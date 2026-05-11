Un clásico del running nacional se renueva y presenta una edición mixta

El Vial Costero de Vicente López volverá a convertirse en escenario de una jornada deportiva multitudinaria (Arcos Dorados)

En los últimos años, las carreras urbanas ganaron protagonismo en las grandes ciudades gracias a propuestas que combinan actividad física, entretenimiento y experiencias colectivas. En ese escenario, las marcas también encontraron nuevas maneras de acercarse al público a través de iniciativas vinculadas al bienestar y al movimiento.

Bajo esa premisa, se anunció la llegada de una nueva edición de McDonald’s Run, la tradicional prueba que este año tendrá una novedad central: por primera vez será mixta y estará abierta a todas las personas que quieran participar.

La competencia se llevará a cabo el próximo 25 de octubre en el Vial Costero de Vicente López y contará con circuitos de 5 y 10 kilómetros. La convocatoria estará destinada a mayores de 16 años, tanto para corredores experimentados como para personas que busquen iniciarse en el running.

La edición 2026 llegará bajo el lema “Hoy corren todos”, una consigna que busca reflejar el nuevo perfil del evento. La propuesta apunta a ampliar la participación y generar un espacio inclusivo y pensado para disfrutar del deporte de manera colectiva.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles a través de la plataforma de Club de Corredores. Allí, los interesados podrán elegir la distancia que mejor se adapte a su preparación y sumarse a una jornada que cada año reúne a miles de participantes.

Una nueva etapa para la carrera

La decisión de transformar la carrera en una edición mixta representa un cambio importante dentro de la historia del evento. Hasta ahora, McDonald’s Run había desarrollado formatos con convocatorias segmentadas, mientras que esta nueva etapa apuesta por una experiencia más abierta y transversal.

De esta manera, la iniciativa propone reunir a grupos de amigos, familias, parejas y corredores habituales en un mismo circuito. La intención es que cada participante pueda vivir la jornada con su propio objetivo, ya sea completar su primera prueba, mejorar tiempos o disfrutar del recorrido.

Bajo el lema “Hoy corren todos”, la convocatoria buscará ampliar la participación en el running urbano (Arcos Dorados)

Circuitos pensados para distintos niveles

La edición 2026 contará con dos modalidades para adaptarse a perfiles diversos. El circuito de 5 kilómetros estará orientado a personas que busquen una experiencia recreativa o den sus primeros pasos dentro del running callejero.

Por otro lado, la distancia de 10 kilómetros apuntará a participantes con mayor preparación física y objetivos más competitivos. Ambas opciones se desarrollarán en el Vial Costero de Vicente López, uno de los sectores más elegidos para actividades deportivas en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Según explicaron desde la organización, la idea es que la carrera mantenga un clima festivo y participativo. El evento incluirá propuestas de entretenimiento y distintos espacios pensados para acompañar la experiencia del público.

“McDonald’s Run está pensada para que todos puedan disfrutar de una gran experiencia en el running de calle. Este año, la gran novedad es que la carrera será por primera vez mixta y, en ese marco, invitamos a todos a ser parte”, señaló Fernando Arango, gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados.

A través de este tipo de iniciativas, McDonald’s busca generar acciones vinculadas al bienestar y a la integración social. El deporte aparece como una herramienta capaz de conectar personas con intereses distintos alrededor de una experiencia compartida.

En paralelo, el crecimiento de las carreras urbanas evidencia un cambio cultural ligado a los hábitos cotidianos. Cada vez más personas incorporan actividades físicas recreativas dentro de su rutina y eligen participar de encuentros multitudinarios al aire libre.

Así, la carrera prevista para octubre se presenta como una invitación a compartir una experiencia deportiva más amplia, inclusiva y accesible. Con recorridos para distintos niveles y una convocatoria abierta, el evento buscará reunir a miles de personas alrededor del movimiento, la energía grupal y el espíritu de encuentro.