Sociedad

Con temperaturas muy bajas y cielo nublado: así estará el tiempo en el AMBA durante la primera semana del invierno

Los valores térmicos serán inferiores a los 10 °C de mínima. Habrá un ingreso de masa de aire frío a través de vientos del sur y sudoeste. Hay alerta por temperaturas extremas en seis provincias

Guardar
Google icon
Un hombre con campera, capucha, bufanda y guantes camina por la calle de una ciudad con edificios y árboles. Su aliento es visible. Se observan taxis y otras personas.
Habrá temperaturas bajas durante toda la semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera semana de invierno comienza a generar sus efectos en las temperaturas y este lunes el frío se sentirá desde temprano e irá bajando a medida que transcurra la mañana. Se espera que el miércoles sea el día más frío de la semana.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el termómetro marcará una mínima de 8 °C y una máxima de 13 °C, con cielo nublado y una baja pero estable probabilidad de lluvias por la tarde. Para el martes los valores serán más bajos aunque todavía superiores a los que se esperan para mitad de semana.

PUBLICIDAD

La mínima descenderá a 6 °C y la máxima no pasará de 12 °C. La novedad del día serán las ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h, según el pronóstico de Meteored. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y las chances de lluvia seguirán siendo bajas.

Persona con suéter grueso y pantalones azules sentada en sofá, abrazándose. Hay una taza humeante y un mando a distancia en la mesa junto a una ventana.
La temperatura más baja se sentirá el miércoles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miércoles será el día en el que habrá que salir más abrigado, dado que la mínima se posicionará en 5 °C y la máxima ascenderá apenas a los 11, marcando el punto más bajo de la semana en la ciudad, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo estará mayormente cubierto por la mañana, con vientos del suroeste de 12 km/h y humedad del 74%, aunque no se esperan precipitaciones.

PUBLICIDAD

El viento del oeste y sudoeste se mantendrá activo y sostendrá una masa de aire frío sobre el centro del país, sin variaciones térmicas de consideración.

De forma simultánea, una ciclogénesis se desarrollará sobre el Atlántico, al este de Uruguay. Ese sistema de baja presión no afectará de manera directa al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero contribuirá a sostener el ingreso de aire frío a través de vientos del sur y sudoeste, de acuerdo a lo informado por Meteored.

Una persona camina abrigada ante la ola de frío polar frente a la Casa Rosada en el centro de Buenos Aires, Argentina. 1 jul, 2025. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez
Una persona camina abrigada ante la ola de frío polar frente a la Casa Rosada en el centro de Buenos Aires, Argentina. 1 jul, 2025. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

Estos son los primeros días del invierno con valores que van bajando de a poco a diferencia de la última semana del otoño. Pero aún es muy pronto para hablar de una ola de frío. Las condiciones previstas para esta semana no alcanzan los umbrales necesarios.

El ambiente será plenamente invernal y las heladas afectarán buena parte del territorio, pero los valores proyectados aún quedan por encima de los límites técnicos que exige el SMN para emitir esa categoría oficial.

Alerta por temperaturas bajas en seis provincias (SMN)
Alerta por temperaturas bajas en seis provincias (SMN)

Una masa de aire frío se sentirá sobre el país y recibirá un nuevo refuerzo esta semana con heladas generalizadas en gran parte del territorio nacional.

Las bajas temperaturas se sentirán también en el resto del país durante toda la semana, tales como la región pampeana, Cuyo, el Litoral y buena parte del norte argentino. El organismo del clima anticipó también una alerta amarilla por temperaturas extremas para las provincias de Tucumán, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza y Neuquén, así como el sur de Jujuy.

El SMN también mantiene una advertencia por tormentas en Misiones, con posibles acumulados de hasta 60 mm de forma localizada, ráfagas fuertes y granizo. A su vez, rige una alerta por vientos intensos en la zona cordillerana de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora (Km/h) y ráfagas de hasta 90 km/h.

También rige una alerta por vientos (SMN)
También rige una alerta por vientos (SMN)

El solsticio de invierno ya tuvo lugar este domingo 21 de junio a las 05:24 horas de la Hora Oficial Argentina (HOA), según datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN). Con ese momento, el hemisferio sur entró oficialmente en el invierno astronómico 2026, una transición que se percibe en la cantidad de horas de luz, en el clima y en múltiples costumbres asociadas a la estación más fría del año.

