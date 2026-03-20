Movilidad en evolución: cómo se transforma la industria automotriz

Fernanda Pérez Cometto, de Toyota Argentina

La movilidad atraviesa una etapa de transformación marcada por la incorporación de nuevas tecnologías, cambios en las formas de uso del vehículo y una competencia cada vez más amplia dentro del sector automotor. En Infobae Talks, Fernanda Pérez Cometto, gerente general de Comunicaciones Corporativas de Toyota Argentina, analizó el presente del mercado local y los desafíos que enfrenta la industria en los próximos años.

Para la ejecutiva, el mercado argentino muestra señales de evolución luego de un período complejo para la actividad. En los últimos meses se registraron cambios que impactan en la dinámica del sector, entre ellos una mayor apertura y la llegada de nuevos productos que amplían la oferta disponible.

“El contexto realmente ha cambiado mucho. Hoy vemos un mercado más abierto, con ingreso de nuevos actores y de nuevos productos que permanentemente nos desafían a ser cada vez mejores”, afirmó.

Según explicó, la normalización de algunas variables económicas también resultó relevante para el funcionamiento de la industria. “La normalización de las importaciones y la posibilidad de girar pagos al exterior fue crítico para el sector. En ese sentido hubo avances que ayudan a ordenar la actividad”, señaló.

Fernanda Pérez Cometto, gerente general de Comunicaciones Corporativas de Toyota Argentina, analizó el presente del sector y los desafíos que se proyectan hacia los próximos años (Maximiliano Luna)

Al mismo tiempo, consideró que todavía existen desafíos pendientes para consolidar el crecimiento en el largo plazo. “Queda un camino por recorrer con reformas estructurales que son necesarias para que el sector pueda seguir creciendo”, explicó.

Competencia, servicios y el camino hacia una empresa de movilidad

La llegada de nuevos competidores es uno de los rasgos que hoy define al mercado automotor. Para Toyota, este escenario representa una oportunidad para continuar mejorando su propuesta. “Los competidores son bienvenidos porque te hacen mejor”, sostuvo Pérez Cometto. “Es algo que está muy presente en el ADN de Toyota, esta idea del kaizen, la mejora continua”.

De acuerdo con la ejecutiva, ese concepto se aplica tanto al desarrollo de productos como al vínculo con los clientes. “No se trata solamente de competir con otros, sino de competir con uno mismo y buscar mejorar un poco cada día”, explicó.

En ese proceso, la compañía impulsa una transformación que busca ampliar su alcance más allá de la fabricación de vehículos. “Estamos trabajando para no concebirnos únicamente como una automotriz, sino como una empresa de movilidad”, señaló.

Ese cambio implica desarrollar un ecosistema de servicios que acompañe las nuevas formas de uso del automóvil. Entre esas soluciones aparece Kinto, la plataforma de movilidad de Toyota que ofrece alternativas de car sharing y gestión de flotas para empresas.

La ejecutiva destacó el rol de la tecnología y la innovación en la transformación de la experiencia de movilidad (Maximiliano Luna)

“Kinto permite que una persona o una compañía acceda a un vehículo cuando lo necesita, sin tener que comprarlo. También brinda soluciones de administración de flotas para empresas”, explicó.

La propuesta se completa con programas de usados certificados, servicios de mantenimiento para unidades fuera de garantía y la extensión de cobertura Toyota 10. “Ese paquete de servicios forma parte del corazón de la relación que buscamos construir con nuestros clientes”, aseguró.

Electrificación y la creciente adopción de la tecnología híbrida

La sustentabilidad ocupa un lugar central dentro de la agenda global de la industria automotriz. En Toyota, este enfoque atraviesa distintas etapas del negocio, desde la producción hasta el desarrollo de nuevas tecnologías.

“La movilidad sustentable empieza desde el momento cero, desde cómo trabajamos con nuestros proveedores, con la logística y con todo el sistema de producción”, explicó Pérez Cometto.

En cuanto a las tecnologías de electrificación, la compañía impulsa una estrategia que contempla distintas alternativas. “Estamos convencidos de que no existe una solución perfecta. Hay soluciones diferentes para realidades distintas”, afirmó.

Durante Infobae Talks Movilidad, Cometto compartió la visión estratégica sobre el futuro de la industria y sus principales tendencias (Maximiliano Luna)

En el mercado argentino, los vehículos híbridos muestran una adopción creciente. Este tipo de motorización combina un motor eléctrico con uno a combustión y permite reducir el consumo sin exigir cambios en los hábitos de los usuarios. “Hoy vemos una gran aceptación de la tecnología híbrida. Para darte una idea, de cada dos Corolla que vendemos, uno es híbrido”, señaló.

Además del beneficio ambiental, los clientes valoran otros aspectos vinculados con la experiencia de uso. “El silencio al manejar, la facilidad y el ahorro en combustible son ventajas muy importantes que el cliente aprecia muchísimo”, explicó.

Nuevos modelos y las perspectivas de crecimiento para 2026

La estrategia tecnológica continuará ampliándose en el país con la incorporación de nuevas alternativas de electrificación. “Este año vamos a traer nuevas tecnologías como el híbrido enchufable y también vehículos 100% eléctricos”, adelantó.

Dentro de ese proceso aparece el Yaris Cross, un SUV compacto que marca el ingreso de Toyota en el segmento B. “Nos llena de entusiasmo porque es un segmento de gran crecimiento en Argentina y nos permite llegar a nuevos clientes”, destacó.

El modelo combina tecnología híbrida con un diseño orientado al uso urbano y sistemas de seguridad que incluyen Toyota Safety Sense en toda la gama. “Es un vehículo que reúne atributos muy valorados de la marca como calidad, durabilidad y confiabilidad”, afirmó.

En cuanto al desempeño de la compañía, el objetivo para este año apunta a consolidar el liderazgo alcanzado en los últimos períodos. “Vemos 2026 como un año de crecimiento. Queremos crecer en ventas, en producción y en exportación. La reconfiguración del sector nos obliga a seguir desafiándonos para ser más eficientes y competitivos”, concluyó.