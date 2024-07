Por qué los niños se enferman más que los adultos durante el invierno

Los niños suelen enfermarse con mayor frecuencia porque su sistema inmune se encuentra en desarrollo (Bayer)

De acuerdo con datos epidemiológicos , los bebés y los niños pequeños pueden llegar a tener entre ocho y diez resfriados por año. En tanto, los que van al jardín de infantes tienen hasta 12. En comparación con los adultos, la frecuencia es mayor y tiene que ver con que su sistema inmune es inmaduro y está en proceso de desarrollo.

“Un mito muy común es creer que el clima frío por sí mismo puede enfermar a los chicos, pero lo que realmente sucede es que los chicos tienden a pasar más tiempo juntos en ambientes cerrados, lo que hace que se transmitan con mayor facilidad gérmenes e infecciones que circulan con mayor frecuencia durante el invierno”, asegura la doctora Luciana Armengol (MN 112.756), especialista en Medicina Farmacéutica y Sr. Medical Manager en Bayer CH Cono Sur.

Las enfermedades más frecuentes que pueden afectar a los niños en esta época el año son las siguientes.

1- VSR – Virus Sincicial Respiratorio

Suele afectar a niños y adultos mayores, pero su mayor gravedad se presenta en bebés. Esto se debe a que puede causar bronquiolitis, enfermedad donde se acumula moco en las vías respiratorias que conducen a los pulmones y dificulta la respiración.

Los síntomas (tos, nariz que moquea, fiebre, congestión y respiración rápida) suelen comenzar lentamente durante los primeros días y aumentan de intensidad entre los días 3 y 7. La infección es capaz de durar hasta dos semanas, aunque en algunos casos se llega a tres.

La fiebre es uno de los síntomas más comunes en las enfermedades que presentan los niños (Bayer)

2- Gripe

El virus de la gripe o influenza es muy contagioso que suele aparecer repentinamente. La vacuna representa la mejor manera de prevenir y minimizar las complicaciones. La misma está indicada para menores de 2 años o niños con patologías crónicas.

En términos de síntomas, los principales son fiebre alta, tos, nariz que moquea, la congestión, dolores musculares o corporales, conjuntivitis leve (ojos rojos o irritados) y posibles vómitos o diarrea.

3- Resfriado común

Se trata de una infección viral generalmente asociada con molestias más leves. Aunque los resfriados parecen ocurrir con más frecuencia durante los meses de invierno, pueden ocurrir durante todo el año. La causa radica en diferentes virus y su duración oscila entre cinco y 14 días.

Entre los síntomas, se destacan la nariz que moquea, la congestión, la tos, el dolor de garganta y la fiebre. Además, desde Bayer, hacen hincapié en la importancia de que los niños resfriados se mantengan hidratados y asegurarse de que descansen lo suficiente.

4- COVID-19

Conocida por ser una enfermedad respiratoria contagiosa y capaz de generar una amplia gama de síntomas, como tos y fiebre, la mejor manera de prevenirla es a través de la vacuna. Otras formas de evitarla son lavarse las manos con frecuencia, usar mascarillas y evitar las multitudes.

El COVID-19 solo se detecta con una prueba. Con lo cual, Bayer aconseja llamar al pediatra ante la aparición de fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida del gusto o del olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas/vómitos o diarrea.

El resfriado común puede ser causado por diferentes virus (Bayer)

5- Faringitis estreptocócica

Se trata de una infección bacteriana contagiosa que es más común durante el otoño, el invierno y principios de la primavera. En mayor medida, se observa en niños de entre 5 y 15 años, quienes padecen síntomas como dolor de garganta, dificultad para tragar, fiebre y dolor corporal o de cabeza. En algunas ocasiones, los niños presentan una erupción roja, lo que deriva en escarlatina.

La faringitis estreptocócica cuenta con un tratamiento sencillo y rápido por medio de antibióticos. Desde Bayer aclaran que el diagnóstico debe hacerlo un médico pediatra, quien indicará los pasos a seguir.

6- Virus gastrointestinales

Es una infección gastrointestinal cuya causa son una amplia gama de agentes virales, entre ellos el rotavirus y adenovirus. Habitualmente contagiosa, suele causar síntomas intensos. Por lo general, los vómitos duran de uno a dos días, pero algunos llegan hasta una semana.

Las molestias que se presentan son diarrea acuosa, fiebre leve, cansancio y dolor abdominal o de cabeza. La infección se desarrolla con rapidez, generalmente dentro de las 12 a 48 horas.

Para todas estas enfermedades, es muy importante poder hacer un diagnóstico correcto y tener el tratamiento adecuando. Por eso, ante la aparición de los síntomas, hacer la consulta a tiempo con su pediatra de cabecera.

Redoxitos ayuda a reforzar las defensas de los niños (Bayer)

El rol de los micronutrientes en la prevención

Para estar más saludables, todas las personas pueden adoptar hábitos de autocuidado: se trata de decisiones basadas en ciencia en relación con el estilo de vida que tiendan a prevenir enfermedades. Además de medidas preventivas como lavarse las manos con frecuencia, ventilar los ambientes, tener la vacunación al día y quedarse en casa en caso de no sentirse bien, una alimentación rica en micronutrientes en fundamental.

Bayer, con más de 90 años de innovación en vitamina C, acompaña a los padres en el cuidado de la salud de sus hijos con productos innovadores y prácticos que contribuyen a mantener un sistema inmune saludable. Redoxitos sabor naranja son pastillas masticables que suplementan el consumo de vitamina C de una manera rica y práctica, ayudando a reforzar las defensas de los niños, o Redoxitos Plus, que posee vitamina C, D y Zinc.

“Estos son micronutrientes esenciales para fortalecer y mantener saludable el sistema inmune de los niños. Ambos productos sirven para suplementar dietas insuficientes y se deben consumir dependiendo de la edad, según indicación del envase y recomendación del médico”, detalla la Dra. Armengol, quien además aconseja la práctica regular de actividad física, un descanso adecuado e hidratación suficiente.

Es aconsejable que, ante cualquier duda, se consulte con el médico de cabecera.

