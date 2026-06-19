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Stephanie Demner y Sofi Gonet, presentes en la inauguración de un nuevo local de K-Beauty en Palermo

En pleno auge de la cosmética coreana, SKINKO inauguró un nuevo espacio en Alcorta Shopping que reúne experiencias sensoriales y asesoramiento especializado para transformar la rutina diaria de belleza

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Sofía Gonet, Agustina Cherri y Stephanie Demner comparten sus secretos de belleza y su fascinación por el K-Beauty en la inauguración de Skinko.

La inauguración de SKINKO en Alcorta Shopping de la Ciudad de Buenos Aires reunió a más de 200 personas y marcó un punto de inflexión en el rubro de la cosmética coreana en la Argentina. La marca, con fuerte impronta familiar, apostó por un espacio donde el detalle y el asesoramiento personalizado definen la experiencia.

“Para nosotros y para SKINKO, abrir este local en Alcorta Shopping representa la confirmación y la consolidación de este segmento de la cosmética coreana en la Argentina”, explicó Mateo Paik, fundador y CEO de la marca. Hasta ahora, la empresa había realizado distintas experiencias pop-up, pero esta apertura significó el primer local fijo con una apuesta fuerte al diseño y a la atención al cliente.

“Cuando visiten el local van a sentir eso, la excelencia en el detalle. Es un espacio que transforma la mirada en un antes y un después, en la propuesta y visión y en la estética de un retail en la Argentina”, agregó Paik.

Tres personas asiáticas sonríen mientras posan en un evento interior. Un hombre lleva traje oscuro, dos mujeres visten ropa formal oscura, una con tirantes
Sofía Gonet “La Reini” se hizo fanática del K-Beauty y aprovechó para conocer el primer local de SKINKO en la Ciudad (Andy Montes de Oca)

Un fenómeno global que se adapta al público argentino

El auge del K-Beauty se reflejó en la selección de productos. “Entre 28.000 marcas de cosmética que existen en Corea, traer 70 aproximadamente, ya es una oportunidad enorme. Ese mercado tiene un potencial que de a poco se está empezando a mostrar con mucha firmeza, con mucha solidez. Hoy es el país número dos en el mundo, el mayor exportador de cosméticos a nivel global”, remarcó Paik.

El nuevo local reúne marcas coreanas exclusivas organizadas por segmentos: skincare, K-makeup, innovación cosmética y wellness beauty. SKIN1004, COSRX, Celimax, Dr. Althea, Dr. Melaxin y VT Cosmetics integran la propuesta de cuidado facial, mientras que Unleashia y Tirtir acercan el universo del maquillaje coreano. Foodology completa la experiencia con una mirada de belleza desde adentro.

Tres personas asiáticas sonríen mientras posan en un evento interior. Un hombre lleva traje oscuro, dos mujeres visten ropa formal oscura, una con tirantes
Stephanie Demner confesó que sigue usando las marcas de SKINKO durante el embarazo que está cursando (Andy Montes de Oca)

La doble cultura del equipo SKINKO, con raíces asiáticas y argentinas, permite una curaduría única. Los seis hermanos Paik son hijos de un matrimonio coreano que emigró a la Argentina en el siglo pasado.

“Nuestra ventaja es natural: formamos parte de la cultura coreana. No es una cuestión de que la estamos aprendiendo o lo estamos viendo desde afuera, lo vivimos desde adentro. Conocemos las marcas, las usamos desde pequeños, vemos a nuestra madre, amigas. Ya sabemos cuáles son las marcas que realmente conectan con las necesidades del consumidor latino y en particular del argentino”, describió el fundador.

Tres personas asiáticas sonríen mientras posan en un evento interior. Un hombre lleva traje oscuro, dos mujeres visten ropa formal oscura, una con tirantes
Los hermanos Paik imprimen en su modelo de negocio la cultura coreana de belleza que heredaron de sus padres (Andy Montes de Oca)

Filosofía de la marca: la belleza como revelación

El isologo de SKINKO, una mariposa plateada, resume la visión de la marca.

“En Oriente, la mariposa no es transformación, es revelación. Es lo que uno ya es por dentro, sacar lo mejor de uno mismo. Por eso amamos tanto la cosmética coreana. No intenta transformarte en otra persona, sino en sacar lo mejor de vos. Un cuidado de belleza que propone conocerte y quererte, y no tener que pretender ser otra persona que la sociedad te impuso”, explicó Paik.