El fenómeno responde a la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol y, en particular, a la inclinación de su eje. Cuando ocurre el solsticio de invierno austral, el Sol alcanza su máxima inclinación hacia el norte respecto al ecuador terrestre y se ubica directamente sobre el Trópico de Cáncer, a 23,5 grados al norte de esa línea imaginaria. El resultado directo es que los rayos solares llegan al sur del planeta con menor intensidad y durante menos tiempo, lo que se traduce en el día más corto y la noche más larga del año para esta parte del globo.

Temas Relacionados

temperaturasfríoAMBACABAOla de fríoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hallaron una avioneta abandonada en un campo de Santa Fe e investigan su vínculo con el narcotráfico

La aeronave sin matrícula visible fue encontrada en una zona rural. Algunos testigos señalaron la presencia de dos vehículos en el lugar

Hallaron una avioneta abandonada en un campo de Santa Fe e investigan su vínculo con el narcotráfico

Golpearon y dejaron inconsciente a un médico de 75 años mientras esperaba el colectivo en La Plata para robarle

El profesional fue sorprendido en la zona de 1 entre 60 y 61, recibió un fuerte golpe en el rostro y quedó inconsciente. Los asaltantes se llevaron una mochila con instrumentos médicos

Golpearon y dejaron inconsciente a un médico de 75 años mientras esperaba el colectivo en La Plata para robarle

Golpe comando en plena ruta en Chubut: balearon a un camionero, lo secuestraron y le robaron más de $43 millones

El episodio ocurrió cerca de Camarones. La Policía logró rescatar a la víctima y recuperar el botín tras una persecución nocturna. Hay tres detenidos

Golpe comando en plena ruta en Chubut: balearon a un camionero, lo secuestraron y le robaron más de $43 millones

Atacó con un machete a su hermano en Córdoba tras una pelea y quedó detenido

El agresor se dio a la fuga tras el hecho, pero fue capturado por las autoridades. La víctima, mientras tanto, debió recibir atención médica inmediata

Atacó con un machete a su hermano en Córdoba tras una pelea y quedó detenido

La historia de amor del poeta que compuso el tango “Gricel”: un romance clandestino y un final juntos en las sierras cordobesas

José María Contursi escribió la letra de esta canción inspirado en la muchacha de quien se enamoró en su juventud

La historia de amor del poeta que compuso el tango “Gricel”: un romance clandestino y un final juntos en las sierras cordobesas

DEPORTES

El mejor gol, el mejor relato y los dos medios que no le pusieron 10 puntos a Maradona: a 40 años del partido inmortal

El mejor gol, el mejor relato y los dos medios que no le pusieron 10 puntos a Maradona: a 40 años del partido inmortal

Los secretos de los goles de Maradona a los ingleses: del sándwich que lo motivó a la ventaja que solo vio Diego

Un pragmático que prioriza la conducción por sobre las sanciones: así dirige el árbitro de Argentina-Austria

Fue detenido tras ganar la Champions y temió que su hija pensara que está loco: la excéntrica historia de la figura de Austria

La macabra historia del hotel de lujo de la selección argentina en Dallas durante el Mundial: muertes en el piso 19 y una Dama de Blanco

TELESHOW

Emanuel quebró en llanto en Gran Hermano: “Mi papá era diácono y me cagaba a palos”

Emanuel quebró en llanto en Gran Hermano: “Mi papá era diácono y me cagaba a palos”

Las sensuales fotos de Pampita: bikini con estampado de serpiente, playa y mar en Miami

Joaquín Furriel recordó su increíble noche con Rihanna y A$AP Rocky en China: “¿Y vos, quién sos?”

El desconsolado llanto de Alejandra Majluf en Gran Hermano: “Mi papá me decía que nunca iba a conseguir nada”

Mirtha Legrand relató su experiencia trabajando con Lionel Scaloni: “Es amoroso; él me miraba mucho”

INFOBAE AMÉRICA

El absurdo del “Nuevo” Nuevo León

El absurdo del “Nuevo” Nuevo León

Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra varias regiones de Ucrania: al menos tres muertos

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una lancha narco en el Caribe: dos muertos y 8 sobrevivientes

Los precios del petróleo caen tras el inicio de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza

Irán afirmó que la mediación de Qatar y Pakistán produjo “importantes avances” en las conversaciones con Estados Unidos en Suiza