Presentan una alternativa para evitar la mora y ordenar las cuentas del hogar

La propuesta permite unificar deudas en un único pago mensual con plazos de hasta 10 años (Banco Nación)

Para las familias que buscan reorganizar sus finanzas, contar con herramientas que permitan administrar los compromisos económicos adquiere cada vez mayor relevancia. La posibilidad de simplificar pagos y extender plazos aparece como una alternativa para recuperar previsibilidad en el presupuesto mensual.

En ese contexto, el Banco Nación anunció una nueva solución destinada a clientes que necesitan ordenar sus obligaciones. La propuesta consiste en un préstamo personal para unificar deudas dentro de la entidad y facilitar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

La iniciativa está dirigida a personas físicas que registren cuotas vencidas e impagas en el BNA y mantengan una situación crediticia 1 o 2. El objetivo es evitar el pasaje a mora, preservar el historial financiero y ofrecer una estructura de pagos más accesible.

Una alternativa para reunir todas las obligaciones

Uno de los principales atributos de la nueva línea es la posibilidad de unificar distintas deudas en una única cuota mensual. De esa manera, los usuarios pueden administrar sus compromisos con mayor claridad y reducir la complejidad de afrontar varios vencimientos al mismo tiempo.

Además, el préstamo ofrece un plazo de hasta 120 meses, equivalente a 10 años. Esa extensión permite disminuir el valor de cada cuota inicial y aliviar la carga financiera mensual.

El financiamiento puede cubrir hasta el 100% de la deuda, con un monto máximo de 100 millones de pesos . Los fondos no se entregan al solicitante, ya que se destinan directamente a cancelar las obligaciones alcanzadas por la operatoria.

Por otra parte, la línea funciona bajo la modalidad UVA e incorpora la posibilidad de elegir una cobertura CER-CVS. Ese mecanismo brinda la opción de que la cuota acompañe la evolución de los salarios, lo que aporta una alternativa para afrontar los pagos en el tiempo.

Condiciones y acceso al beneficio

Entre las condiciones establecidas, el esquema contempla una afectación máxima del 25% de los ingresos del cliente, un criterio que busca mantener un nivel de endeudamiento compatible con la capacidad de pago de cada persona.

Cabe destacar que la tasa prevista para el préstamo es del 10% más UVA. En caso de seleccionar la cobertura CER-CVS, se adiciona un punto porcentual a esa condición financiera.

A modo de referencia, una deuda de 1 millón de pesos, cuya cuota mensual podría rondar actualmente los $67.670 en un plazo de tres años, pasaría a una cuota inicial cercana a los $15.279 con un plazo de 120 meses. En la alternativa con cobertura CER-CVS, el valor inicial sería de aproximadamente $16.030.

La operatoria estará disponible en todas las sucursales del Banco Nación desde el 25 de junio. Los interesados también podrán consultar las condiciones a través de los canales de atención de la entidad.

Desde el BNA señalan que, para quienes no perciban sus haberes a través de esta entidad, será necesario trasladar la cuenta sueldo, de modo tal que puedan acceder a esta línea de financiamiento.

Una propuesta para aliviar el presupuesto familiar

La nueva herramienta forma parte del conjunto de soluciones financieras que el Banco Nación viene incorporando para acompañar a sus clientes. En este caso, el foco está puesto en prevenir situaciones de mora antes de que las deudas generen un deterioro en el perfil crediticio.

Al mismo tiempo, la posibilidad de ampliar los plazos y reunir todas las obligaciones en un solo préstamo busca ofrecer una mayor previsibilidad para la administración de los ingresos familiares. Esa característica puede resultar especialmente útil para personas que necesitan reorganizar sus finanzas sin incrementar el número de compromisos vigentes.

La incorporación de esta línea de unificación de deudas amplía las alternativas disponibles para clientes del Banco Nación que buscan recuperar equilibrio en sus cuentas. A través de un esquema de pagos más ordenado y plazos más extensos, la entidad apuesta por brindar una solución orientada a fortalecer la capacidad de cumplimiento financiero de las familias.