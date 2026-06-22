Política

Senado: los aliados toman el control de la agenda que cede Bullrich y cambian a gusto leyes y plazos

A la libertaria le despedazan las iniciativas que envía Balcarce 50. Pocas quedan en la fila de votación y, la restante mayoría, sin dictamen. De lograrlo, se votará sólo una por sesión. Preocupación por los tándems entre la porteña y el bloque kirchnerista

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Vista aérea de cuatro legisladores en un recinto parlamentario con escritorios de madera oscura y alfombra roja, interactuando durante una sesión
Los jefes de libertarios y kirchneristas en el Senado, Patricia Bullrich y José Mayans, respectivamente, en el recinto de la Cámara alta (Maximiliano Luna)

Después del paso arrollador de las sesiones extraordinarias de diciembre y febrero pasados, y en medio de la crisis política por Manuel Adorni, la jefa oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, cedió una fracción considerable de la agenda legislativa a manos de aliados que, desde hace largas semanas, manejan los tiempos y cambian a gusto las leyes que reclama el Ejecutivo en la Cámara alta, sin importar lo que haga o diga la porteña. Y, clave: los recientes tándems de la ex ministra de Seguridad con el líder del kirchnerismo, José Mayans, preocuparon aún más a dialoguistas, quienes a esta altura reactivaron los canales informales con Balcarce 50 para no quedar atrapados en las picardías “republicanas” de la legisladora.

Lo que comenzó con iniciativas que aterrizaron gracias a la supuesta muñeca de Bullrich derivó rápido en proyectos despedazados por aliados, sin resistencia alguna. El caso más concreto es la “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”. Su dictamen fue apurado de manera innecesaria por la libertaria. Vale recordar que, ese día, hasta se encontraba de viaje en el exterior su colega de bancada y titular de la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (Tierra del Fuego), cabecera del plenario que discutía el asunto.

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Tras deslizar en -al menos- dos o tres ocasiones que había un consenso blindado por este tema con bloques dialoguistas, Bullrich tuvo que volver sobre sus pasos y blanqueó la desprolijidad a la hora de cerrar un asunto. Fácil de detectar para quienes tienen votos clave y no dejan llevarse de las narices. Esto llevó, por caso, a que en la última sesión se aplazara el debate sobre propiedad privada, con bancadas que desconocían, ante tanta voltereta, el texto final que empujaba la titular de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta.

Un hombre calvo con traje oscuro y corbata rosa habla en un podio transparente con dos micrófonos. Una mujer sentada mira hacia abajo en la esquina inferior derecha
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger

Otro de los límites ya notificados a Bullrich y al Ejecutivo es que cada sesión tendrá, como mucho, un solo tema de los “pesados” que interesen a Balcarce 50. Por ejemplo, en caso de ir al recinto este jueves -por fuera de Adorni-, aparece propiedad privada. Podría haberse incluido la ley “Hojarasca”, otro de los articulados que pretende el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Su despacho fue rubricado el miércoles último, donde la porteña dio a entender un supuesto adiós al libre estacionamiento y circulación de legisladores como algo que contenía la iniciativa. Era falso: en Diputados se mantuvo ese beneficio.

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De regreso en propiedad privada, en mayo pasado desapareció el capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), un duro golpe para el funcionario. También se modificaron ítems sobre expropiaciones y se amortiguó la situación de los desalojos exprés. Como espina sí quedó la flexibilización en la venta de tierra a extranjeros. De tantos borradores, ya hay un mareo generalizado. Para la zona de frontera se incorporaría, además del aval de Nación, un guiño obligatorio desde el Congreso. El resto, cedido a voluntad de los gobernadores. Pocos se animan a agregar que también habría reparos para dinamitar las prohibiciones que por largos años impuso Máximo Kirchner en la ley de Manejo del Fuego, durante la era Alberto Fernández. Suele ser el problema cuando uno se ocupa más de lo personal que de lo colectivo. Lo que menos precisa la Casa Rosada es que se sume otro conflicto.

AGN

El renovado y -de nuevo- peronista friendly y titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, asistirá mañana a la bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que comanda el senador libertario Ezequiel Atauche (Jujuy). Será interesante conocer lo actuado por el organismo -que revisa los gastos a posteriori del Estado- sobre áreas que interesaron tanto a la oposición y también al oficialismo durante 2025.

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