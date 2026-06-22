Teleshow

El desconsolado llanto de Alejandra Majluf en Gran Hermano: “Mi papá me decía que nunca iba a conseguir nada”

En una gala donde los jugadores compartieron dulces recuerdos por el Día del Padre, la actriz relató su vida al lado de un papá duro y cruel

Guardar
Google icon
En una gala donde los jugadores compartieron recuerdos por el Día del Padre, la actriz relató su vida al lado de un padre duro y cruel (Video: Gran Hermano/ Telefe)

En la última emisión de Gran Hermano: Generación Dorada, la actriz Alejandra Majluf expuso ante cámaras el costado más doloroso de su historia personal durante la conmemoración del Día del Padre. La intérprete, de 62 años, quebró en llanto al relatar el vínculo distante y rígido que mantuvo con su progenitor, contrastando con las experiencias emotivas y dulces de otros participantes. Su testimonio desató una oleada de contención y abrazos por parte de sus compañeros, especialmente Andrea del Boca, Yipio y Mariela.

Reunidos en el SUM, los participantes se emocionaron compartiendo recuerdos dulces de su infancia y momentos que vivieron al lado de sus padres. Cuando fue el turno de Majluf, recordó rota en llanto que desde muy pequeña no tuvo la fortuna de sentirse acompañada ni querida por su padre, quien ejercía un trato sumamente estricto. Su papá, bombero de profesión, imponía una disciplina severa en el hogar. La actriz mencionó que los momentos gratos junto a él fueron excepcionales. Entre los pocos recuerdos positivos, evocó alguna vuelta ocasional en la autobomba por el barrio con amigos, aunque aclaró que se trataba de episodios aislados.

PUBLICIDAD

alejandra majluf gran hermano
"Nunca tuve la suerte de sentirme querida ni acompañada por mi papá", se lamentó la actriz entre lágrimas (Gran Hermano, Telefe)

Uno de los recuerdos más vívidos fue una situación traumática en el mar. Majluf relató que, siendo niña, su padre la soltó de la mano mientras conversaba con otra persona, lo que casi deriva en un accidente de ahogamiento. La propia actriz expresó: “Pobre papá, hizo lo que él quiso, porque yo creo que somos víctimas de víctimas”.

La relación se tornó aún más tensa cuando Majluf manifestó su deseo de dedicarse al arte. Su padre se opuso tajantemente a que trabajara como actriz. Cuando quiso ingresar al Conservatorio Nacional, la actriz recordó un episodio en el cuartel de bomberos donde su progenitor le advirtió que como actriz “nunca iba a conseguir nada”, y que sólo como abogada podría tener todo lo que deseara.

PUBLICIDAD

Majluf confesó que su padre llegó a condicionar el vínculo familiar a su elección profesional: “Si yo iba a ser actriz, no lo iba a ver más”. Ante ese ultimátum, la joven Alejandra decidió priorizar su vocación y avanzó con su carrera artística, pese a la advertencia: “Bueno, papá, no te voy a ver más”. Desde entonces, su padre no asistió a ninguna de sus obras ni acompañó su recorrido actoral.

alejandra majluf gran hermano
"Me enseñó lo que no hay que hacer; yo no voy a repetir eso con mi hija", resaltó Alejandra Majluf

En su testimonio, Majluf buscó comprender el origen de la dureza paterna. Consideró que su padre también fue víctima de un trato rígido por parte de su propio padre, su abuelo, y reflexionó sobre las dificultades de transmitir lo que uno no ha recibido: “Hoy yo puedo entender que lo que uno no tiene y no aprende no lo puede transmitir”.

La actriz relató que en 2017, tras vivir una crisis económica que incluyó la quiebra de su productora en Madrid y la pérdida de bienes materiales, se contactó con su padre para saludarlo por su cumpleaños. Majluf recordó que recibió una de las frases más dolorosas de su vida: “Me dijo que yo era una fracasada, que es algo muy fuerte para decirle a un hijo”. Pese al dolor, la actriz interpretó ese mensaje como una enseñanza negativa, un ejemplo de lo que no quiere reproducir.

Majluf contrastó el modelo de crianza que recibió con la libertad que hoy le otorga a su hija Emma. Resaltó que, a diferencia de lo que vivió, permite que ella elija su propio camino, incluso si eso implica no asistir a la universidad y estudiar japonés en su cuarto. Frente a las críticas sociales y familiares, la actriz sostuvo: “No voy a hacer nada para que ella se sienta tan frustrada como me sentí yo toda la vida”.

alejandra majluf gran hermano
Mariela y Andrea del Boca contuvieron a Alejandra Majluf tras compartir su fuerte historia de vida

Pese a las heridas, Majluf aseguró que sigue intentando perdonar a su padre. Reconoció que actualmente vive en la casa que pertenecía a él, como parte de un cierre simbólico. Definió a su progenitor como “tan simpático y amoroso para todos los amigos, tan galán, tan playboy, tan amoroso de cara a la galería”, aunque incapaz de brindarle afecto a ella.

