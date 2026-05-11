Nutrición para perros y gatos: claves para una vida más larga y saludable

Purina desarrolla fórmulas científicamente avaladas para contribuir a la calidad de vida de perros y gatos (Nestlé)

El cuidado de la alimentación ha cobrado un papel central para los perros y gatos en la Argentina. En ese contexto, Pro Plan, marca especializada en nutrición avanzada para mascotas, destaca que diversos estudios científicos recientes vinculan una dieta equilibrada con la longevidad y el bienestar de los animales de compañía.

Según estas investigaciones, una combinación adecuada de nutrientes es capaz de extender la esperanza de vida de los animales de compañía.

Las necesidades nutricionales cambian con la edad

Cada etapa implica requerimientos específicos. Durante el crecimiento, los cachorros y gatitos necesitan altos niveles de energía, proteínas, minerales y ácidos grasos esenciales como el omega 3. Estos nutrientes favorecen el desarrollo cerebral y la visión en los primeros meses.

En la adultez, las necesidades disminuyen, aunque sigue siendo fundamental un buen aporte de proteína y ciertos prebióticos que ayudan al sistema inmune. En la vejez, conviene ajustar la dieta: se recomienda reducir la cantidad de grasas, incorporar proteínas de alta calidad para preservar la masa muscular, sumar fibra para mejorar la digestión e incluir ingredientes funcionales como la glucosamina, que contribuyen a la salud articular.

El tamaño corporal también influye. Las razas pequeñas presentan un metabolismo más acelerado y requieren alimentos con mayor concentración de nutrientes. Por el contrario, las razas medianas y grandes suelen necesitar fórmulas con menor densidad energética para evitar el aumento de peso y el impacto en las articulaciones, especialmente durante el crecimiento

Consultar al veterinario permite adaptar la alimentación a la etapa de vida y tamaño de cada mascota

La importancia de consultar al veterinario

La orientación profesional resulta clave para elegir el alimento más adecuado según la edad, el tamaño y las condiciones particulares de cada mascota. En ese sentido, un profesional puede aconsejar sobre las mejores opciones y detectar carencias nutricionales que podrían pasar desapercibidas.

“Una buena nutrición es fundamental para mantener un sistema inmunitario en óptimas condiciones y asegura que todos los órganos del cuerpo reciban los nutrientes que necesitan. De esta manera, nos aseguramos de que la mascota se encuentre saludable y, lo más importante, nos aseguramos una buena calidad de vida y longevidad”, explica el Dr. Carlos Vázquez (MP 8192), veterinario de Purina Pro Plan.

¿Cómo evaluar la calidad de un alimento balanceado?

Un indicador fundamental de calidad es que la fuente principal de proteína —pollo, cordero o salmón— aparezca como primer ingrediente en la etiqueta del envase. Esto ofrece mayor biodisponibilidad y un perfil nutricional más completo que las de origen vegetal o las harinas de subproductos.

En la Argentina, la regulación exige que los ingredientes se enumeren en orden decreciente según el volumen utilizado, lo cual facilita la evaluación para los dueños.

El Dr. Vázquez sugiere observar que el alimento provenga de empresas reconocidas, con años de experiencia y aval científico en materia de nutrición animal. Además, recomienda no solo analizar los niveles de proteína y energía, sino también la calidad de los ingredientes que aportan esos nutrientes.

Consultar al veterinario permite adaptar la alimentación a la etapa de vida y tamaño de cada mascota (Nestlé)

Errores frecuentes en la alimentación diaria

En los últimos años, la tendencia hacia una alimentación más premium se ha consolidado en la Argentina. Sin embargo, la proliferación de información en redes sociales puede llevar a errores, especialmente al intentar preparar dietas caseras sin supervisión profesional.

“Muchas veces, influenciados por redes sociales y diferentes publicaciones sin mucho argumento científico, los tutores comienzan a tratar de hacerles una dieta casera pensando que es lo mejor para ellos. En esta elaboración, si no están asesorados por un veterinario especialista en nutrición, terminan dando una dieta que no se encuentra balanceada para esa mascota en ese momento de su vida y esas carencias nutricionales terminan perjudicando la salud de estas mascotas”, destaca el Dr. Vázquez.

