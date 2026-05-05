Cuál es el seguro que facilita el acceso a la vivienda y las operaciones de comercio exterior

El seguro de caución brinda acceso a la vivienda sin depender de avales personales y garantiza respaldo legal tanto para inquilinos como para propietarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conseguir una garantía para alquilar sigue representando uno de los principales desafíos para quienes buscan acceder a una vivienda en la Argentina. La necesidad de pedir favores a familiares o amigos se mantiene como una barrera frecuente, aunque existen alternativas reguladas y eficientes que ya cambiaron el panorama.

En este marco, el seguro de caución se consolidó como una solución legal y accesible, útil tanto para contratos de locación como para operaciones en comercio exterior. Una manera de obtenerlo es a través de Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. (ACG), una firma respaldada por una sólida trayectoria y una calificación AAA.

Alquiler de vivienda: acceso simplificado y seguridad jurídica

Esta alternativa es reconocida y regulada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), lo que aporta transparencia y certeza jurídica a propietarios e inquilinos. A diferencia de otros esquemas, requiere que la aseguradora cumpla con exigencias de solvencia, auditorías periódicas y reservas técnicas.

De esta manera, el propietario cuenta con la seguridad de que, ante un incumplimiento, la compañía responderá por el monto acordado. El inquilino, por su parte, accede a una solución moderna y digna, que evita la exposición de allegados y permite resolver el trámite en cuestión de horas, siempre que se presente la documentación necesaria.

“La caución reemplaza al viejo modelo de buscar garantes, y convierte el proceso en uno transparente, objetivo y digno para todos”, explican desde el área técnica de ACG. Además, revelan que cubre el alquiler mensual, las expensas y los servicios básicos.

Antes de emitir la póliza, la aseguradora analiza la solvencia del solicitante, lo que representa un filtro adicional para el propietario. Esta modalidad se utiliza cada vez más en las grandes ciudades, donde la demanda de alquiler es alta y las garantías tradicionales resultan insuficientes.

Una alianza con el sector público

Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. integra el programa Garantía + Fácil, una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que permite a los inquilinos acceder a una póliza de caución con un descuento de hasta el 70% en el costo de la prima.

Cabe destacar que este convenio facilita el acceso a la vivienda para miles de familias, ya que transforma un requisito económico en una gestión más accesible. La alianza con el sector público refleja la confianza institucional en la compañía, que cumple con las exigencias regulatorias y técnicas requeridas.

La participación de ACG en este esquema responde a su calificación AAA, que representa el estándar máximo de solvencia en el sector, y a su habilitación para operar en programas públicos de vivienda.

Estos acuerdos públicos-privados generan mejores condiciones para la contratación de garantías, ya que combinan el respaldo estatal con la experiencia de una aseguradora líder. La transparencia de los procesos y la regulación constante por parte del Estado brindan tranquilidad a todas las partes involucradas.

La póliza de caución agiliza trámites de importación y exportación, permitiendo a las empresas operar sin inmovilizar capital y cumpliendo con las exigencias aduaneras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Garantías aduaneras: agilidad para el comercio exterior

Esta cobertura no solo se utiliza en el mercado inmobiliario. También es una herramienta fundamental para empresas que importan o exportan mercadería, ya que la Aduana Argentina exige garantías para asegurar el cumplimiento de obligaciones: retirar productos en plazo, devolverlos si corresponde y pagar los tributos asociados.

Tradicionalmente, las empresas debían inmovilizar fondos propios o solicitar préstamos para cumplir con este requisito. Sin embargo, el seguro de caución resolvió ese obstáculo.

En lugar de bloquear capital, la firma contrata una póliza, que la Aduana acepta como garantía válida. De esta manera, se agilizan las operaciones y se reducen los costos financieros.

Características principales del seguro de caución aduanero:

Reemplaza la inmovilización de fondos propios

Admite trámites rápidos y digitalizados

Reduce el costo en comparación con otras garantías

Es aceptado por la Aduana como instrumento válido

Permite a la empresa operar sin afectar su flujo de capital

La función de las garantías aduaneras es resguardar el patrimonio nacional y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El Estado utiliza este mecanismo para asegurar la devolución o nacionalización de mercaderías bajo regímenes suspensivos y preservar la integridad del comercio exterior.

Un denominador común: confianza y solvencia regulada

El seguro de caución aporta previsibilidad y protección en contextos que van desde el contrato de alquiler hasta operaciones de importación y exportación. La clave reside en la regulación estatal y la solvencia de las compañías emisoras, que deben responder ante eventuales incumplimientos.

En este escenario, ACG se destaca por su calificación AAA y su capacidad de reaseguro, además de su participación en políticas públicas que facilitan el acceso a la vivienda. La experiencia acumulada y el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos la convierten en una opción de referencia para quienes buscan seguridad, eficiencia y respaldo real.

El seguro de caución se presenta como una alternativa moderna y transparente a los modelos tradicionales, y su adopción crece en la medida en que propietarios, inquilinos y empresas reconocen los beneficios de operar con instrumentos regulados y confiables.

Para más información, se puede ingresar aquí.