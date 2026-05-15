El nuevo negocio inmobiliario: redes potenciadas por IA y tecnología integrada de punta a punta

Luqui Díaz, Co-Founder y COO de Mudafy, reveló cómo la compañía contribuye con los asesores inmobiliarios.

El sector inmobiliario es uno de los que más tarde adoptó la tecnología como herramienta de trabajo cotidiano. Esa brecha, sin embargo, se achica a paso firme. Hoy, las plataformas digitales integradas y la inteligencia artificial empiezan a transformar la forma en que los asesores gestionan su cartera, atienden clientes y cierran operaciones.

Luqui Díaz, cofounder y COO de Mudafy, participó de Infobae Talks Real Estate y explicó cómo la red inmobiliaria que cofundó hace tres años busca dar respuesta a una necesidad que el mercado latinoamericano todavía no había resuelto: una plataforma construida desde adentro para el asesor local.

Una estructura pensada para potenciar, no para operar en paralelo

La firma se define como una red inmobiliaria con ADN tecnológico. La distinción no es menor: para Díaz, no da lo mismo tener oficinas que funcionan de forma independiente que construir una red donde cada parte se potencie con las demás.

“Nosotros nacimos con un ADN tecnológico y eso es lo que nos diferencia del resto de las redes", afirmó el COO. La plataforma propia que desarrolló la compañía está orientada a la productividad del asesor: gestión de prospectos, administración de propiedades y eficiencia operativa, todo en un mismo sistema.

Luqui Díaz, cofounder y COO de Mudafy, durante su participación en Infobae Talks Real Estate (Maximiliano Luna)

Además de la tecnología, Mudafy apuesta por instancias de capacitación y networking entre sus asesores. “Vemos que ahí es un espacio increíble para que cada asesor se potencie, vea lo que otro está haciendo en su negocio y eso repercuta también en el propio”, señaló Díaz.

Cómo la IA potencia al asesor inmobiliario

Una de las preguntas que más circula en el sector es si la inteligencia artificial va a desplazar a los profesionales del rubro. Para el entrevistado, la respuesta es categórica. “Jamás en la vida un asesor inmobiliario va a ser desplazado al 100% por la tecnología”, sostuvo.

Esta no es una transacción más: es la operación más importante en la vida de una persona. “En promedio, la hacen una vez en la vida y hay un montón de emociones en juego. Por eso, que haya un ser humano que te dé esa confianza es fundamental", agregó Díaz.

Lo que sí cambia, según el COO de Mudafy, es cómo el asesor distribuye su tiempo. La tecnología libera horas que antes se destinaban a tareas administrativas y las redirige hacia lo que realmente genera valor: construir relaciones, acompañar al cliente y aumentar el volumen del negocio.

La IA no desplaza al asesor inmobiliario, pero quienes la adopten van a ganar terreno frente a quienes no lo hagan (Maximiliano Luna)

Fenix y Fenix Copilot: una herramienta integrada de punta a punta

En el mercado conviven decenas de herramientas para asesores inmobiliarios, pero pocas logran integrarlas en un solo flujo de trabajo. Díaz identificó ese problema como el punto de partida para el desarrollo de Fenix, la plataforma propia de Mudafy.

“Vemos profesionales de otras marcas que en su día a día usan tres, cuatro, cinco y hasta seis herramientas. Nuestro diferencial es que ofrecemos un servicio integrado”, explicó. La fragmentación tiene un costo concreto: lo que se automatiza con una plataforma se pierde al tener que copiar, pegar y coordinar entre sistemas distintos.

El paso siguiente es Fenix Copilot, un agente de inteligencia artificial que trabaja para el asesor de forma constante y está disponible desde el teléfono y el WhatsApp. “Me animo a decir que no solamente en el real estate, sino en el mercado en general, todavía no existe eso", afirmó Díaz.

De Buenos Aires a México: una expansión construida para Latinoamérica

Mudafy nació hace seis años de la mano de Díaz y su socio Franco con una convicción clara: el mercado latinoamericano necesitaba herramientas propias, no versiones adaptadas de plataformas diseñadas para otro contexto. “Veíamos que había un montón de empresas que trataban de traer plataformas enlatadas de los Estados Unidos para acá y no terminaban de funcionar”, recordó.

Fenix Copilot es un agente de inteligencia artificial disponible en el teléfono y el WhatsApp que trabaja para el asesor de forma constante (Maximiliano Luna)

Hoy, la compañía opera 15 oficinas en el territorio nacional y tiene presencia en México, con actividad en la capital y también en Monterrey y la Riviera Maya. Los dos sitios presentan diferencias sustanciales, pero Díaz encuentra valor en ambos. “Argentina te hace sacar lo mejor de vos”, resumió, y consideró que las dificultades del mercado local son también una oportunidad para resolver problemas con tecnología.

Un cambio que ya es inmediato

La proyección de Mudafy para el sector no es de largo plazo: es para ahora. El ejecutivo considera que los asesores que adopten la IA en su trabajo cotidiano van a ganar mercado de forma acelerada frente a quienes no lo hagan. “Sus entregables van a ser mucho más profesionales, sus servicios van a ser mucho más valorados por los clientes”, anticipó.

El llamado es concreto para quienes piensan seguir varios años más en el sector: empezar a explorar dónde y cómo incorporar estas herramientas. "Es un buen momento para que los asesores que están pensando en dedicarse una buena cantidad de años más en el mercado empiecen a adoptar estas tecnologías“, concluyó.