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Irán afirmó que la mediación de Qatar y Pakistán produjo “importantes avances” en las conversaciones con Estados Unidos en Suiza

A través de una publicación en redes sociales, el canciller iraní, Abbas Araqchi, afirmó además que “las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos están exentas, se levantó el bloqueo, se liberaron algunos activos congelados y se puso en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Teherán”

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Irán afirmó que la mediación de Qatar y Pakistán produjo “importantes avances” en las conversaciones con EEUU en Suiza (REUTERS)
Irán afirmó que la mediación de Qatar y Pakistán produjo “importantes avances” en las conversaciones con EEUU en Suiza (REUTERS)

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, afirmó este lunes que Teherán ya obtuvo importantes beneficios económicos como resultado del proceso diplomático con Estados Unidos, después de la primera ronda de conversaciones celebrada en Suiza bajo mediación de Qatar y Pakistán.

El funcionario sostuvo que las negociaciones permitieron avances concretos en materia de sanciones, exportaciones energéticas y acceso a activos iraníes congelados, en paralelo al establecimiento de una hoja de ruta de 60 días orientada a alcanzar un acuerdo más amplio entre ambas partes.

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A través de una publicación en redes sociales, Araqchi aseguró que la mediación de Qatar y Pakistán produjo “importantes avances” en los contactos con Washington. “La mediación de Pakistán y Qatar ha logrado importantes avances para poner fin a la guerra del Líbano”, escribió el canciller iraní.

El jefe de la diplomacia iraní también enumeró una serie de medidas que, según indicó, ya comenzaron a implementarse como consecuencia de las conversaciones. “Las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos están exentas, se levantó el bloqueo, se liberaron algunos activos congelados y se puso en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán”, señaló.

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Las declaraciones del ministro se conocieron poco después de que los gobiernos de Qatar y Pakistán, que actuaron como mediadores, informaran que las conversaciones habían producido “avances alentadores” y permitieron establecer una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final dentro de los próximos 60 días.

A través de una publicación en redes sociales, Araqchi aseguró que la mediación de Qatar y Pakistán produjo “importantes avances” en los contactos con Washington (REUTERS)
A través de una publicación en redes sociales, Araqchi aseguró que la mediación de Qatar y Pakistán produjo “importantes avances” en los contactos con Washington (REUTERS)

Las negociaciones de alto nivel concluyeron durante la madrugada del lunes en la localidad suiza de Bürgenstock. Según un comunicado conjunto difundido por los mediadores, las partes acordaron crear una “célula de desescalada” destinada a abordar la situación de seguridad en Líbano y avanzar en mecanismos que permitan consolidar el cese de las hostilidades en ese país.

De acuerdo con el texto, la nueva instancia incluirá al gobierno libanés y tendría como objetivo garantizar el cumplimiento del cese de las operaciones militares. Además, los participantes establecieron un mecanismo de comunicación para facilitar el tránsito seguro de buques mercantes a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

Las conversaciones fueron encabezadas por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, junto a altos funcionarios iraníes. El encuentro se desarrolló en el marco del memorando de entendimiento alcanzado la semana pasada para extender durante al menos 60 días el alto el fuego vigente desde abril.

La ronda diplomática estuvo marcada por episodios de tensión. Antes del inicio formal de las reuniones, Irán anunció un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró sus advertencias hacia Teherán y amenazó con nuevas acciones militares si no se producían cambios en determinadas conductas regionales.

El conflicto en Líbano ocupó un lugar central en las conversaciones. Los enfrentamientos continúan entre el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, e Israel, que mantiene operaciones militares en territorio libanés y sostiene que necesita preservar capacidad de acción frente a organizaciones que atacan el norte israelí.

Las conversaciones fueron encabezadas por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, junto a altos funcionarios iraníes (REUTERS)
Las conversaciones fueron encabezadas por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, junto a altos funcionarios iraníes (REUTERS)

Durante su participación en las conversaciones, Vance reconoció la complejidad de los esfuerzos diplomáticos orientados a reducir la violencia. “Estas cosas siempre son un poco complicadas”, declaró al referirse a las gestiones en curso.

También surgieron versiones contrapuestas sobre el desarrollo de las negociaciones. La agencia semioficial iraní Tasnim, citando una fuente informada, sostuvo que la delegación iraní se negó a regresar a la sala de reuniones después de que trascendieran públicamente las amenazas formuladas por Trump. Según esa versión, los contactos continuaron mediante intermediarios paquistaníes y qataríes.

La misma fuente indicó que Teherán condicionó el avance de futuras conversaciones sobre asuntos nucleares al cumplimiento de otros compromisos incluidos en el memorando de entendimiento, entre ellos la liberación de activos congelados y la concesión de exenciones para las exportaciones petroleras iraníes.

Desde la delegación estadounidense ofrecieron una evaluación diferente. Un diplomático citado por Reuters afirmó que los contactos continuaron durante toda la jornada. “Los iraníes no se han marchado y siguen aquí reunidos y negociando hasta altas horas de la noche”, declaró. El funcionario agregó: “Hemos hablado del estrecho, del Líbano, de cuestiones nucleares y de los detalles de la implementación del memorando de entendimiento, entre otros temas”.

La Casa Blanca no difundió comentarios inmediatos tras la conclusión de la ronda negociadora. Sin embargo, funcionarios estadounidenses señalaron que los equipos técnicos permanecerán en Bürgenstock durante el resto de la semana para continuar las discusiones previstas en la hoja de ruta acordada.

La Casa Blanca no difundió comentarios inmediatos tras la conclusión de la ronda negociadora (REUTERS)
La Casa Blanca no difundió comentarios inmediatos tras la conclusión de la ronda negociadora (REUTERS)

Mientras tanto, Trump volvió a vincular el futuro del diálogo con la situación en Líbano. “Irán debe impedir de inmediato que sus aliados mejor pagados en el Líbano causen problemas”, escribió en redes sociales. El mandatario añadió: “Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más fuerte!”.

Pese a esas advertencias, Vance sostuvo que la administración estadounidense mantiene abierto el camino diplomático. Según relató a periodistas, Trump les había “pedido que dieran un giro radical para transformar su relación con el pueblo de Irán”.

(Con información de AFP)

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