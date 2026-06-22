Sociedad

Hallaron una avioneta abandonada en un campo de Santa Fe e investigan su vínculo con el narcotráfico

La aeronave sin matrícula visible fue encontrada en una zona rural. Algunos testigos señalaron la presencia de dos vehículos en el lugar

Guardar
Google icon
Avioneta abandonada en Santa Fe
Las autoridades realizaron pericias y rastrillajes en la zona (La Gaceta)

Una avioneta sin matrícula ni inscripción visible fue hallada abandonada este fin de semana en un campo de una localidad del departamento San Justo, en la provincia de Santa Fe.

Debido a los antecedentes en este tipo de descubrimientos, intervinieron las fuerzas provinciales y federales junto a la Justicia Federal con el objetivo de investigar un posible vínculo con el narcotráfico.

PUBLICIDAD

La aeronave, identificada como una Cessna Centurión 210 de color beige con franjas marrones, fue encontrada cerca del cruce de las rutas provinciales 62 y 82-S, entre las localidades de Cayastá y Cayastacito.

Avioneta abandonada en Santa Fe
El vehículo quedó secuestrado y se aguardan los resultados del resto de las pericias (Google Maps)

Según informó Rosario3, al momento del arribo de los investigadores, no había ocupantes ni personas en las inmediaciones, aunque algunos testimonios recogidos en la zona indicaron que al menos dos vehículos abandonaron el lugar poco antes de que se realizara el operativo.

PUBLICIDAD

Por orden judicial, se realizó un allanamiento y requisa del predio rural. El personal especializado llevó adelante peritajes fotográficos, levantamiento de rastros y búsqueda de huellas en el lugar, al mismo tiempo que una brigada de canes inspeccionó el interior y el exterior de la aeronave en busca de estupefacientes. Los primeros controles arrojaron resultados negativos, aunque se espera el resto de los resultados de la inspección.

Avioneta abandonada en Santa Fe
La avioneta fue hallada en un campo entre las localidades de Cayastá y Cayastacito. (Googlpe Maps)

En paralelo, los investigadores relevaron cámaras de seguridad públicas y privadas de distintas localidades de la región con el objetivo de reconstruir los movimientos previos al hallazgo. La aeronave permanece secuestrada y bajo custodia policial en el lugar donde fue encontrada, mientras la Justicia Federal continúa ordenando pericias sobre el vehículo.

Atraparon a dos hombres vinculados con una avioneta narco

En el marco de la investigación por el ingreso de 321 kilogramos de cocaína a bordo de un Cessna 210 con matrícula falsa que aterrizó a comienzos de mayo en una pista clandestina de Villa Eloísa, Gendarmería detuvo a los hermanos Santiago y Juan Cruz Borras en un operativo en Funes.

Ambos tenían pedido de captura y previamente habían sido buscados en domicilios de Roldán y Melincué. Los encontraron a partir de la información analizada por el fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Matías Scilabra, junto al Ministerio de Seguridad provincial. En el mismo domicilio de Funes fue detenida la pareja de uno de ellos, por presunto encubrimiento durante el período en que estaban prófugos.

Avioneta repleta de cocaína en Santa Fe
Avioneta repleta de cocaína en Santa Fe

En simultáneo, un tercer allanamiento en Roldán —a cargo de los fiscales federales Franco Benetti y Santiago Alberdi— resultó en la detención de Héctor Agustín S. (34), a quien le encontraron 800 gramos de marihuana, un chaleco balístico de Fabricaciones Militares y un teléfono celular, el cual fue enviado a peritar.

Para Santiago Borras, esta es la segunda causa federal por narcotráfico. Fue condenado a cuatro años de prisión por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario por un hecho de marzo de 2014, cuando a los 23 años lo interceptaron en un control de Gendarmería en la ruta 33, a la altura de Venado Tuerto, con más de dos kilos de marihuana en el baúl de su vehículo. La investigación actual también estableció vínculos de los Borras con la barra brava de Rosario Central y la presunta banda conocida como Los Menores.

Mientras que el otro convivía con su madre y su abuela, de 63 y 88 años de edad, respectivamente, y recibía cotidianamente a sus hijos, de 15 y 10 años de edad. Había sido condenado en agosto de 2019 por transportar 2,1 kilogramos de marihuana en la provincia de Santa Fe, de acuerdo a la información que pudo conocer Infobae.

