Mirtha Legrand relató su experiencia trabajando con Lionel Scaloni: “Es amoroso; él me miraba mucho”

Mirtha Legrand contó en La Noche de Mirtha cómo fue grabar un comercial con Lionel Scaloni antes del Mundial 2026 (Video: La Noche de Mirtha, Eltrece)

En plena fiebre mundialista, Mirtha Legrand sorprendió a los comensales de su mesa y a los televidentes de La Noche de Mirtha (Eltrece) con el relato de su experiencia grabando un comercial junto al director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, semanas antes del inicio del Mundial 2026. La conductora describió al entrenador como “amoroso”, “sensato” e “inteligente”, y reveló detalles de una jornada que, según sus palabras, la dejó “fascinada”.

Todo comenzó cuando Guido Kaczka, invitado esa noche a la mesaza, intentó un juego de palabras con el apellido del DT, “Los ocho Scaloni”, en referencia al programa Los 8 escalones, y la conversación derivó naturalmente hacia la publicidad que Legrand y Scaloni protagonizaron juntos en las semanas previas al torneo. “Hice un comercial con él muy lindo. Yo no lo conocía, llegué y me estaba esperando”, arrancó la conductora. Y agregó, sin dejar lugar a dudas sobre la impresión que le causó el entrenador: “Es amoroso”.

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Mirtha Legrand dijo que Lionel Scaloni la esperaba cuando llegó al rodaje del comercial y lo definió como “amoroso” (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Lo que siguió fue un retrato de Scaloni que la “Chiqui” construyó con precisión y afecto. Contó que el técnico llegó al rodaje acompañado por su hermana, quien se encargó de registrar el encuentro con fotos a lo largo de toda la jornada. Lejos de limitarse al trabajo frente a las cámaras, Scaloni compartió el almuerzo con todo el equipo de producción y el personal del lugar. “Almorzamos todo el equipo, todo el personal también, todos juntos”, recordó Legrand, destacando la sencillez y la cercanía del entrenador en un ambiente de trabajo.

Uno de los momentos que más risas generó en la mesa fue cuando la conductora describió la dinámica de miradas que se estableció entre los dos durante la filmación. “Él me miraba, me miraba mucho. Pero no por nada, no piensen nada raro”, aclaró entre carcajadas. La explicación llegó de inmediato: “Me miraba porque me observaba. Y yo lo observaba a él también porque es un astro, sin duda”. La escena, narrada con el humor que caracteriza a Legrand, arrancó las risas de todos los presentes.

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Mirtha Legrand recordó que Lionel Scaloni almorzó con el equipo de producción y con el personal durante la filmación del comercial

Más allá del anecdotario, la conductora subrayó la facilidad con la que Scaloni se desenvolvió frente a las cámaras. El comercial incluía un diálogo breve que ambos aprendieron durante el propio rodaje, sin preparación previa. “Era un diálogo cortito, yo lo aprendí ahí. Lo leí y ya lo sabía. Y él también hizo de actor”, contó Legrand, antes de pedir un aplauso para el técnico tanto por su trabajo en el comercial como por el desempeño de la Selección en el torneo.

Los elogios de la conductora no se detuvieron en la simpatía o la sencillez. Legrand también destacó la inteligencia de Scaloni y su capacidad de oratoria, que calificó como “una maravilla”. “Es sensata, inteligente”, dijo, y cerró con una frase que resumió su impresión general: “Me encantó hacerlo con él”.

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La velada también tuvo su cuota de emoción cuando Kaczka le dedicó unas palabras a la conductora que la tomaron por sorpresa. “A mí me emociona totalmente porque vos, Mirtha, en lo nuestro, en nuestra actividad, vos sos como Messi”, le dijo el conductor. “Hacés otra cosa, es como otro cantar”. Legrand se emocionó ante el elogio y retomó los tributos hacia el capitán de la selección argentina, a quien definió como “un astro sin duda maravilloso”. La comparación entre la conductora y el capitán del seleccionado cerró una noche en la que el fútbol y el espectáculo se mezclaron en la mesa más famosa de la televisión argentina, con el Mundial 2026 como telón de fondo. Mañana, tanto el capitán como el DT serán parte del equipo que enfrentará a Austria por un pase a los 16vos de final de la Copa del Mundo.