Manuel Adorni prepara su defensa en el Congreso y el Gobierno encuentra un respiro a la presión opositora

La cúpula libertaria analiza los pasos a seguir (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno comienza a redefinir la estrategia defensiva por la situación de Manuel Adorni luego de haber conseguido un poco de aire tanto en el Congreso, con la postergación de la sesión en el Senado, como en la opinión pública, gracias al video que se difundió en el que se ven bolsas herméticas con millones de dólares presuntamente guardadas en la casa de uno de los principales dirigentes de La Cámpora.

Después de algunas semanas intensas en las que incluso salieron a la luz tensiones internas por la situación del jefe de Gabinete, la cúpula libertaria parece alinearse nuevamente detrás de un mismo objetivo.

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A pesar de las críticas de propios y ajenos, el presidente Javier Milei mantuvo su respaldo al funcionario y lo ratificó en el cargo, aunque optó por quitarle la Vocería para entregársela al pampeano Adrián Ravier.

Economista de profesión, el dirigente es un liberal clásico que supo tener sus diferencias académicas con el mandatario nacional cuando ninguno de los dos estaba plenamente metido en la política.

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Javier Milei y Adrián Ravier

Sin embargo, luego de algunos acercamientos previos, en el 2025 finalmente se sumó al oficialismo y consiguió una banca en la Cámara de Diputados dentro de La Libertad Avanza.

La incógnita ahora es si mantendrá también su rol legislativo a la par de la comunicación presidencial o si renunciará en el Congreso, lo que podría abrir una discusión con el PRO.

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Si llega a dejar su cargo parlamentario, quien lo reemplazaría sería, en principio, Martín Matzkin, subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad y hombre leal a Patricia Bullrich.

No obstante, el bloque que encabeza Cristian Ritondo entiende que, a partir de la reorganización libertaria, podría interpretarse que en su lugar debería asumir una mujer, para cumplir la ley de paridad de género.

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Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO (Adrián Escandar)

En ese escenario, se produciría el conflicto porque la persona que ingresaría es alguien del PRO, que integró la lista en el marco de la alianza que el partido firmó con el Gobierno en las últimas elecciones.

Mientras todo esto ocurría, también empezaron a trascender videos en los que se ve a la modelo Jesica Cirio mostrando miles de dólares guardados en bolsas, valijas y cajones, en lo que sería la casa de su entonces esposo, Martín Insaurralde, en el country Fincas de San Vicente.

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La polémica logró que por un momento la atención de los medios pasen de las denuncias contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito a las dudas sobre cómo el ex intendente de Lomas de Zamora habría hecho ese dinero.

En Balcarce 50 son pocos los funcionarios que se prestan para hablar sobre este tema y en su mayoría prefieren guardar silencio y dejar que las grabaciones generen impacto por sí mismas.

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“Esperemos que la Justicia actúe con celeridad. Las imágenes son obscenas“, opinó a Infobae una de las pocas personas del Poder Ejecutivo que sí se refirió al asunto.

Aparecieron videos de Jésica Cirio mostrando miles de dólares en su departamento

En este sentido, en el entorno de Milei consideran que la investigación de estos hechos debería ser igual de exhaustiva y veloz que lo fue la que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita contra el ministro coordinador.

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Por su parte, Adorni aprovechó la ventana que le consiguió Bullrich en el Congreso y convocó a todos los senadores de La Libertad Avanza a una reunión en la Casa Rosada para el martes próximo.

Si bien se hizo con la excusa de analizar los proyectos que hay en agenda, es muy probable que gran parte del encuentro se hable sobre la intención de la oposición de avanzar con una interpelación del jefe de Gabinete.

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Esa medida fue incluida en el temario de la sesión del próximo jueves y es una cuestión que le preocupa a la cúpula libertaria, que no tiene los votos garantizados como para evitar que la iniciativa prospere.

Los legisladores serán recibidos en tres tandas a partir de las 14:00 y todos confirmaron excepto dos que se encuentran de viaje: Francisco Paoltroni, que está en Estados Unidos, y María Emilia Orozco, que fue una de las veedoras internacionales de las elecciones en Colombia.

Incluso Bullrich, que viene cuestionando muy fuerte a Adorni, sería de la partida, por lo que todo el bloque escuchará las explicaciones del funcionario antes de tener que defenderlo en el recinto.