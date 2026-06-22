Crimen y Justicia

Golpearon y dejaron inconsciente a un médico de 75 años mientras esperaba el colectivo en La Plata para robarle

El profesional fue sorprendido en la zona de 1 entre 60 y 61, recibió un fuerte golpe en el rostro y quedó inconsciente. Los asaltantes se llevaron una mochila con instrumentos médicos

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Calle urbana con vehículos circulando y estacionados, edificios con locales comerciales, arbolado y una persona en la acera
La zona donde el médico fue asaltado y golpeado mientras esperaba el colectivo (Google Maps)

Un médico de 75 años fue víctima de un violento robo en la ciudad de La Plata mientras aguardaba el colectivo del Transporte Automotor Local de Pasajeros (TALP). El episodio ocurrió en la zona de 1 entre 60 y 61, cuando el profesional fue abordado de manera sorpresiva por delincuentes que lo agredieron físicamente y le sustrajeron una mochila con instrumentos fundamentales para su labor.

La agresión fue repentina. Según informaron fuentes de la investigación, el hombre recibió un fuerte impacto en el pómulo izquierdo que le provocó la pérdida de conocimiento. El ataque dejó a la víctima indefensa y a merced de los asaltantes.

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Cuando el médico recuperó la conciencia, advirtió la ausencia de su mochila. En su interior, según detallaron los voceros consultados, se encontraban un otoscopio completo, un medidor de glucemia, un sello médico y otros instrumentos de uso profesional.

El profesional no logró reconstruir con precisión los minutos posteriores al ataque. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, la víctima tampoco pudo explicar cómo abordó un taxi que lo trasladó a su domicilio. Al llegar a la vivienda, su pareja notó que se encontraba desorientado, lo que motivó la intervención inmediata de la familia.

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De esta manera, el hombre fue trasladado al Instituto Médico Platense, donde permaneció internado durante 48 horas. Allí, recibió atención y controles para descartar complicaciones generadas por el golpe y el estado de inconsciencia. Luego de la observación médica, se le concedió el alta y pudo regresar a su hogar.

Tras superar la internación, el profesional formalizó la denuncia en la comisaría Novena. Las autoridades policiales iniciaron una investigación para determinar la identidad de los responsables del asalto. Según se informó, se está analizando la posibilidad de que cámaras de seguridad ubicadas en la zona hayan registrado el momento del ataque y puedan aportar elementos de utilidad para esclarecer el hecho.

No se informó sobre detenciones ni avances significativos en la identificación de los autores del robo. Se aguarda por la revisión de las cámaras de seguridad para obtener datos que permitan avanzar en la causa.

Policía bonaerense - Policía de la Provincia de Buenos Aires
Hasta el momento no hay detenidos por el hecho

Esta no es la primera vez que sucede un robo de estas características en La Plata. Hace unos meses, una mujer que aguardaba en la parada de colectivo para dirigirse a su trabajo, fue brutalmente atacada por un hombre que intentó robarle sus pertenencias.

El hecho, registrado por una cámara de seguridad, muestra cómo el agresor la abordó y la arrastró por la calle hasta llegar a la otra vereda, en la intersección de 116 y 609. En los minutos previos a avanzar, el hombre esperó a que pasaran varios autos y luego se paró detrás de ella. En ese momento, se avalanzó sobre la mujer e intentó apoderarse de su mochila, pero la víctima se resistió al punto que el delincuente desistió del robo y escapó. La secuencia, que acompaña esta nota, duró apenas un minuto.

El hombre fue identificado por los vecinos como un residente del sur de la ciudad, conocido como “El Gordo”. La difusión de las imágenes en redes sociales y a través de mensajes, permitió a las autoridades policiales obtener más datos sobre la identidad del sujeto.

Según lo trascendido, estaría vinculado con otros delitos; de hecho, familiares de la víctima detallaron al mismo medio local que en el transcurso del último fin de semana la Policía Bonaerense hizo un allanamiento en la vivienda del presunto agresor por el robo de una motocicleta.

La víctima formalizó la denuncia en el destacamento policial de Barrio Aeropuerto y quedó al aguardo de que puedan localizarlo.

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