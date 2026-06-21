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El sushi gana terreno y se convierte en una de las opciones favoritas para ver el Mundial

Con una propuesta pensada para compartir, Fabric ofrece combos exclusivos con beneficio del 30% off y disponibilidad en distintos puntos del país

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Inhouse Fabric
La propuesta incluye selecciones de 30, 40 y 60 piezas con beneficio

Cada gran evento deportivo modifica pequeños hábitos de consumo. Las reuniones frente a la televisión, las juntadas con amigos y los encuentros familiares vuelven a multiplicarse durante el campeonato Mundial, lo que genera un escenario en el que la comida adquiere un papel tan importante como el partido.

En ese contexto, las propuestas pensadas para compartir cobran cada vez más protagonismo. La practicidad, la variedad de opciones y la posibilidad de adaptarse a distintos gustos aparecen entre los factores más valorados al momento de organizar una previa o disfrutar de cada encuentro.

En los últimos años, el sushi logró ocupar un espacio que antes parecía reservado para alternativas tradicionales. Su formato en piezas, la combinación de sabores y la facilidad para servirlo en grupo lo convierten en una opción cada vez más elegida para acompañar este tipo de ocasiones.

Una propuesta pensada para cada fecha del Mundial

Fabric es referente de la fusión nikkei, ofreciendo una variedad de platos como sushi y tiraditos. Desde su inauguración en Palermo Hollywood, ha experimentado un notable crecimiento, expandiéndose a múltiples ubicaciones y manteniendo un compromiso con la máxima calidad, innovación constante y el servicio al cliente, además de ofrecer opciones de delivery & take away para mayor comodidad. Está presente en CABA, GBA, Costa argentina, Mendoza, Tucumán y próximamente en Neuquén.

En línea con esa tendencia, Fabric presenta “Hay selecciones que se llevan en el corazón” , una iniciativa diseñada para acompañar algunas de las fechas más importantes del Mundial. La campaña ofrece un 30% off en selecciones de 30, 40 y 60 piezas mediante pedidos anticipados realizados desde la aplicación de la marca.

Inhouse Fabric
Los combos promocionales estarán disponibles en fechas seleccionadas del torneo

La propuesta estará disponible durante jornadas específicas del certamen y busca facilitar la organización de los encuentros alrededor de cada partido. De esa manera, los clientes pueden programar la entrega con anticipación y recibir el pedido listo para compartir.

Además del beneficio económico, la modalidad de prepedido responde al incremento de la demanda que suele registrarse durante este tipo de eventos deportivos, el objetivo es garantizar frescura y calidad a tiempo para disfrutar del partido.

El sushi se instala como una alternativa para compartir

La propuesta combina variedades clásicas y la impronta de calidad e innovación de Fabric. Entre ellas aparecen combinaciones como Ny Phila, Spring, Truchón, Tropical, Honey, Golden y, en la selección de 40 piezas, también Tari Tari.

El formato busca adaptarse a reuniones de distintos tamaños. Las opciones de 30, 40 y 60 piezas permiten elegir el combinado más conveniente según la cantidad de invitados, lo que mantiene una amplia diversidad de sabores.

Inhouse Fabric
Esta iniciativa es exclusiva mediante la app de Fabric (Fabric)

Asimismo, la variedad de ingredientes ofrece alternativas para diferentes preferencias dentro de un mismo pedido. Esa diversidad convierte a los combinados en una solución cómoda para grupos con gustos variados.

Beneficio disponible en distintos puntos del país

El precio especial estará vigente para los encuentros correspondientes al 16, 22 y 27 de junio. En cada caso, los pedidos podrán realizarse con anticipación dentro de un período determinado para garantizar la disponibilidad.

El beneficio es acumulable con los beneficios de Santander y no requiere ingresar códigos de descuento. Toda la operatoria se realiza desde la app de Fabric, donde también pueden consultarse las fechas habilitadas para cada prepedido.

La iniciativa estará disponible en todos los locales que la marca posee en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Costa Atlántica, Mendoza y Tucumán, con el fin de ampliar el alcance de la propuesta para clientes de diferentes regiones del país.

Con esta acción, Fabric vuelve a vincular gastronomía y entretenimiento mediante una campaña desarrollada especialmente para uno de los momentos de mayor convocatoria del calendario deportivo. A través de beneficios especiales, variedad de combinados y una modalidad que simplifica la organización de cada encuentro, la marca busca posicionarse como el sushi elegido por los argentinos para acompañar cada partido del Mundial.

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