El caso tiene antecedentes que se remontan al 11 de noviembre de 2025, cuando otro Cessna 210 fue hallado accidentado en un camino rural de Arequito, con unos 60 kilos de cocaína a bordo —presumiblemente el remanente de una carga mayor ya retirada. La investigación determinó que ese cargamento también pertenecía a la organización de los hermanos.

Temas Relacionados

Santa Feavionetaabandonadanarcotráfico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Golpearon y dejaron inconsciente a un médico de 75 años mientras esperaba el colectivo en La Plata para robarle

El profesional fue sorprendido en la zona de 1 entre 60 y 61, recibió un fuerte golpe en el rostro y quedó inconsciente. Los asaltantes se llevaron una mochila con instrumentos médicos

Golpearon y dejaron inconsciente a un médico de 75 años mientras esperaba el colectivo en La Plata para robarle

Con temperaturas muy bajas y cielo nublado: así estará el tiempo en el AMBA durante la primera semana del invierno

Los valores térmicos serán inferiores a los 10 °C de mínima. Habrá un ingreso de masa de aire frío a través de vientos del sur y sudoeste. Hay alerta por temperaturas extremas en seis provincias

Con temperaturas muy bajas y cielo nublado: así estará el tiempo en el AMBA durante la primera semana del invierno

Golpe comando en plena ruta en Chubut: balearon a un camionero, lo secuestraron y le robaron más de $43 millones

El episodio ocurrió cerca de Camarones. La Policía logró rescatar a la víctima y recuperar el botín tras una persecución nocturna. Hay tres detenidos

Golpe comando en plena ruta en Chubut: balearon a un camionero, lo secuestraron y le robaron más de $43 millones

Atacó con un machete a su hermano en Córdoba tras una pelea y quedó detenido

El agresor se dio a la fuga tras el hecho, pero fue capturado por las autoridades. La víctima, mientras tanto, debió recibir atención médica inmediata

Atacó con un machete a su hermano en Córdoba tras una pelea y quedó detenido

La historia de amor del poeta que compuso el tango “Gricel”: un romance clandestino y un final juntos en las sierras cordobesas

José María Contursi escribió la letra de esta canción inspirado en la muchacha de quien se enamoró en su juventud

La historia de amor del poeta que compuso el tango “Gricel”: un romance clandestino y un final juntos en las sierras cordobesas

DEPORTES

El mejor gol, el mejor relato y los dos medios que no le pusieron 10 puntos a Maradona: a 40 años del partido inmortal

El mejor gol, el mejor relato y los dos medios que no le pusieron 10 puntos a Maradona: a 40 años del partido inmortal

Los secretos de los goles de Maradona a los ingleses: del sándwich que lo motivó a la ventaja que solo vio Diego

Un pragmático que prioriza la conducción por sobre las sanciones: así dirige el árbitro de Argentina-Austria

Fue detenido tras ganar la Champions y temió que su hija pensara que está loco: la excéntrica historia de la figura de Austria

La macabra historia del hotel de lujo de la selección argentina en Dallas durante el Mundial: muertes en el piso 19 y una Dama de Blanco

TELESHOW

Emanuel quebró en llanto en Gran Hermano: “Mi papá era diácono y me cagaba a palos”

Emanuel quebró en llanto en Gran Hermano: “Mi papá era diácono y me cagaba a palos”

Las sensuales fotos de Pampita: bikini con estampado de serpiente, playa y mar en Miami

Joaquín Furriel recordó su increíble noche con Rihanna y A$AP Rocky en China: “¿Y vos, quién sos?”

El desconsolado llanto de Alejandra Majluf en Gran Hermano: “Mi papá me decía que nunca iba a conseguir nada”

Mirtha Legrand relató su experiencia trabajando con Lionel Scaloni: “Es amoroso; él me miraba mucho”

INFOBAE AMÉRICA

El absurdo del “Nuevo” Nuevo León

El absurdo del “Nuevo” Nuevo León

Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra varias regiones de Ucrania: al menos tres muertos

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una lancha narco en el Caribe: dos muertos y 8 sobrevivientes

Los precios del petróleo caen tras el inicio de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza

Irán afirmó que la mediación de Qatar y Pakistán produjo “importantes avances” en las conversaciones con Estados Unidos en Suiza