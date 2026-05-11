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Cómo aprovechar descuentos y cuotas sin interés para equipar el hogar

Smarts TV OLED, dispositivos de audio última generación y equipos de calefacción forman parte de las más de 15 categorías con beneficios para esta edición del Hot Sale en Naldo

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Naldo presenta su oferta para el Hot Sale 2026 (Naldo)

El Hot Sale es uno de los eventos de consumo más esperados del año en la Argentina. Entre las propuestas más destacadas de esta edición —que se realiza del 11 al 13 de mayo— se encuentra la de Naldo, cadena referente en electrodomésticos, tecnología y artículos del hogar.

La marca llega al evento con descuentos de hasta el 50%, financiación de hasta 24 cuotas sin interés y envío gratis en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en productos seleccionados, tanto en sus 100 sucursales físicas como en su ecommerce oficial.

Smart TVs con descuentos para disfrutar del Mundial

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, la categoría de Smart TV concentra gran parte del interés del público. Naldo, sponsor oficial de la selección argentina, presenta modelos de distintas pulgadas con resolución 4K, sistemas operativos inteligentes y compatibilidad con las principales plataformas de streaming. La propuesta incluye descuentos que alcanzan el 40% y financiación especial para aprovechar el Hot Sale.

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Las pantallas 4K y los sistemas inteligentes marcan tendencia en los nuevos Smart TV ideales para disfrutar cada partido en familia (Naldo)

Living mundialista: promos en muebles y audio para alentar a la Scaloneta

Barras de sonido, parlantes Bluetooth, torres de audio y equipos de entretenimiento se combinan con racks, sillones, mesas y muebles funcionales para transformar el hogar en el espacio perfecto para disfrutar cada partido con más comodidad, clima y experiencia.

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El entretenimiento y el confort se potencian con muebles funcionales y equipos de audio de última generación pensados para el living moderno (Naldo)

Calefacción Hot Sale: descuentos de hasta mitad de precio

La temporada de bajas temperaturas convierte a la calefacción en una de las categorías más buscadas del evento. Naldo ofrece calefactores, estufas eléctricas y equipos de mayor potencia pensados para distintos ambientes y necesidades del hogar, con descuentos que alcanzan el 50% y hasta 15 cuotas sin interés.

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Los equipos de calefacción eléctrica y a gas facilitan mantener ambientes cálidos y confortables durante la temporada de bajas temperaturas (Naldo)

Celulares de distintas gamas con cámaras avanzadas y alta autonomía

Los dispositivos móviles mantienen su protagonismo en cada gran evento de consumo. Durante este período de promociones, la empresa reúne smartphones de marcas reconocidas con distintas configuraciones: cámaras avanzadas, baterías de larga duración y alto rendimiento. La financiación extendida en cuotas sin interés facilita el acceso a equipos de alta demanda.

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La conectividad, la autonomía y las cámaras avanzadas hacen de los celulares actuales una herramienta indispensable para cada día (Naldo)

Lavarropas: eficiencia y tecnología moderna para optimizar el hogar

La línea de lavado incluye lavarropas automáticos y semiautomáticos de distintas capacidades, con prestaciones orientadas a optimizar el consumo de agua y energía. Naldo ofrece descuentos especiales y hasta 24 cuotas sin interés en esta categoría durante los días del evento.

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La eficiencia energética y la innovación en los lavarropas modernos optimizan el cuidado de la ropa y el consumo en el hogar (Naldo)

Heladeras y freezers: variedad de modelos con tecnología inverter y no frost

En la categoría de frío, la propuesta incluye promos de hasta un 45% de rebaja en equipos de diferentes tamaños y configuraciones, ideales para uso familiar o para ampliar la capacidad de almacenamiento. Entre las opciones disponibles se encuentran modelos con tecnología inverter, sistemas no frost y diseños modernos que responden a las necesidades actuales del hogar.

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La tecnología inverter y los sistemas no frost aportan eficiencia y mayor capacidad de conservación en las nuevas heladeras para el hogar (Naldo)

Presencia en todo el país y compra online: opciones para aprovechar el Hot Sale

Con 100 sucursales distribuidas en toda la Argentina y su reconocida plataforma de ecommerce activa, Naldo se suma a esta temporada de descuentos con una propuesta que combina alcance nacional y comodidad digital.

El envío gratis en el Área Metropolitana de Buenos Aires para productos seleccionados suma un beneficio concreto para quienes prefieren comprar desde casa y recibir sus pedidos sin costo adicional.

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