Asimismo, el profesional menciona un estudio publicado en el American Journal of Veterinary Research que analizó 1.726 dietas caseras para perros. Allí se descubrió que el 94% no cumplía con los requerimientos nutricionales mínimos para perros adultos. Solo el 6% de las recetas alcanzó el estándar de nutricionalmente completa y alineada con las recomendaciones de la AAFCO y la FDA.

Ingredientes diferenciales de Pro Plan según cada etapa de vida

Las necesidades nutricionales de perros y gatos varían según la edad, y en esa línea Pro Plan incorpora ingredientes funcionales específicos en sus fórmulas para acompañar cada etapa:

Cachorros: Proteínas de alto valor biológico (carne de pollo), vitaminas y minerales. Calostro bovino , un diferencial de Pro Plan , que contribuye a reforzar el sistema inmune en los primeros meses de vida. Ácidos grasos omega 3 (DHA) para el desarrollo cerebral y visual.

Adultos: Proteínas de calidad y prebióticos como la inulina, que favorecen la salud digestiva e inmunológica. Spirulina , exclusiva de algunas fórmulas de Pro Plan , aporta antioxidantes naturales y nutrientes que apoyan las defensas.

Mayores a 7 años: Proteínas de alta calidad, glucosamina para el cuidado articular y mayor aporte de fibra. Triglicéridos de cadena media , presentes en las fórmulas para perros seniors de Pro Plan , que colaboran con el funcionamiento cerebral y pueden mejorar la función cognitiva.



Los productos de Purina cuentan con ingredientes funcionales para cada necesidad nutricional (Nestlé)

Alimento seco, húmedo y combinaciones posibles

El alimento húmedo ofrece ventajas por su textura y sabor, que lo vuelven atractivo para muchas mascotas. Su alto contenido de agua —hasta un 80%— es especialmente útil para gatos, que suelen beber poca agua de manera natural.

Este tipo de alimento puede utilizarse solo o combinarse con el alimento seco, en una modalidad conocida como cross-feeding. Esta estrategia permite adaptar la dieta diaria a las necesidades individuales, estimulando el apetito o reforzando la hidratación según el caso.

“El alimento húmedo cumple un rol importante en la hidratación, fundamentalmente en gatos que son muy malos bebedores de agua. Esto ayuda a la salud de su tracto urinario”, afirma el doctor Vázquez.

Además, recomienda incorporarlo cuando se desea mejorar la palatabilidad o sabor de una comida. Se puede usar en casos de anorexia para que empiecen a revertir ese cuadro. Actualmente, en la Argentina, se utilizan también para ‘mimar’ a la mascota con algo 100% completo, balanceado y sabroso.

Señales de una alimentación deficiente

Detectar a tiempo una nutrición inadecuada puede evitar complicaciones mayores. Algunos síntomas que pueden observarse incluyen:

Pelo deslucido o mudas excesivas

Piel reseca o con caspa

Materia fecal sin forma o diarrea

Decaimiento o falta de energía

“Otros síntomas, como masa muscular pobre, anemia, infertilidad y la aparición de ciertas enfermedades requieren la evaluación de un profesional”, recuerda el Dr. Vázquez.

El aporte de la industria en la nutrición animal

Marcas como Pro Plan desarrollan alimentos balanceados con carne fresca de pollo o salmón y arroz como ingredientes principales. La empresa incorpora elementos innovadores, como el calostro bovino para reforzar el sistema inmune en cachorros y triglicéridos de cadena media en opciones para perros mayores, que pueden contribuir al funcionamiento cerebral.

“Contamos con más de 500 científicos que trabajan en la elaboración de nuestros productos y en investigación de los últimos avances en nutrición, nucleados en lo que se denomina Purina Institute, una institución reconocida a nivel mundial líder en investigaciones en nutrición”, explican desde la compañía.

Una alimentación de calidad, adaptada a las necesidades individuales y respaldada por evidencia científica, se traduce en una mayor expectativa y calidad de vida para las mascotas. La educación de los tutores y el acompañamiento profesional resultan claves para lograr este objetivo.