En esa línea, la experiencia en el local incluye el acompañamiento de asesoras especializadas, que orientan a cada cliente en la elección de productos y rutinas según las necesidades de su piel. El equipo ofrece recomendaciones personalizadas para distintas edades, tipos de piel y objetivos de cuidado, acercando la filosofía de la K-Beauty de una manera simple, cercana y adaptada al consumidor argentino.

“Eso es lo que aprovechamos para poder hacer una curaduría, un filtro bien seleccionado con asesoras internas, cosmetólogas coreanas, que también tienen esta misma visión y, sobre todo, es una empresa familiar. Mis hermanas, todas formadas en este rubro, también comparten esta ventaja”, subrayó el CEO de SKINKO.

Tres personas asiáticas sonríen mientras posan en un evento interior. Un hombre lleva traje oscuro, dos mujeres visten ropa formal oscura, una con tirantes
La mariposa plateada del isologo de Skinco simboliza la revelación de la belleza interior según la visión oriental: no busca transformar sino resaltar lo mejor de cada persona (SKINKO)

Experiencias sobre la nueva propuesta de K-Beauty

La presencia de figuras del entretenimiento y la moda aportó miradas diversas sobre la propuesta de la marca. “La verdad, impresionante el lanzamiento en un cine. Ahora la gente la va a poder probar y testear. Me parece que está bueno tener esa posibilidad”, expresó la actriz Agustina Cherri:

La modelo Stephanie Demner destacó el efecto de la cosmética coreana en su rutina. “El local y la apertura me parecen realmente increíbles, vinieron a revolucionar el mercado. La probé en mi piel y el glow fue inmediato. A la semana, a los quince días, yo ya veía unos resultados muy notorios, así que me enamoré, me casé y embarazada ahora, estoy usando también distintos productos”.

Por su parte, la influencer Sofía “La Reini” Gonet remarcó la importancia de las fórmulas para pieles sensibles. “Tengo la piel muy, muy sensible y necesito productos que sean como muy cuidados. Lo que tienen las fórmulas coreanas es que son para pieles sensibles que no te van a hacer mal. Desde que arranqué a usar productos coreanos, la piel me brilla un montón. Vi mucho el resultado desde muy temprano y desde ahí no los cambié”.

Agustina Cherri estuvo acompañada de su hija Muna, y además, se vio a Felipe Fort y Lolo Poggio, probar los productos de la marca y compartir su experiencia en las redes. También fueron parte de la apertura del local, reconocidos dermatólogos y cosmetólogos que llegaron de diversos puntos del país.

Tres personas asiáticas sonríen mientras posan en un evento interior. Un hombre lleva traje oscuro, dos mujeres visten ropa formal oscura, una con tirantes
Agustina Cherri visitó el local de SKINKO y se mostró feliz de que los argentinos puedan probar los productos K-Beauty (Andy Montes de Oca)

Expansión y apuesta a la innovación en el país

La marca tiene un plan de expansión ambicioso. “Estamos abriendo tiendas en el Dot, en Unicenter, en Rosario, en Córdoba, en Salta, en Neuquén, en Galerías Pacífico, en el Abasto. Estamos preparando más de una docena de aperturas. Esto realmente va a conllevar un cambio: de lo tradicional a una propuesta innovadora”, anticipó el fundador.

“SKINKO hoy se posiciona como el primer, único y más amplio local de skincare coreano de la Argentina. La demanda de la cosmética coreana en 2026 se disparó, respondiendo a un cambio más amplio dentro de la industria beauty. Vamos por más con un plan de expansión”, aseguró Paik.

Hoy, la K-Beauty no solo compite con las multinacionales occidentales tradicionales, sino que gana participación de mercado a partir de una fórmula que combina velocidad de innovación, precios competitivos, alta rotación de lanzamientos. Ello incluye una nueva forma de entender lo que el consumidor espera de un producto de belleza: eficacia, sensorialidad, ingredientes novedosos y una experiencia de uso diferencial.

Mateo Paik cerró la inauguración con un mensaje dirigido a quienes acompañaron el crecimiento de la marca: “Creo que hay tres tipos de personas, las que viven soñando si en algún momento van a poder volar y las que en algún momento despliegan las alas y vuelan. Pero hay un tercer grupo extraordinario, que es el que construye alas para otros. Y yo creo que estamos rodeados de muchísima gente de este tercer grupo, porque solos no podíamos y, desde el primer día que empezamos a compartir esta propuesta innovadora de marcas coreanas, la gente llegaba emocionada, agradeciendo que llegábamos”.

Los productos de SKINKO se pueden conocer aquí.

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