Políticas públicas: el desafío de diseñar respuestas en base al uso de evidencias

La nueva maestría virtual del ITBA aborda la complejidad de las políticas públicas (Crédito: Getty)

Las problemáticas públicas que enfrentan las sociedades contemporáneas son complejas por la multiplicidad de actores, escalas territoriales y tiempos, así como por los altos niveles de incertidumbre. Además, se dan en un contexto histórico de grandes y rápidos cambios socio-tecnológicos.

Es por eso que abordar esta complejidad plantea nuevos desafíos a quienes deben llevar adelante los procesos de toma de decisión públicos. En particular, resalta la necesidad de fortalecer el análisis y diseño de políticas públicas basado en evidencias, utilizando métodos y tecnologías de análisis rigurosas, que generen conocimiento válido y relevante para los procesos de política pública.

Esto -que la evidencia, y en particular de la evidencia científico-técnica, es importante para tomar decisiones- puede resultar obvio. Sin embargo, hay una abundante experiencia que demuestra las dificultades que presenta la interacción entre conocimiento científico-técnico y política pública. Estas dificultades se plantean tanto en relación a cómo generar evidencias que se consideren válidas, relevantes y legítimas para los actores que intervienen en el debate público, como así también sobre cómo incorporar estos conocimientos en los procesos de toma de decisión pública.

En ese marco, la experiencia educativa y la capacidad de investigación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) en áreas como ciencias de datos, sistemas complejos, de modelización y simulación e inteligencia colectiva, ofrecen bases analíticas y metodológicas claves a partir de las cuales es posible construir una carrera de posgrado en diseño y análisis de políticas pública. En tal sentido y para promover habilidades para la producción colaborativa de conocimiento entre los actores involucrados, el ITBA diseñó una nueva propuesta educativa: la Maestría en Policy Analysis.

Es necesario profesionalizar el ámbito de la creación de políticas públicas (Crédito: Prensa ITBA)

“La tecnología nos ofrece nuevas herramientas y posibilidades para generar y analizar información sobre diversas problemáticas públicas, en forma rigurosa y sistemática. Los avances, por ejemplo, en el área de data science, que nos permiten trabajar con grandes volúmenes de datos y generar insumos para la toma de decisiones públicas, o los avances con diferentes tecnologías de modelización que permiten realizar abstracciones simplificadas de realidades complejas a fin de representarlas, analizarlas o simularlas en diferentes escenarios”, explica Daniel Ryan, director de la nueva carrera.

Su objetivo es formar graduados capaces de combinar métodos y tecnologías de análisis para diseñar políticas públicas en base al uso de información rigurosa y relevante a esa temática. Se brindan las competencias necesarias para asesorar o desempeñarse en organismos gubernamentales, organismos internacionales y en instituciones y organizaciones no gubernamentales (ONG, think tanks, asociaciones empresariales o sindicales, etc.) dedicados al análisis y seguimiento de problemas públicos.

“Es imprescindible comprender que el uso de la tecnología y de métodos rigurosos de generación y análisis de información no reemplaza (y no debe reemplazar) al debate y la negociación entre los distintos actores sociales sobre los objetivos y contenidos de la política pública. Más bien, son un insumo para fortalecer el diálogo y la toma de decisiones informada en una sociedad democrática”, concluye el director de la Maestría.

Con una duración de dos años, la Maestría en Policy Analysis se cursa dos veces por semana bajo la modalidad virtual. Las clases son dictadas por especialistas destacados que emplean metodologías educativas de vanguardia, que identifican nuevas necesidades, ofrecen nuevas herramientas y actualizan los conocimientos de los profesionales.

Para inscribirse en esta maestría, se puede ingresar en el siguiente link.