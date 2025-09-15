“Tiempo para estar bien”: la iniciativa que propone una pausa en un mundo que no se detiene

La propuesta destaca la importancia de hábitos sostenibles y accesibles para transformar la salud individual y colectiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el año 2011, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció la Semana del Bienestar como una iniciativa destinada a promover hábitos saludables y generar conciencia sobre el valor de dedicar tiempo a sentirse bien.

Respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta campaña internacional hizo visibles los múltiples factores que influyen en la salud, destacando que el bienestar implica mucho más que la falta de enfermedad: requiere de un equilibrio constante entre mente, cuerpo, vínculos sociales y el entorno donde vivimos.

En este contexto, SanCor Salud propone, como parte de su iniciativa “Tiempo para estar bien”, incorporar pequeños cambios diarios para alcanzar un bienestar integral. Se trata de una invitación a que cada persona pueda encontrar instantes de pausa y autocuidado, priorizando hábitos simples y sostenibles que impactan en la salud física, emocional y social.

Sonreír y compartir tiempo con amigos, fortalece la salud emocional y social, claves para un bienestar integral en la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivir en piloto automático

Desde la OPS advierten que dejar de lado el descanso y el bienestar no solo repercute en lo personal, sino que impacta en la calidad de vida de toda la comunidad. De esta manera, la propuesta de SanCor Salud abarca distintas dimensiones que se entrelazan en la vida diaria.

Los siete pilares del bienestar

Físico: el ejercicio regular y la adopción de hábitos saludables fortalecen el cuerpo y previenen enfermedades. Caminar, realizar pausas activas o dedicar minutos a la movilidad marcan una diferencia en la vitalidad cotidiana.

Emocional: cuidar la salud mental implica aprender a gestionar las emociones en el día a día. Identificar estados como la tristeza, el enojo, la alegría o la ansiedad ayuda a comprender lo que se experimenta. Encontrar recursos o estrategias para manejar esas emociones para evitar quedar atados a las negativas.

Social: los vínculos y las actividades compartidas enriquecen la vida y promueven el sentido de pertenencia. Compartir tiempo con otros, crear comunidad y fortalecer redes generan bienestar colectivo.

Nutricional: adoptar una alimentación consciente , con prioridad de alimentos frescos y variados, permite nutrir el cuerpo y sostener la energía a lo largo del día.

Financiero: la educación económica y la administración responsable de los recursos influyen en la tranquilidad personal y contribuyen a una vida organizada.

Ambiental: el cuidado del entorno, desde la gestión responsable de residuos hasta el contacto con la naturaleza , tiene un impacto directo en la salud de las personas y de la comunidad.

Laboral: lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida personal favorece el descanso, reduce el estrés y potencia el desarrollo integral.

Una semana para reconectar

Durante siete días, “Tiempo para estar bien”, propone volver a la base desde pequeñas acciones: estirarse en medio de la jornada, comer sin apuro, agradecer, compartir con amigos, reducir residuos, organizar las finanzas o dar un paseo al aire libre.

“No se trata de grandes cambios, sino de sumar hábitos simples y sostenibles que impactan en el bienestar integral”, aseguran desde la compañía.

La Semana del Bienestar promueve hábitos saludables y conciencia sobre el autocuidado en la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque busca trascender la teoría para acercar el bienestar a la vida real, a través de iniciativas prácticas, accesibles y adaptadas a las distintas necesidades de la comunidad. Dedicar unos minutos a respirar profundo, a conversar cara a cara o a reconectar con la naturaleza son gestos pequeños, pero con gran poder transformador. “Esta semana no es nuestra. Es de todos. Y por eso nos sumamos”, subrayaron desde SanCor Salud.

Acciones conjuntas para mejorar la salud y el bienestar

La Semana del Bienestar 2025 resalta la necesidad de acciones colaborativas entre sectores públicos y sociales para avanzar hacia comunidades más saludables. La intersectorialidad fortalece la capacidad de respuesta ante problemas que superan el ámbito sanitario, involucrando rubros como urbanismo, medio ambiente o educación.

La OPS sostiene que intervenir en áreas como la vivienda, el acceso a espacios verdes, el transporte y las jornadas laborales incide directamente en la calidad de vida. El trabajo conjunto posibilita que las decisiones sobre estos temas beneficien tanto a la salud como al bienestar colectivo.