera. Este modelo permite acceder a unidades terminadas y en construcción, con la tranquilidad de ver exactamente qué se está comprando y con esquemas de pago que se adaptan a cada cliente”, explicó Andrés Mindlin, director de nuevos negocios de Creaurbana.

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Las unidades de alta gama en DePampa ofrecen acceso inmediato a espacios verdes y una vida residencial tranquila (Creaurbana)

Un cambio de lógica en el sector inmobiliario

El lanzamiento de este esquema marca un giro en la dinámica tradicional del sector. Hasta ahora, el comprador solía financiar el desarrollo durante la etapa de construcción. En este caso, la desarrolladora asume ese rol y respalda la operación con su estructura y capacidad financiera.

La iniciativa alcanza diferentes unidades del portfolio actual de la compañía. Entre los desarrollos destacados se encuentran DePampa y DeAlcorta, ambos emplazados en Bajo Belgrano. Este barrio de la ciudad de Buenos Aires se caracteriza por su perfil residencial, baja densidad, cercanía a espacios verdes y buena conexión con los principales corredores urbanos.

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Desde Creaurbana sostienen que el segmento premium donde se ubican estos proyectos refleja una demanda sostenida de viviendas de calidad y ubicación estratégica.

Características principales del nuevo modelo

• Aplicable a unidades finalizadas

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• Anticipo inicial y saldo financiado directamente por la desarrolladora

• Sin intervención bancaria

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• Posibilidad de posesión inmediata

• Esquemas personalizados de pago

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• Foco en propiedades de alta gama y zonas consolidadas

• Disponibilidad en proyectos como DePampa y DeAlcorta

DeAlcorta se destaca por su arquitectura moderna y vistas abiertas, integrándose al perfil exclusivo de Bajo Belgrano y priorizando el confort y la calidad en cada detalle (Creaurbana)

Respaldo y proyección de la marca

Con más de 1 millón de metros cuadrados construidos, Creaurbana cuenta con el respaldo del Grupo Emes y una trayectoria consolidada en el desarrollo de proyectos residenciales y de inversión. Entre sus obras más recientes se destacan los edificios Martín Coronado 3300, DePampa y DeAlcorta.

Además, la empresa mantiene una cartera activa que supera los 120.000 m² en nuevos proyectos, localizados en zonas como Puertos (Escobar), Puerto Madero y Vicente López, áreas que concentran el interés de quienes buscan alternativas en el real estate nacional.

El objetivo de la compañía es avanzar en el desarrollo de propuestas residenciales que eleven el estándar del sector y acompañen la evolución del mercado inmobiliario en el país.

De este modo, la desarrolladora se integra a una tendencia que prioriza la adaptación a las nuevas demandas del mercado inmobiliario y el acompañamiento a quienes eligen invertir en la Argentina.