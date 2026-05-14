Los pagos digitales con QR impulsan el uso cotidiano de criptomonedas

Crece la adopción de activos digitales en el comercio local (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de los pagos digitales viene modificando la manera en que las personas realizan transacciones en la vida cotidiana. En esa línea, Binance Pay anunció la expansión de su sistema de pagos con criptomonedas mediante códigos QR.

El objetivo es alcanzar más de diez países para el tercer trimestre de 2026, después de procesar 40 millones de dólares a través de esta vía en solo un año desde su lanzamiento global, según informó la compañía.

La integración de las criptomonedas en este sistema busca conectar los activos digitales con la infraestructura de pagos que cientos de millones de personas utilizan a diario. El producto ya está en funcionamiento en seis países de Asia Pacífico y América Latina.

Los usuarios de la plataforma pueden escanear los códigos QR tradicionales y pagar directamente con criptomonedas, sin comisiones y en tiempo real. Cabe destacar que los comercios no necesitan incorporar nuevos dispositivos ni modificar sus sistemas actuales.

Crecimiento en América Latina y Asia

La utilización de Binance Pay mostró un crecimiento mensual marcado en América Latina, explicaron desde Binance. Entre marzo y abril de 2026, el volumen de pagos QR aumentó un 76% en la región. El mes anterior, el incremento había sido del 42%.

Los registros anunciados por la compañía muestran un ritmo acelerado en la cantidad de personas que abonan sus compras con criptomonedas. Sobre todo, en esta parte del planeta.

Esta modalidad es una función diferenciada dentro de la red de Binance Pay. Desde 2021, la plataforma totalizó más de 280.000 millones de dólares procesados en operaciones de pagos digitales.

La nueva era del pago digital: transacciones rápidas con billeteras virtuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de los pagos QR en la adopción de criptomonedas

“Durante gran parte de su historia, las criptomonedas se percibieron principalmente como un activo para operar o mantener, más que para usar en la vida cotidiana. Creemos que los pagos QR pueden contribuir a cambiar esa percepción”, declaró Thomas Gregory, vicepresidente de Pagos y Moneda Fiduciaria en Binance.

El ejecutivo explicó que, en lugar de pedirles a comercios y usuarios que adopten un sistema completamente nuevo, el enfoque de la organización consiste en hacer que las criptomonedas sean utilizables dentro de los ecosistemas locales ya existentes.

“Tener el producto activo en seis países es un paso importante. Nuestro objetivo de expandirnos a al menos 10 más para el tercer trimestre de 2026 y explorar otras regiones refleja la magnitud de la oportunidad que tenemos por delante”, agregó Gregory.

Usos cotidianos y volumen de transacciones

Según los datos de Binance, en Asia, la transacción promedio de turistas es menor a 10 dólares y los pagos más usuales incluyen comida callejera, transporte y compras minoristas. En América Latina, en tanto, observa un patrón similar, con operaciones en supermercados, cadenas de comida rápida y farmacias.

Este comportamiento indica que los pagos QR con criptomonedas se están utilizando en transacciones frecuentes y de bajo valor, asociadas al consumo diario. Así, las criptomonedas ganan un espacio en la economía real y muestran señales de mayor adopción para compras cotidianas.

Integración con sistemas de pago existentes

El modelo de Binance Pay se diseñó para funcionar sobre los estándares nacionales de pago QR ya implementados en cada país. Esto permite aprovechar la infraestructura de pagos que comercios y consumidores conocen y utilizan, sin la necesidad de crear una red nueva de aceptación.

El potencial de mercado es alto. Para 2029, se proyecta que el volumen global de pagos por QR supere los 8 billones de dólares, de acuerdo con una reciente investigación.

En esa línea, Binance Pay evalúa oportunidades en otras regiones. El objetivo es que las criptomonedas sean cada vez más accesibles y prácticas para el uso diario, conectadas a los métodos de pago habituales de la población.

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