La garantía de alquiler digital: qué es, cómo funciona y por qué cada vez más inquilinos la eligen

Diego Giani, director comercial de Finaer, brindó detalles sobre un servicio que satisface las demandas de dueños e inquilinos.

El mercado de alquileres en la Argentina atraviesa un momento de reequilibrio. La derogación de la ley anterior se tradujo en mayor oferta de propiedades y previsibilidad para las operaciones. Hoy, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense, los inquilinos cuentan con más opciones para elegir y los precios muestran una tendencia a la estabilización.

Diego Giani, director comercial de Finaer, participó de Infobae Talks Real Estate y ofreció un panorama detallado sobre el estado del sector, los cambios que introdujo la tecnología en el proceso de garantías y las oportunidades que se abren en el interior del país.

Un problema con dos caras: el acceso y la protección

El desafío del alquiler en la Argentina tiene una doble dimensión. Por un lado, el inquilino que necesita demostrar solvencia para acceder a una vivienda o a un local comercial. Por el otro, el propietario que busca proteger un capital que, en muchos casos, representa el ahorro de toda una vida.

Diego Giani, director comercial de Finaer, durante su participación en Infobae Talks Real Estate (Maximiliano Luna)

Finaer opera precisamente en esa intersección. La compañía evalúa al solicitante, emite una fianza y le otorga al inquilino un aval que el propietario acepta como respaldo suficiente.

El proceso elimina la necesidad de presentar una garantía propietaria tradicional, un requisito que en la práctica excluye a una porción importante de la población del mercado formal de alquileres.

“Al propietario le garantizamos el cobro del alquiler, las expensas y demás gastos. Al inquilino le damos la posibilidad de acceder a su vivienda o a desarrollar su negocio”, explicó Giani. Para las inmobiliarias y los martilleros, el beneficio es igualmente concreto: la garantía para alquilar agiliza el cierre de operaciones que, de otro modo, no llegarían a concretarse.

24 horas para cerrar una operación

Uno de los cambios más notorios que introdujo Finaer en el mercado es la velocidad del proceso. Una vez que el solicitante presenta la documentación requerida, la evaluación se completa en un plazo máximo de 24 horas, aunque en muchos casos la aprobación llega en minutos. Aprobada la solicitud de garantía, el inquilino dispone de hasta noventa días para encontrar el inmueble que desea, ya sea una vivienda, una oficina o un local comercial.

“Antes tenías que ir vos a un lugar para dejar toda la documentación, alguien la analizaba y tenía que después llamarte”, recordó Giani. Hoy todo ese proceso es digital, punta a punta, y la firma electrónica de todas las partes lo hace posible sin importar dónde estén. “Hay gente que cierra el trato desde Europa: el dueño del inmueble puede estar en otro continente y concretar la operación igual”, le aseguró el ejecutivo a Agostina Scioli.

La garantía de alquiler digital permite cerrar operaciones en menos de 24 horas, sin traslados ni trámites presenciales (Maximiliano Luna)

Un nuevo portal para inmobiliarias

En 2026, Finaer cumple 15 años de trayectoria en el segmento de garantías de alquiler. Durante todo este tiempo, la compañía desarrolló un modelo de negocio que combina evaluación crediticia, respaldo legal mediante el sistema de fianza y soporte tecnológico para todos los actores de la cadena.

El hito más reciente de ese recorrido fue el lanzamiento de un portal exclusivo para inmobiliarias y martilleros, desde el cual pueden gestionar online toda la cartera de garantías, hacer seguimiento de cada operación y completar los trámites sin intervención presencial.

El perfil del inquilino y la dinámica del mercado

Los datos que maneja Finaer muestran una base de usuarios amplia y diversa: la edad promedio de quienes recurren a una garantía de alquiler ronda los 35 y 40 años, con una distribución prácticamente equitativa entre hombres y mujeres. La cartera de la compañía abarca desde monoambientes residenciales hasta naves industriales, lo que refleja la amplitud del mercado en el que opera.

El inquilino dispone de hasta 90 días para encontrar el inmueble que desea una vez aprobada la garantía (Maximiliano Luna)

Giani también se refirió al impacto del crédito hipotecario en el segmento de alquileres. Pese a la reactivación de los préstamos para la vivienda, consideró que los cambios en el acceso a la propiedad no fueron lo suficientemente profundos como para modificar la estructura del mercado locativo. "El argentino, por tradición, es del ladrillo“, subrayó, y anticipó que una mayor inversión en construcción va a alimentar también la oferta de propiedades en alquiler.

El interior del país, el próximo frente de expansión

Más allá del área metropolitana, Finaer identificó en el interior del país una oportunidad de crecimiento que ya está en proceso de captura. Ciudades y localidades medianas de distintas regiones presentan dinámicas propias, con demandas diferenciadas según el motor económico de cada zona.

“No es lo mismo hoy el corredor de Neuquén, con Vaca Muerta, o la zona de Los Andes, donde hay varias localidades por todo el desarrollo minero, que la zona más agro, como puede ser Córdoba o Santa Fe”, explicó Giani.

La tendencia, en cualquier caso, es al alza en ambos segmentos, tanto en vivienda como en el mercado industrial. El modelo digital de Finaer permite avanzar en esas plazas sin necesidad de abrir oficinas físicas en cada localidad, lo que convierte a la tecnología en el habilitador clave de esa estrategia de crecimiento.