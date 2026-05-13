De la carga de combustible a la pausa gourmet: Nordelta estrena una estación única de clase mundial

YPF Black: la nueva estación de servicio ubicada en Nordelta (YPF)

Las estaciones de servicio en la Argentina atraviesan una transformación que va más allá del combustible. El modelo tradicional del surtidor y la tienda de conveniencia cede terreno ante propuestas que priorizan la experiencia del conductor, la gastronomía y los servicios técnicos en un mismo espacio. La tendencia, que ya era visible en otros mercados del mundo, llegó al país de la mano de la principal petrolera nacional.

En ese marco, se presentó YPF Black: un formato que está disponible en Nordelta. El lanzamiento reunió en el partido de Tigre a directivos de la compañía y marcó el inicio público de una reconversión que la firma llevaba tiempo diseñando.

“Es una nueva manera de entender la estación de servicio. No se trata solamente de cargar combustible: la propuesta apunta a ofrecer una experiencia completa y de calidad superior, con el fin de cuidar cada interacción y cada detalle", afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de la empresa, durante la rueda de prensa en el acto inaugural.

El espacio Pit Stop de YPF Black permite chequeos rápidos y seguros para los vehículos en Nordelta (Gastón Taylor)

Una propuesta centrada en el cliente

La estación combina atención personalizada en cada isla de despacho, con un equipo técnico especializado como respaldo permanente. A eso se suma el YPF Pit Stop, un espacio que permite realizar chequeos rápidos del vehículo de manera eficiente y segura.

En tanto, la gastronomía ocupa un lugar central en la propuesta. En ese aspecto, allí se ofrece Carne, una línea de hamburguesas desarrollada por el chef argentino Mauro Colagreco, multipremiado a nivel internacional, junto a platos exclusivos y café de especialidad.

La compañía presenta un modelo innovador de estación de servicio que prioriza al consumidor y busca estar entre las mejores a nivel mundial.

Por su parte, el programa Serviclub también integra la oferta diferencial del nuevo formato. Durante el período inicial, los socios acumulan el triple de puntos por cada operación, con acceso anticipado a lanzamientos y beneficios pensados para ese segmento. La iniciativa busca fidelizar a los clientes frecuentes desde el primer día de operación.

Además de los servicios al conductor, la estación incorpora espacios de descanso y espera diseñados para hacer más cómoda la estadía. El concepto parte de una premisa: que el tiempo en una estación de servicio puede ser una pausa provechosa y no una simple escala obligada.

La primera estación YPF Black en Nordelta ofrece atención personalizada y espacios exclusivos (Gastón Taylor)

Tres modelos para una red federal

La apertura de Nordelta no representa un hecho aislado. Se inscribe en una reorganización más amplia de la red comercial de la petrolera, que se encuentra estructurando sus estaciones en tres formatos complementarios: Black, Núcleo y Refiplus. Cada modelo responde a distintos hábitos de consumo y contextos geográficos, aunque todos compartieron los mismos valores corporativos: cercanía, calidad y confiabilidad.

Con ese esquema, la empresa busca ampliar el alcance de su marca sin resignar presencia federal. La estrategia apunta a mantenerse como referencia del mercado en cada punto del país, desde las grandes ciudades hasta los destinos más alejados del interior.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF (YPF)

“Nuestro objetivo es posicionar a la compañía al nivel de las mejores del mundo y lograr que cada persona que llegue sienta que nos importa su experiencia. Queremos que en cada provincia haya una YPF Black, porque el consumidor es quien hace grande a una organización y nosotros aspiramos a ser los mejores del sector”, expresó Marín.

Esta apertura en Nordelta marca el comienzo visible de un proceso de cambio que la petrolera proyectó a escala nacional. La apuesta por segmentar la red en modelos diferenciados refleja una lectura del mercado que concibe a la estación de servicio como un espacio con identidad propia, capaz de ofrecer valor más allá del combustible.