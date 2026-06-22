Con temperaturas muy bajas y cielo nublado: así estará el tiempo en el AMBA durante la primera semana del invierno

Habrá temperaturas bajas durante toda la semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera semana de invierno comienza a generar sus efectos en las temperaturas y este lunes el frío se sentirá desde temprano e irá bajando a medida que transcurra la mañana. Se espera que el miércoles sea el día más frío de la semana.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el termómetro marcará una mínima de 8 °C y una máxima de 13 °C, con cielo nublado y una baja pero estable probabilidad de lluvias por la tarde. Para el martes los valores serán más bajos aunque todavía superiores a los que se esperan para mitad de semana.

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La mínima descenderá a 6 °C y la máxima no pasará de 12 °C. La novedad del día serán las ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h, según el pronóstico de Meteored. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y las chances de lluvia seguirán siendo bajas.

La temperatura más baja se sentirá el miércoles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miércoles será el día en el que habrá que salir más abrigado, dado que la mínima se posicionará en 5 °C y la máxima ascenderá apenas a los 11, marcando el punto más bajo de la semana en la ciudad, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo estará mayormente cubierto por la mañana, con vientos del suroeste de 12 km/h y humedad del 74%, aunque no se esperan precipitaciones.

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El viento del oeste y sudoeste se mantendrá activo y sostendrá una masa de aire frío sobre el centro del país, sin variaciones térmicas de consideración.

De forma simultánea, una ciclogénesis se desarrollará sobre el Atlántico, al este de Uruguay. Ese sistema de baja presión no afectará de manera directa al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero contribuirá a sostener el ingreso de aire frío a través de vientos del sur y sudoeste, de acuerdo a lo informado por Meteored.

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Una persona camina abrigada ante la ola de frío polar frente a la Casa Rosada en el centro de Buenos Aires, Argentina. 1 jul, 2025. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

Estos son los primeros días del invierno con valores que van bajando de a poco a diferencia de la última semana del otoño. Pero aún es muy pronto para hablar de una ola de frío. Las condiciones previstas para esta semana no alcanzan los umbrales necesarios.

El ambiente será plenamente invernal y las heladas afectarán buena parte del territorio, pero los valores proyectados aún quedan por encima de los límites técnicos que exige el SMN para emitir esa categoría oficial.

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Alerta por temperaturas bajas en seis provincias (SMN)

Una masa de aire frío se sentirá sobre el país y recibirá un nuevo refuerzo esta semana con heladas generalizadas en gran parte del territorio nacional.

Las bajas temperaturas se sentirán también en el resto del país durante toda la semana, tales como la región pampeana, Cuyo, el Litoral y buena parte del norte argentino. El organismo del clima anticipó también una alerta amarilla por temperaturas extremas para las provincias de Tucumán, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza y Neuquén, así como el sur de Jujuy.

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El SMN también mantiene una advertencia por tormentas en Misiones, con posibles acumulados de hasta 60 mm de forma localizada, ráfagas fuertes y granizo. A su vez, rige una alerta por vientos intensos en la zona cordillerana de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora (Km/h) y ráfagas de hasta 90 km/h.

También rige una alerta por vientos (SMN)

El solsticio de invierno ya tuvo lugar este domingo 21 de junio a las 05:24 horas de la Hora Oficial Argentina (HOA), según datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN). Con ese momento, el hemisferio sur entró oficialmente en el invierno astronómico 2026, una transición que se percibe en la cantidad de horas de luz, en el clima y en múltiples costumbres asociadas a la estación más fría del año.

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El fenómeno responde a la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol y, en particular, a la inclinación de su eje. Cuando ocurre el solsticio de invierno austral, el Sol alcanza su máxima inclinación hacia el norte respecto al ecuador terrestre y se ubica directamente sobre el Trópico de Cáncer, a 23,5 grados al norte de esa línea imaginaria. El resultado directo es que los rayos solares llegan al sur del planeta con menor intensidad y durante menos tiempo, lo que se traduce en el día más corto y la noche más larga del año para esta parte del globo.