El verano en la Costa Atlántica suma tecnología y aventura de la mano de una reconocida automotriz

Las travesías off-road de Chevrolet permiten conocer la performance de sus vehículos en la Costa Atlántica (GM)

La temporada de verano 2026 en la Costa Atlántica incorpora una propuesta pensada para quienes buscan disfrutar de nuevas experiencias ligadas al mundo automotor y al entretenimiento.

Bajo el concepto “Esto es Chevrolet”, la marca despliega un abanico de actividades, exhibiciones y novedades para el público, con el foco puesto en la innovación, la experiencia familiar y el contacto directo con los modelos más recientes de su portfolio.

Los eventos y actividades de “Esto es Chevrolet” acercan la tecnología y la historia de la marca a todos (GM)

Cariló: un espacio con novedades y contacto directo

El stand de Chevrolet se convirtió en uno de los puntos de encuentro destacados del verano. Ubicado en Avellano 255, entre Benteveo y Boyero, la marca presenta allí su portfolio 100% renovado.

Entre los modelos exhibidos, el Spark EUV se destaca por su diseño y por ser el SUV 100% eléctrico más patentado en 2025. Ofrece hasta 360 km de autonomía, además de un completo paquete de tecnología y seguridad.

En tanto, la nueva Captiva PHEV híbrida enchufable hace su debut tras una exitosa preventa, convirtiendo a la Argentina en el primer mercado de la región donde se lanzó este producto. Este modelo llega con un diseño sofisticado y todo el confort gracias a su gran espacio interior y más de 1.000 km de autonomía para disfrutar de la ruta y los viajes en familia. Además, incluye un completo sistema de ADAS (Asistencias a la conducción) y mucha más tecnología.

La oferta se completa con las pick-ups S10 y Silverado, vehículos reconocidos por su performance y capacidad, junto a la inédita Tahoe Z71, equipada con un motor V8 5.3 L de 360 CV y capacidad para siete pasajeros, una referencia en el mercado estadounidense.

El espacio permanece abierto todos los días de 18 a 24 hasta el 17 de febrero. Los visitantes pueden acceder a información detallada sobre cada vehículo y dialogar con asesores especializados sobre innovaciones tecnológicas y características de cada modelo.

La Nueva Captiva PHEV híbrida enchufable fue presentada este verano en la costa argentina (GM)

Actividades y exhibiciones en Pinamar

De forma paralela, el parador Bruni Beach en Pinamar (Av. del Mar y Álamos) suma una exhibición estática, encabezada por la nueva Chevrolet Tracker de fabricación nacional, SUV líder en ventas desde 2023. También se exhiben la familia Onix, uno de los vehículos más vendidos del año, y el Spark EUV.

El público puede recorrer el espacio y conocer de cerca las propuestas de la marca, que busca acercar sus novedades y tecnologías a los veraneantes de la zona.

Aventura off-road en la Costa

Una de las experiencias más esperadas de la temporada son las Travesías Chevrolet. Estas salidas off-road invitan a manejar las pick-ups Silverado y S10, así como el SUV Trailblazer en distintos turnos: jueves a domingo hasta el 17 de febrero, con salidas a las 11, 16 y 18:30. Para participar, se requiere ser mayor de 18 años y reservar turno a través de esta páginaweb.

Esta propuesta permite a los participantes descubrir el desempeño de los vehículos en distintos terrenos, mientras se disfruta de una jornada a pura adrenalina.

Las travesías Chevrolet off-road brindan una oportunidad única para conocer de cerca los productos de la marca (GM)

Una agenda para toda la familia

El programa “Esto es Chevrolet” no se agota en la exhibición de autos. A lo largo del verano, la marca organiza actividades recreativas y deportivas gratuitas, para grandes y chicos, con una agenda que incluye:

Torneos de vóley, tejo y truco, con la conducción de Tucu López y Fer Molinero

Clases de yoga en fechas seleccionadas

Huerta infantil a cargo de Feli Castro

Competencias y minicarreras de autos eléctricos 4x4 los fines de semana

Shows en vivo y sunsets con DJ y embajadores de la marca

Travesías VIP con masterclass y cena de la mano de chefs de “Locos x el Asado”

Varias de estas actividades requieren inscripción previa aquí y están pensadas para fomentar la participación y el disfrute en un entorno seguro y entretenido.

Con la propuesta de verano, Chevrolet continúa generando momentos y experiencias a bordo de sus autos y SUVs; más travesías y aventura junto a su línea de pick-ups y ahora también suma aún más tecnología, futuro e innovación gracias al renovado portfolio de vehículos eléctricos. Así, la propuesta “Esto es Chevrolet” se instala como uno de los polos de atracción en Cariló y Pinamar, con actividades que combinan entretenimiento, deporte, bienestar y la posibilidad de conocer las últimas tendencias del sector automotor en la Argentina.