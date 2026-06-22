Cayó en La Matanza una banda de adolescentes que se mostraba en redes sociales con autos robados

El último robo lo habían cometido en una vivienda de la calle Indart

La Policía bonaerense detuvo este fin de semana a una banda de adolescentes que se dedicaba a robar autos en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Los descubrieron a través de la peculiar forma que tenían de mostrarse con los vehículos sustraídos.

Luego de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de La Matanza, U.S. de 18 años, J.C.B. de 19 y un menor de 17, identificado como I.L.A.F., quedaron a disposición del fiscal Marcelo Germinario, imputados por robo agravado por el uso de arma de fuego y robo automotor.

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La investigación se inició a partir de un robo de un Peugeot 208 frente a una vivienda de la calle Indart y esquina Bolívar. Los jóvenes arribaron a bordo de una Jeep Renegade también robada y obligaron a las víctimas a entregarles el vehículo. El auto fue recuperado horas después en el interior de la villa Las Antenas, una zona caracterizada por la presencia de bandas narcos ubicada a 10 cuadras de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de las huellas dactilares halladas en el lugar, se pudo identificar a los sospechosos.

De acuerdo con lo mencionado por el portal PrimerPlanoonline, con esa información rastrearon las cuentas de redes sociales de los imputados, en donde encontraron publicaciones de fotos y videos que contenían billetes en pesos y dólares y vehículos de alta gama. Además, escribían frases amenazantes y posteaban imágenes con armas.

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Con los datos reunidos, la Justicia ordenó seis allanamientos simultáneos en La Tablada, en las calles Avellaneda al 4700 —dos objetivos—, Brandsen al 5700, Catriel al 4800, Guayaquil al 5600 y Lambaré al 5100. Según indicó el mismo portal, la banda era conocida en la zona como “Los menores de la Godoy Cruz”.

Los detenidos son tres adolescentes de 17, 18 y 19 años

Al momento de los allanamientos, los dos mayores se encontraban durmiendo en sus respectivos domicilios con pijamas idénticos y uno de ellos se llevó la prenda a la comisaría. La investigación continúa abierta para determinar si el grupo es responsable de otros robos de vehículos registrados en la zona.

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Este episodio ocurrido durante el fin de semana tuvo un antecedente hace exactamente tres meses y los detenidos también eran menores de edad. La coincidencia con este reciente caso es amplia, teniendo en cuenta que también se dedicaban al robo de autos y los encontraron repartidos en distintos barrios, entre ellos Las Antenas. Se trataba de dos bandas que además hacían entraderas.

La Policía Bonaerense los detuvo tras realizar 15 allanamientos simultáneos en distintos barrios del partido. El operativo dejó seis detenidos, tres de ellos menores de edad, y la causa quedó bajo investigación de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil a cargo del doctor Juan Pablo Pepe Volpicina, dado que entre los aprehendidos hay dos adolescentes de 16 años y otro de 18.

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El caso se originó a partir de la denuncia de un robo tipo piraña sobre la calle Balbastro, casi esquina Ambrosetti, en San Justo, cuando un grupo armado sorprendió a las víctimas y huyó con su vehículo. La investigación posterior permitió establecer que al menos una de las bandas estaría vinculada a otros siete robos de autos a mano armada bajo el mismo modus operandi.

Los allanamientos también ocurrieron en barrio Almafuerte (Villa Palito) y los monoblocks de La Tablada, además de villa Las Antenas, en las localidades de San Justo y Lomas del Mirador. Según fuentes oficiales, los sospechosos alternaban domicilios para dificultar su localización. “Luego de una investigación compleja, dado el lugar que habitan se pudo identificar fehacientemente las identidades de los autores, como así también los domicilios en los que residen y los que alternan para pernoctar”, indicaron.

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Según consignó Primer Plano Online, en los operativos se incautaron siete armas de fuego, municiones de diverso calibre, dinero en efectivo, teléfonos celulares para peritar, llaves de vehículos con pedido de secuestro y sobres con dosis de cocaína, que en principio corresponderían al consumo personal de uno de los imputados.