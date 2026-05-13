Hot Sale 2026: una cadena lanzó descuentos de hasta 50% y 24 cuotas sin interés en tecnología y hogar

Durante estos días, los clientes podrán acceder a descuentos de hasta el 50% y 24 cuotas sin interés con tarjetas y bancos seleccionados (Cetrogar)

Cada año, el Hot Sale se consolida como una de las fechas más esperadas por los consumidores argentinos para renovar equipos del hogar, acceder a tecnología y aprovechar planes de financiación que en otras épocas del año resultan menos accesibles.

En esta edición, la cadena Cetrogar participa con una propuesta que abarca descuentos, cuotas sin interés y una plataforma digital renovada. Las promociones tienen vigencia desde el lunes 11 hasta el miércoles 13 de mayo, tanto en las sucursales físicas de la empresa como en el sitio web rediseñado para mejorar la experiencia de compra.

De acuerdo con la información de la compañía, las rebajas alcanzan hasta el 50% en productos seleccionados, con financiación de hasta 24 cuotas sin interés según el banco o tarjeta utilizada.

Juan Manuel Almeida, gerente nacional de Marketing de Cetrogar, señaló que las expectativas para esta edición son positivas. “Vemos una fuerte demanda en televisores de grandes pulgadas —55 o más—, impulsado por la llegada de la copa, y también en productos de calefacción por la llegada del invierno”, señaló.

Financiación a medida para cada comprador

El ejecutivo también subrayó que la financiación se convirtió en un factor determinante al momento de concretar una compra. De esa manera, la firma busca generar oportunidades reales para que más familias puedan acceder a los productos que quieren de una manera más cómoda.

Los modelos con mejor cámara, mayor autonomía y conectividad 5G lideran las búsquedas de los consumidores (Cetrogar)

En cuanto a los planes disponibles, el Banco de la Nación Argentina (BNA) ofrece hasta 24 cuotas sin interés. A su vez, entidades como Santander, Banco Macro, Banco Provincia y Banco Ciudad de Buenos Aires, entre otros bancos públicos y privados, llegan hasta 18 pagos. BBVA y la tarjeta Tuya alcanzan 15; Naranja X, 14; y Banco Galicia, 12.

Además de las opciones bancarias, Cetrogar potencia el Cetro Crédito, su herramienta de financiación propia. Este sistema permite comprar en sucursales sin tarjeta de crédito bancaria, con planes de hasta 24 cuotas fijas o hasta 18 cuotas fijas con el primer pago a los 30 días.

Televisores, smartphones y electrodomésticos con descuento

Entre las ofertas más destacadas, la freidora de aire Liliana AF963B de 6,3 litros aparece a $149.999 con 50% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés. En tanto, el smartwatch Samsung Galaxy Watch8 40mm llega a $559.999 con una rebaja del 21%, también financiable en 24 cuotas.

La categoría de televisores ocupa un lugar central en la propuesta. El smart TV TCL LED 55″ se ofrece a $679.999 con 18% de descuento, mientras que el modelo RCA 65″ Android TV llega a $919.999 con 23% de rebaja. Cetrogar también presenta Quantic, su línea exclusiva con tecnología QLED, Magic Remote y sistema operativo WebOS, disponible desde $249.999.

Con la llegada del mundial, los televisores son los grandes protagonistas de la temporada, siendo las pantallas de 55” en adelante las más buscadas (Cetrogar)

En smartphones, el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB se consigue a $699.999 con 12,5% de descuento, y el TCL 50 Pro NXTPAPER 5G con 512GB de almacenamiento a $459.999 con 16% de rebaja, financiable en hasta 20 cuotas sin interés.

Calefacción y lavarropas para el invierno

Con el descenso de las temperaturas, la calefacción también concentra parte de la oferta. El caloventor Liliana CFH420 de 2.000W baja a $29.999 con 25% de descuento, y la estufa garrafera móvil Daewoo DANY-701 se ofrece a $199.999 con 13,04% de rebaja en hasta 24 cuotas.

En lavarropas, el modelo Electrolux ELAF208S 8,5 kg Inverter aparece a $779.999 con 14,75% de descuento y financiación en 24 cuotas sin interés. El DreanLCFDR0814SG 8 kg llega a $799.999 con 21,72% de rebaja, y el HisenseWFMB6510W 6,5 kg a $459.999 con 25% de descuento.

Para orientar a los compradores durante el evento, la cadena suma sus “Ayudantes de Campo”, en línea con la llegada del torneo más importante de fútbol. Se trata de asesores especializados que acompañan a los clientes tanto en tiendas físicas como en canales digitales.

Con más de 45 años de trayectoria y presencia federal, Cetrogar llega a este Hot Sale con una oferta que combina tecnología, electrodomésticos, calefacción y múltiples alternativas de pago para distintos perfiles de consumidor. Para conocer todas las ofertas y condiciones de financiamiento, se puede hacer clic acá.