Una cumbre en Buenos Aires reunirá a referentes del sector financiero y tecnológico

AIFI26 impulsa la conversación sobre inteligencia artificial en el sector financiero (AI-LAT)

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa lejana para el sector financiero de América Latina. Por eso, sus integrantes se ven obligados a entender la transformación que causa esta tecnología y aplicar estrategias que impulsen resultados concretos.

Bajo esa premisa se realizará la cumbre AIFI26. El próximo jueves 21 de mayo, el Hotel Hilton Buenos Aires será el punto de encuentro para referentes que trabajan en banca, fintech, pagos, seguros, venture capital y tecnología.

La cita convocará a más de 1.500 asistentes y contará con más de 50 disertantes de empresas líderes. El objetivo es analizar cómo la IA redefine el negocio financiero en la región y dar a conocer soluciones de IA que generen impacto real.

La edición de AIFI26 busca acelerar la adopción de soluciones con inteligencia artificial en América Latina (AI-LAT)

Participación de referentes regionales

AIFI26 contará con la presencia de ejecutivos y especialistas de compañías líderes del ecosistema financiero y tecnológico. Entre los oradores confirmados de la banca figuran Diego Rivas, CEO de Banco Galicia; Juan Parma, CEO de Banco Macro; Fernando Turri, EVP Tech & OPS, Data & AI de Santander; Gustavo Manríquez, CEO de Banco Supervielle; y Manuel Herrera, CEO de Banco Hipotecario.

Por el lado del sector tecnológico y fintech estarán Daniel Rabinovich, COO & CTO de Mercado Libre; Natalia Scaliter, gerente general de Google Cloud Argentina; Martín Heine, CEO de Personal Pay; Rafael Soto, CEO de MODO; Pablo Quirno, Country Manager de Ualá; Tomás Picasso, Business Director de Meta; Mauro Cercos, gerente general de YPF Digital y Cristian Deferrari, Head de lataformas & Gen AI de Naranja X.

Estas figuras aportarán su experiencia sobre la transformación digital, el desarrollo de nuevas soluciones y los desafíos que enfrentan las empresas de la región.

Agenda centrada en desafíos actuales

La programación busca responder a los retos presentes del sector. Se desarrollará en tres salones del hotel, a través de charlas, paneles y workshops enfocados en la evolución hacia modelos AI-first. En estos espacios, la automatización, los agentes inteligentes y los sistemas generativos ocuparán un lugar central en el debate.

Entre los principales temas de la agenda, se encuentran los siguientes:

AI in Finance desde la perspectiva de CEOs y líderes corporativos.

Agentic Commerce y agentes inteligentes aplicados a pagos y consumo

Product Analytics y experimentación con IA

Hyperpersonalización y nuevas experiencias de cliente con IA generativa.

Banking as a Service y transformación financiera

Inteligencia artificial aplicada a compliance , prevención de fraude y procesos críticos

Modernización de infraestructura fintech y sistemas legados

IA en mercados de capitales y servicios financieros

Workshops prácticos sobre creación de agentes, automatización y producción de contenido con IA

Uno de los focos principales será el avance de las “empresas agénticas”, organizaciones donde varios agentes inteligentes colaboran para automatizar decisiones y operaciones.

Ejecutivos de bancos y fintech dialogan sobre el futuro de la inteligencia artificial en AIFI26 (AI-LAT)

Del potencial a la práctica

AIFI26 pretende ser un espacio donde el debate sobre inteligencia artificial se traslade del hype a la implementación real. El eje estará puesto en la productividad, la experiencia de usuario y el liderazgo estratégico.

Los organizadores destacaron que la conversación girará en torno a cómo construir ventajas competitivas en un entorno donde la IA se vuelve parte fundamental de la infraestructura de los servicios financieros.

Cómo participar de AIFI 2026

La edición anterior, desarrollada también en Buenos Aires, mostró el interés creciente por la inteligencia artificial en el sector. En la actualidad, la integración de IA en procesos críticos, la automatización y la creación de agentes inteligentes se consolidan como temas prioritarios para bancos, fintech y aseguradoras.

De acuerdo con la organización, el próximo capítulo apunta a compartir experiencias prácticas y casos reales que permitan a las empresas escalar soluciones de inteligencia artificial y acelerar su transformación.

De esta manera, AIFI26 buscará consolidarse como uno de los principales espacios de intercambio para el ecosistema financiero regional. Las inscripciones están disponibles a través de este sitio web.