El desconsolado llanto de Alejandra Majluf en Gran Hermano: “Mi papá me decía que nunca iba a conseguir nada”

En una gala donde los jugadores compartieron recuerdos por el Día del Padre, la actriz relató su vida al lado de un padre duro y cruel (Video: Gran Hermano/ Telefe)

En la última emisión de Gran Hermano: Generación Dorada, la actriz Alejandra Majluf expuso ante cámaras el costado más doloroso de su historia personal durante la conmemoración del Día del Padre. La intérprete, de 62 años, quebró en llanto al relatar el vínculo distante y rígido que mantuvo con su progenitor, contrastando con las experiencias emotivas y dulces de otros participantes. Su testimonio desató una oleada de contención y abrazos por parte de sus compañeros, especialmente Andrea del Boca, Yipio y Mariela.

Reunidos en el SUM, los participantes se emocionaron compartiendo recuerdos dulces de su infancia y momentos que vivieron al lado de sus padres. Cuando fue el turno de Majluf, recordó rota en llanto que desde muy pequeña no tuvo la fortuna de sentirse acompañada ni querida por su padre, quien ejercía un trato sumamente estricto. Su papá, bombero de profesión, imponía una disciplina severa en el hogar. La actriz mencionó que los momentos gratos junto a él fueron excepcionales. Entre los pocos recuerdos positivos, evocó alguna vuelta ocasional en la autobomba por el barrio con amigos, aunque aclaró que se trataba de episodios aislados.

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"Nunca tuve la suerte de sentirme querida ni acompañada por mi papá", se lamentó la actriz entre lágrimas (Gran Hermano, Telefe)

Uno de los recuerdos más vívidos fue una situación traumática en el mar. Majluf relató que, siendo niña, su padre la soltó de la mano mientras conversaba con otra persona, lo que casi deriva en un accidente de ahogamiento. La propia actriz expresó: “Pobre papá, hizo lo que él quiso, porque yo creo que somos víctimas de víctimas”.

La relación se tornó aún más tensa cuando Majluf manifestó su deseo de dedicarse al arte. Su padre se opuso tajantemente a que trabajara como actriz. Cuando quiso ingresar al Conservatorio Nacional, la actriz recordó un episodio en el cuartel de bomberos donde su progenitor le advirtió que como actriz “nunca iba a conseguir nada”, y que sólo como abogada podría tener todo lo que deseara.

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Majluf confesó que su padre llegó a condicionar el vínculo familiar a su elección profesional: “Si yo iba a ser actriz, no lo iba a ver más”. Ante ese ultimátum, la joven Alejandra decidió priorizar su vocación y avanzó con su carrera artística, pese a la advertencia: “Bueno, papá, no te voy a ver más”. Desde entonces, su padre no asistió a ninguna de sus obras ni acompañó su recorrido actoral.

"Me enseñó lo que no hay que hacer; yo no voy a repetir eso con mi hija", resaltó Alejandra Majluf

En su testimonio, Majluf buscó comprender el origen de la dureza paterna. Consideró que su padre también fue víctima de un trato rígido por parte de su propio padre, su abuelo, y reflexionó sobre las dificultades de transmitir lo que uno no ha recibido: “Hoy yo puedo entender que lo que uno no tiene y no aprende no lo puede transmitir”.

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La actriz relató que en 2017, tras vivir una crisis económica que incluyó la quiebra de su productora en Madrid y la pérdida de bienes materiales, se contactó con su padre para saludarlo por su cumpleaños. Majluf recordó que recibió una de las frases más dolorosas de su vida: “Me dijo que yo era una fracasada, que es algo muy fuerte para decirle a un hijo”. Pese al dolor, la actriz interpretó ese mensaje como una enseñanza negativa, un ejemplo de lo que no quiere reproducir.

Majluf contrastó el modelo de crianza que recibió con la libertad que hoy le otorga a su hija Emma. Resaltó que, a diferencia de lo que vivió, permite que ella elija su propio camino, incluso si eso implica no asistir a la universidad y estudiar japonés en su cuarto. Frente a las críticas sociales y familiares, la actriz sostuvo: “No voy a hacer nada para que ella se sienta tan frustrada como me sentí yo toda la vida”.

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Mariela y Andrea del Boca contuvieron a Alejandra Majluf tras compartir su fuerte historia de vida

Pese a las heridas, Majluf aseguró que sigue intentando perdonar a su padre. Reconoció que actualmente vive en la casa que pertenecía a él, como parte de un cierre simbólico. Definió a su progenitor como “tan simpático y amoroso para todos los amigos, tan galán, tan playboy, tan amoroso de cara a la galería”, aunque incapaz de brindarle afecto a ella.

Al finalizar su relato, Majluf fue rodeada por Andrea del Boca, Yipio y Mariela, quienes la abrazaron y la consolaron ante la conmoción que provocó su testimonio. El gesto colectivo marcó un momento de empatía en la casa, en contraste con la dureza de la historia compartida.

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