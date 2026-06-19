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El único vino argentino entre los 50 mejores del mundo según un certamen internacional

Un Malbec de Gualtallary fue el único ejemplar nacional distinguido en los Decanter World Wine Awards 2026, con 97 puntos y el máximo galardón, tras una cata que resaltó frescura, equilibrio y mineralidad

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Amplia vista de un viñedo con vides jóvenes en hileras, un edificio horizontal con ventanas brillantes, y montañas nevadas bajo un cielo azul claro
El Valle de Uco volvió a brillar en el escenario vitivinícola global: un Malbec de Gualtallary fue distinguido con el máximo galardón en los Decanter World Wine Awards 2026 (Rutini)

La reconocida revista británica Decanter incluyó al malbec producido en la Argentina entre los vinos más destacados del planeta. El Rutini Single Vineyard Gualtallary Malbec 2023 de Rutini Wines fue el único ejemplar nacional elegido entre los 50 mejores vinos del mundo en los Decanter World Wine Awards 2026.

Este logro representa la segunda vez consecutiva que Rutini Wines recibe la distinción Best in Show y 97 puntos para este vino de origen mendocino. El jurado internacional valoró la expresión auténtica de Gualtallary, una de las zonas vitivinícolas más valoradas de la Argentina.

La competencia organizada por Decanter es considerada una de las más influyentes dentro de la industria vitivinícola. Cada año, especialistas de todo el mundo evalúan miles de etiquetas provenientes de diferentes regiones productoras. Ser elegido Best in Show significa ingresar a un círculo reservado para vinos que, según los expertos, muestran la máxima calidad.

Un edificio de color salmón detrás de un viñedo con estacas, con montañas nevadas y picos prominentes al fondo bajo un cielo nublado
El Rutini Single Vineyard Gualtallary Malbec 2023 obtuvo 97 puntos y el galardón Best in Show en los Decanter World Wine Awards 2026 (Rutini)

Una descripción detallada del vino premiado

Durante la cata, los jueces destacaron que este Malbec expresaba la naturaleza salvaje de Gualtallary y su frescura, junto a su equilibrio. Señalaron la presencia de vibrantes e intensos aromas a grosella negra y mora, contrastados por un paladar intenso, mineral y austero, que no se veía afectado por la crianza en roble.

El vino fue descripto como de color púrpura oscuro y, tras la aireación, seductoramente fresco, con aromas a flores y cáscaras de cacao trituradas. En boca, resulta concentrado sin ser pesado ni forzado, repleto de frutas frescas de gran intensidad que se despliegan y se extienden por el paladar al más puro estilo de montaña.

Además, se subrayó la estructura aportada por taninos de grano fino y una acidez suave y discreta. Todas estas apreciaciones fueron brindadas por el panel de jueces de los Decanter World Wine Awards 2026.

Un edificio de color salmón detrás de un viñedo con estacas, con montañas nevadas y picos prominentes al fondo bajo un cielo nublado
Los jueces del certamen británico destacaron la naturaleza salvaje del terroir, sus aromas a grosella negra y mora, y un paladar concentrado, mineral y austero como marcas distintivas del Malbec premiado (Rutini)

Un trabajo de largo plazo y el potencial de un terroir argentino

El varietal premiado proviene de Gualtallary, en el Valle de Uco, provincia de Mendoza. Se trata de una región que ha ganado prestigio internacional gracias a sus condiciones de altura, suelos complejos y la capacidad de producir vinos que expresan el carácter de la montaña. El éxito internacional de este vino pone nuevamente a Gualtallary bajo la mirada de los principales críticos y consumidores del mundo.

Juan Pablo Murgia, enólogo de Rutini Wines, consideró que este reconocimiento refleja un esfuerzo sostenido. “Recibir nuevamente un Best in Show es una enorme satisfacción porque valida una forma de trabajo que llevamos adelante desde hace muchos años. Este reconocimiento no es el resultado de una sola cosecha, sino de una trayectoria construida con consistencia, convicción y una búsqueda permanente de excelencia”, afirmó.

“Que un Malbec de Gualtallary vuelva a ubicarse entre los mejores vinos del mundo confirma el gran presente de este terroir y el legado que Rutini Wines sigue proyectando hacia el futuro”, aseguró Murgia.

Un edificio de color salmón detrás de un viñedo con estacas, con montañas nevadas y picos prominentes al fondo bajo un cielo nublado
Taninos finos, acidez discreta y aromas a flores y cacao definieron el perfil del Malbec de Gualtallary premiado por el jurado internacional (Rutini)

Trayectoria, excelencia y calidad argentina

La distinción alcanzada por Rutini Wines no es un hecho aislado. La bodega cuenta con más de cien años de historia y se ha convertido en una referencia nacional, gracias a su apuesta por la innovación y la experiencia en la interpretación de los principales terroirs de la Argentina.

El reconocimiento en los Decanter World Wine Awards 2026 también incluyó otros vinos del portfolio de la bodega. Apartado Gran Malbec 2023 y Rutini Single Vineyard Gualtallary Cabernet Franc 2023 recibieron 96 puntos, mientras que Apartado Gran Merlot 2023 fue calificado con 95 puntos. Estos resultados subrayan la calidad y diversidad de las etiquetas producidas por la marca.

Un impulso para el Malbec argentino en la escena global

En un contexto de alta competencia internacional, el éxito de Rutini Wines aporta prestigio al Malbec argentino y fortalece su imagen frente a los consumidores de todo el mundo. El logro alcanzado en el certamen británico demuestra que la excelencia vitivinícola no se limita a una sola añada, sino que puede convertirse en una constante a través del tiempo.

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