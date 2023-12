Cómo es Aramburu, el único restaurante argentino con dos estrellas Michelín

Gonzalo Aramburu es el creador y chef de Aramburu, el primer restaurante argentino en recibir dos estrellas Michelín (Instagram)

En su reciente desembarco en la Argentina, la Guía Michelín otorgó estrellas a siete restaurantes distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. A través de estas distinciones, el país se convierte en el segundo de Latinoamérica (luego de Brasil) en contar con la presencia de la guía.

Si bien seis locales obtuvieron una estrella, uno de ellos destacó por ser el primero y único en recibir dos. Se trata de Aramburu, un restaurante de fine dining ubicado en el barrio porteño de Recoleta, en el paseo comercial Pasaje del Correo (también conocido como Pasaje Suizo).

Gonzalo Aramburu estudió en el IAG y en L'École Lenôtre de París (Nicolas Stulberg)

El nuevo reconocimiento se suma a otros: el restaurante, que forma parte del ranking The World’s 50 Best Restaurants y Latin America’s 50 Best Restaurants, había ingresado en 2022 a la asociación de élite internacional Relais & Châteaux.

Inaugurado en 2007, su creador es Gonzalo Aramburu. El argentino estudió en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) y en L’École Lenôtre de París, también se formó en Estados Unidos y Europa, en restaurantes con dos y tres estrellas Michelín.

Así, en noviembre de este año fue reconocido como uno de los 100 mejores chefs del mundo por The Best Chefs Awards.

La cocina de Aramburu es esencialmente argentina, pero toma influencias asiáticas, americanas y europeas (Instagram)

La cocina en Aramburu es esencialmente argentina en sus ingredientes, pero incorpora influencias de la cocina europea, americana y asiática. La experiencia gastronómica del restó consta de una degustación en 19 pasos, con una carta de vinos de más de 120 etiquetas que muestran el terroir argentino, con representantes de distintas regiones del país.

En este fine dining se pueden encontrar desde ostras con crema de champagne hasta cordero, magret de pato, pescados blancos, tartar de ciervo con hoja de shiso y centolla, uno de sus hits.

Gonzalo Aramburu fue reconocido como uno de los 100 mejores chefs del mundo por The Best Chefs Awards (Visit Argentina)

“Estamos completamente conmovidos, inmersos en felicidad. Todo esto está vinculado al trabajo, al esfuerzo, al amor. La Guía Michelin yo la conozco desde que arranqué la carrera con 20 años y hoy que nos toca a nosotros, no lo puedo creer. Tener estas dos estrellas para mí era un sueño, era algo que no me esperaba”, expresó Aramburu, en diálogo con Infobae.

El desembarco de Michelín en la Argentina

Además de Aramburu, son seis los restaurantes argentinos premiados con una estrella Michelín. De la Ciudad de Buenos Aires destacaron Don Julio, cuyo chef es Guido Tassi, y Trescha, con el chef Tomás Treschansky, mientras que en Mendoza fueron reconocidos Zonda, donde cocina Augusto García; Casa Vigil, con la guía gastronómica de Ivan Azar; Brindillas, de Mariano Gallego, y Azafrán, de Sebastián Weigandt, estos últimos dos dueños y chefs.

El desembarco de la Guía Michelín fue liderado por el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, y Eliana Banchik, CEO de Michelin Argentina.

Ciervo y Salsifí, uno de los platos de Aramburu (Instagram)

Los cinco valores que considera el sistema son: calidad de producto e ingredientes, dominio de las técnicas culinarias, armonía de los sabores, personalidad del chef en su cocina y consistencia a lo largo del menú y también del año (la calidad debe ser la misma siempre).

Además, cada estrella tiene una significación distinta. Una sola significa que el local es de “muy buena cocina en su categoría”, dos llaman a la acción (“excelente cocina, vale la pena desviarse”) y las tres estrellas justifican un viaje en sí por la experiencia culinaria.