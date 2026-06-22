Vitinha destaca el privilegio de jugar junto a Cristiano Ronaldo y confiesa el gran objetivo de Portugal en el Mundial

La selección portuguesa aparece en el foco de Vitinha por la ambición de conquistar el Mundial (REUTERS/Heiko Becker/File Photo)

La posibilidad de conquistar por primera vez una Copa del Mundo ilusiona a Portugal y también a Vitinha. En una entrevista con GQ, el mediocampista del París Saint-Germain destacó el privilegio de compartir equipo con Cristiano Ronaldo y aseguró que el gran objetivo del grupo es hacer historia en el Mundial.

“La verdad es que es un privilegio para mí estar rodeado de grandes jugadores y, claro, obviamente de uno de los mejores de siempre, Cristiano Ronaldo. Y todos esperamos poder ganar el Mundial por primera vez”, afirmó el portugués, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras conquistar la Champions League.

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Vitinha expresó admiración personal por Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa (REUTERS/Rodrigo Antunes)

Vitinha remarcó que ese desafío trasciende lo deportivo y representa una ilusión compartida por todo el país. “Por él también, pero por todo un país, por toda una nación y por el equipo, que es un grupo fantástico”, señaló. Además, evitó centrarse en las oportunidades perdidas del pasado y aseguró que la selección está enfocada en aquello que puede controlar para intentar alcanzar un logro inédito.

La ilusión de conquistar una Copa del Mundo

Cuando GQ le preguntó qué le faltó a Portugal en anteriores intentos mundialistas y qué tiene ahora este plantel, Vitinha prefirió mirar hacia adelante. El futbolista reconoció la importancia histórica del desafío y destacó el compromiso del grupo con ese objetivo.

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“Sí, es verdad. Como decía, es algo que nunca hemos conseguido en Portugal. Nos hace mucha ilusión, nos deja muy concienciados. Y vamos a hacer todo lo posible para que se haga realidad”, afirmó.

Vitinha dijo que es un privilegio estar rodeado de grandes jugadores en la selección portuguesa (REUTERS/Rodrigo Antunes)

El centrocampista también insistió en la importancia del juego colectivo por encima de las individualidades. “No sé lo que ha faltado, pero sí sé lo que podemos controlar y poner en práctica para lograrlo. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a poner todas las ganas. Y después está la calidad que tenemos, siempre al servicio del grupo, del colectivo”, sostuvo.

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El cuidado personal como parte del rendimiento

Además de hablar sobre sus aspiraciones deportivas, Vitinha explicó cómo organiza su rutina diaria para mantenerse en el máximo nivel competitivo. Según contó, apuesta por hábitos simples y constantes.

“Es muy sencilla y consistente. No cambio mucho porque creo que mantener las cosas simples y rutinarias me permite dar el 100% al fútbol”, explicó.

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Vitinha afirmó que en el vestuario surgen conversaciones con naturalidad sobre temas que van más allá del fútbol (REUTERS/Angelika Warmuth)

El jugador señaló que el proceso de recuperación comienza apenas termina cada encuentro. “Después de los partidos, la ducha es fundamental: no es solo higiene, es resetear la mente. Y cuando me siento bien, con el cuero cabelludo limpio y el pelo en orden, entro directamente en modo recuperación”, detalló.

Un tema habitual dentro del vestuario

Vitinha también reveló que aspectos relacionados con el bienestar físico y el cuidado personal forman parte de las conversaciones habituales entre futbolistas de élite.

Vitinha habló en GQ sobre la dimensión pública de su figura como futbolista (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Sí, más de lo que la gente imagina. Cuando compartes vestuario con jugadores de ese nivel, las conversaciones van más allá del fútbol. Alguien prueba algo que le funciona y lo comenta. Yo lo hago también. Es algo natural”, comentó.

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Para el portugués, la creciente atención a estos temas responde a la búsqueda constante de mejorar el rendimiento. “Definitivamente. Todo lo que ayuda al rendimiento se toma muy en serio ahora. La nutrición, la recuperación, la piel, el cuero cabelludo... Todo cuenta”, afirmó.

Además, destacó que cada vez existe menos prejuicio a la hora de hablar de estos asuntos entre hombres y dentro del ámbito deportivo. “Es normal hablar de estas cosas en el vestuario, y me alegra poder compartir lo que me funciona”, añadió.

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La responsabilidad de ser un ejemplo fuera de la cancha

En la parte final de la entrevista, Vitinha reflexionó sobre la influencia que los futbolistas ejercen fuera del campo y la necesidad de actuar con responsabilidad ante quienes los observan.

“Yo pienso que sí, que hay que ser muy conscientes de lo que hacemos, porque sabemos que somos un referente para mucha gente, muchos niños, y hay que tener eso siempre en cuenta”, afirmó.

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Aunque aseguró que el éxito no modificó sustancialmente su personalidad, considera que la exposición pública exige un comportamiento acorde. “La verdad es que yo personalmente no pienso que haya cambiado mucho mi manera de ser, porque soy así, pero cuando estamos en público hay que saber cómo comportarse y dar el ejemplo a las futuras generaciones”, concluyó.