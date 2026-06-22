Snacks mundialistas: recetas tradicionales y consejos para la previa perfecta

Receta fácil y rápida para hacer unas empanadas de carne espectaculares. Perfectas para una comida en familia o una reunión con amigos.

Hay algo que ocurre en la Argentina cada vez que hay un Mundial: las casas se llenan. Los grupos de amigos coordinan en qué casa y por qué pantalla van a ver cada partido. Las familias reorganizan la semana entera alrededor del fixture y la cocina sale de la rutina diaria.

¿Qué se hace para picar? ¿Cuántos vienen? ¿Alcanza con eso? Siempre hay alguien que se suma a último momento y es bienvenido igual. La previa mundialista tiene su propio folclore y el menú es parte central de ese ritual.

Para acompañar ese momento, la Guía Coto —un ciclo producido en conjunto entre el supermercado e Infobae— propone una serie de recetas prácticas y sabrosas pensadas para resolver la previa sin complicaciones. La primera entrega es una versión express de las empanadas de carne: jugosas, especiadas y con el carácter inconfundible de la gastronomía argentina.

Las empanadas de carne son el bocado que mejor representa el espíritu de la previa mundialista argentina (Flora Producciones)

Pocos ingredientes, mucho sabor

La lista es deliberadamente corta. No hace falta más que lo que ya suele haber en cualquier heladera o despensa de la Argentina para obtener un resultado que convenza hasta al comensal más exigente.

Tapas para empanadas

Carne picada

Cebolla

Ají morrón

Comino y pimentón

Sal y pimienta

Para quienes prefieren evitar vueltas por el supermercado en los días de partido, el catálogo digital de Coto permite reunir todos estos ingredientes en un solo pedido y recibirlos directamente en casa.

Comino, pimentón y carne picada: la combinación que define el sabor clásico de las empanadas argentinas (Flora Producciones)

El paso a paso para que salgan perfectas

1. Picar la cebolla y el ají morrón en cubos pequeños. Rehogar en una cacerola con un toque de aceite hasta que las verduras estén ligeramente doradas.

2. Incorporar la carne picada a fuego fuerte. Revolver cada tanto para asegurar una cocción pareja, hasta que la carne haya cambiado de color por completo.

3. Sazonar con sal, pimienta, comino y pimentón. Retirar del fuego de inmediato para preservar la jugosidad natural de la carne. Dejar enfriar el relleno por completo antes de armar las empanadas.

4. Distribuir el relleno en el centro de cada tapa. Sellar los bordes con un repulgue tradicional, disponer en una placa y cocinar en horno precalentado a temperatura máxima hasta que estén bien doradas.

Una receta de pocos ingredientes y resultado garantizado para recibir a todos los que se suman a ver el partido (Flora Producciones)

El secreto que marca la diferencia

El punto más importante de toda la preparación no está en los condimentos ni en el repulgue: está en el momento exacto en que se retira la carne del fuego. Hacerlo justo cuando termina la cocción, sin dejarla secar de más, es lo que garantiza un relleno jugoso que no decepciona al primer mordisco.

El comino y el pimentón, por su parte, aportan ese perfil aromático que distingue a las empanadas argentinas de cualquier otra versión. La proporción es a gusto, pero conviene no escatimar: son ellos los que le dan carácter al relleno.

Listas para entrar al horno: el repulgue bien sellado es el último paso antes de lograr una empanada dorada y crocante (Flora Producciones)

Un clásico que no pasa de moda

Las empanadas de carne express demuestran que la velocidad y el sabor no son incompatibles. Con ingredientes accesibles, un procedimiento directo y el secreto del retiro justo del fuego, el resultado es el de siempre: un bocado que representa como pocos la identidad culinaria argentina y que encuentra en cada partido del Mundial 2026 su escenario natural.

Esta receta forma parte de la serie especial Guía Coto × Infobae - Especial Mundial 2026, una propuesta pensada para acompañar cada encuentro con ideas prácticas, sabrosas y fieles a la tradición.