Al finalizar su relato, Majluf fue rodeada por Andrea del Boca, Yipio y Mariela, quienes la abrazaron y la consolaron ante la conmoción que provocó su testimonio. El gesto colectivo marcó un momento de empatía en la casa, en contraste con la dureza de la historia compartida.

Temas Relacionados

Alejandra MajlufGran Hermano Generación Dorada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mirtha Legrand relató su experiencia trabajando con Lionel Scaloni: “Es amoroso; él me miraba mucho”

La conductora recordó el comercial que filmó con el técnico antes del Mundial 2026, lo llenó de elogios por su calidez y sumó una anécdota de rodaje que desató carcajadas en la mesa

Mirtha Legrand relató su experiencia trabajando con Lionel Scaloni: “Es amoroso; él me miraba mucho”

El conmovedor recuerdo de la China Suárez por el Día del Padre: “Yo le voy a regalar el corazón”

La actriz compartió en sus historias una antigua publicidad grabada cuando era niña, donde le dedicaba unas tiernas palabras a Guillermo Suárez, su papá que murió en 2012

El conmovedor recuerdo de la China Suárez por el Día del Padre: “Yo le voy a regalar el corazón”

Dominique Metzger quedó atrapada en un ascensor en Dallas durante su cobertura del Mundial: “Se va a apagar”

La conductora de Telenoche interrumpió su rutina de cobertura en Texas tras un encierro inesperado en un hotel. El video

Dominique Metzger quedó atrapada en un ascensor en Dallas durante su cobertura del Mundial: “Se va a apagar”

Murió Pablo Más Albert, el Teniente Murphy de 100% Lucha, a los 57 años: la emotiva despedida de Vicente Viloni

El fallecimiento del exluchador fue confirmada por su compañero del recordado programa de catch, y sacudió a los seguidores del ciclo televisivo. Su personaje se convirtió en una figura muy querida desde su debut en 2006

Murió Pablo Más Albert, el Teniente Murphy de 100% Lucha, a los 57 años: la emotiva despedida de Vicente Viloni

Esteban Lamothe recordó cómo inspiró un hit de Ca7riel & Paco Amoroso: “Fumé porro con ellos y de ahí salió”

El actor recordó en Almorzando con Juana la salida en Mendoza que inspiró “Ouke”, la canción del dúo. Fiesta, backstage y camaradería que terminó convertida en uno de sus temas más recordados

Esteban Lamothe recordó cómo inspiró un hit de Ca7riel & Paco Amoroso: “Fumé porro con ellos y de ahí salió”

DEPORTES

La secuencia de Federico Viñas que concluyó en gol de Uruguay ante Cabo Verde y abrió un debate en redes

La secuencia de Federico Viñas que concluyó en gol de Uruguay ante Cabo Verde y abrió un debate en redes

La revelación de la esposa de Raphinha tras la lesión del delantero que encendió las alarmas en Brasil: “Estaba llorando”

El mea culpa de Bielsa tras el 2-2 ante Cabo Verde: por qué cree que es “el principal responsable” del trance de Uruguay en el Mundial

Tras el empate ante Cabo Verde, qué necesita Uruguay para avanzar a los 16avos de final del Mundial

Los dos errores defensivos que le impidieron a Uruguay vencer a Cabo Verde en el Mundial 2026

TELESHOW

Mirtha Legrand relató su experiencia trabajando con Lionel Scaloni: “Es amoroso; él me miraba mucho”

Mirtha Legrand relató su experiencia trabajando con Lionel Scaloni: “Es amoroso; él me miraba mucho”

El conmovedor recuerdo de la China Suárez por el Día del Padre: “Yo le voy a regalar el corazón”

Dominique Metzger quedó atrapada en un ascensor en Dallas durante su cobertura del Mundial: “Se va a apagar”

Murió Pablo Más Albert, el Teniente Murphy de 100% Lucha, a los 57 años: la emotiva despedida de Vicente Viloni

Esteban Lamothe recordó cómo inspiró un hit de Ca7riel & Paco Amoroso: “Fumé porro con ellos y de ahí salió”

INFOBAE AMÉRICA

Salud amplía campaña contra el sarampión a cinco municipios del noroccidente de Guatemala

Salud amplía campaña contra el sarampión a cinco municipios del noroccidente de Guatemala

Estados Unidos e Irán pactaron en Suiza una hoja de ruta para alcanzar en 60 días un acuerdo que ponga fin al conflicto en Medio Oriente

Guatemala: El músico Álvaro Aguilar de Alux Nahual lanza su primer libro “Manual rockero”

Honduras: Cámara de comercio pide reformas urgentes al sector eléctrico ante fallas de la ENEE

Panamá suma 27 nuevos odontólogos, aunque persiste la falta de médicos especialistas