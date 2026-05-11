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Por qué una fecha de descuentos puede ser el momento para concretar una mudanza

Durante el Hot Sale, Life Seguros ofrece una rebaja orientada a facilitar el acceso a una cobertura que permite avanzar con un contrato de alquiler sin depender de terceros

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El seguro de caución permite alquilar sin necesidad de presentar un garante propietario (Life Seguros)

El Hot Sale dejó de ser exclusivamente una fecha para compras cotidianas. En sus últimas ediciones, el evento se convirtió en un momento en el que muchas personas aprovechan para avanzar en decisiones que venían postergando: equipar un hogar, concretar proyectos en pausa o dar pasos que requerían el contexto adecuado para materializarse.

El cambio no es menor. Mientras antes el foco estaba puesto en el porcentaje de descuento, hoy gana peso otro criterio: la utilidad concreta del beneficio en función de la situación personal de cada comprador.

Cuando el descuento actúa como facilitador

Mudarse implica una cadena de decisiones. Encontrar el lugar adecuado, organizar los tiempos, proyectar una nueva etapa. Sin embargo, para quienes alquilan, ese proceso suele chocar contra un obstáculo muy concreto: conseguir quien firme como garante.

El requisito de presentar una garantía propietaria sigue siendo una de las principales trabas en este segmento del mercado inmobiliario. En muchos casos, genera demoras, dependencia de familiares o conocidos que puedan avalar, o directamente la pérdida de la oportunidad. La persona tiene el trabajo, tiene los ingresos, tiene el departamento elegido. Pero ese detalle frena todo.

El seguro de caución como alternativa a la garantía tradicional

En los últimos años, esta herramienta ganó terreno como solución para quienes necesitan alquilar sin contar con un garante propietario. A diferencia de la garantía tradicional, este instrumento no requiere de un tercero que ponga un inmueble en juego: es la aseguradora la que respalda al inquilino ante el propietario.

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Cada vez más inquilinos eligen herramientas que no requieren involucrar a terceros para acceder a una vivienda (Life Seguros)

Las alternativas disponibles funcionan de forma similar: el inquilino califica según sus propios ingresos, sin necesidad de involucrar a un tercero. Una vez aprobado, obtiene el respaldo necesario para firmar el contrato.

El esquema también beneficia al propietario, que cuenta con una cobertura formal ante posibles incumplimientos. Por eso, cada vez más inmobiliarias la aceptan como opción válida al momento de cerrar un contrato.

Este tipo de herramientas es especialmente útil para quienes se independizan por primera vez, para quienes se mudan a una ciudad donde no tienen red de contactos, o para quienes simplemente prefieren no involucrar a su entorno en trámites económicos.

Una oferta orientada a resolver

En este contexto, Life Seguros presenta durante el Hot Sale un 10% de descuento en su seguro de caución. La oferta se inscribe en una tendencia que viene creciendo dentro del evento: la de propuestas que no apuntan al consumo inmediato, sino a resolver necesidades concretas con impacto real en la vida cotidiana.

Para quienes están en proceso de alquiler o planean mudarse en los próximos meses, el beneficio representa una oportunidad de acceder a esta herramienta en condiciones más convenientes.

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Mudarse implica una cadena de decisiones; la garantía suele ser el principal obstáculo para quienes alquilan (Life Seguros)

Oportunidad y momento: cuando los dos factores se alinean

Un descuento en tecnología puede esperar. Una mudanza, muchas veces, no. El departamento ideal está disponible, el contrato listo para firmarse, todo alineado excepto la garantía: ese es el momento en el que un beneficio como este tiene mayor valor.

El mercado de alquileres en la Argentina viene atravesando transformaciones importantes. La oferta se amplió en algunas zonas, los plazos se acortaron y las condiciones cambiaron. En ese marco, contar con alternativas ágiles para la garantía se volvió más relevante que antes.

El seguro de caución no es una solución nueva, pero sí una que encontró mayor visibilidad y aceptación en los últimos tiempos, a medida que más inquilinos buscaron opciones que no dependieran de tener un garante propietario disponible.

Para conocer más información de Life Seguros y acceder al formulario del seguro de caución, hacer clic acá.

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