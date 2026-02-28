Honduras

Concesionaria Vial de Honduras anuncia aumento en la tarifa del peaje desde marzo

La concesionaria explicó que el ajuste responde a la fórmula establecida en el contrato de concesión suscrito con el Estado hondureño, mecanismo que contempla variables económicas nacionales e internacionales para la actualización de las tarifas

Los vehículos livianos deberán pagar
Los vehículos livianos deberán pagar 31 lempiras por cada cruce, mientras que los de carga pesada verán subidas de hasta 98 lempiras en las casetas de la CA-5 Norte. (Foto: Redes Sociales)

A partir de marzo, La Concesionaria Vial Hondureña, COVI, empresa responsable de la carretera CA-5 Norte en Honduras, implementará un aumento sustancial en las tarifas de peaje, una medida contractual que impacta directamente los costos de transporte y la economía nacional. Este ajuste se produce en un contexto de presión inflacionaria y posibles incrementos en el precio final de bienes esenciales, según informó la concesionaria mediante un comunicado oficial citado por COVI.

El ajuste fue anunciado inicialmente en enero durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro, pero se postergó tras negociaciones gubernamentales y presiones de los gremios de transporte. Ante la ausencia de un acuerdo definitivo y finalizado el período de gracia concedido en ese entonces, la concesionaria comunicó que ejecutará la actualización según lo establecido en el contrato vigente.

La carretera CA-5 Norte conecta los principales ejes productivos de Honduras, uniendo Tegucigalpa, San Pedro Sula y Puerto Cortés, lo que implica que el alza afectará de manera directa tanto a conductores particulares como a empresas de logística y transporte de carga pesada.

El nuevo aumento de peaje
El nuevo aumento de peaje impactará el costo de transporte, especialmente para empresas logísticas y gremios de carga que operan entre Tegucigalpa, San Pedro Sula y Puerto Cortés. (Foto: Cortesía)

<b>Nuevas tarifas</b>

De acuerdo con la información proporcionada por COVI, los nuevos precios por categoría quedarán establecidos de la siguiente manera:

Vehículos livianos: actualmente pagan 22 lempiras en cada caseta; con el ajuste pasarán a cancelar 31 lempiras, un incremento de 9 lempiras por cruce.

Automotores de dos ejes: la tarifa subirá de 90 a 122 lempiras, es decir, 32 lempiras adicionales.

Vehículos de tres ejes: el cobro aumentará de 134 a 184 lempiras, lo que representa 50 lempiras más.

Unidades de cuatro ejes: el peaje pasará de 179 a 245 lempiras, reflejando un incremento de 66 lempiras.

Vehículos de cinco ejes: la tarifa subirá de 224 a 306 lempiras, un ajuste de 82 lempiras.

Automotores de seis ejes: el cobro aumentará de 269 a 367 lempiras, es decir, 98 lempiras adicionales por cada pasada.

Economistas señalan que el incremento
Economistas señalan que el incremento automático de las tarifas de COVI puede incidir en la inflación al afectar transporte de alimentos y materiales esenciales en la CA-5 Norte. (Foto: Cortesía)

COVI detalló que la actualización responde a la fórmula contractual pactada con el Estado hondureño, que incorpora el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Honduras y de Estados Unidos, además de la variación del tipo de cambio entre el dólar y el lempira. Según el comunicado oficial, “la fórmula considera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Honduras y de Estados Unidos de América, así como la variación del tipo de cambio del dólar”. La empresa enfatizó que “el incremento no es discrecional, sino contractual”, y está incluido en las cláusulas de concesión.

Subrayó también que la recaudación de los peajes financia el mantenimiento, rehabilitación, señalización e iluminación de la CA-5 Norte, infraestructura que soporta un flujo elevado de vehículos a diario y que requiere inversión continua para cumplir con los estándares de calidad y seguridad exigidos.

El sector transporte es uno de los más afectados por el ajuste. Desde enero, durante el primer intento de incremento, los gremios de carga expresaron que trasladar el costo a los usuarios podría provocar un aumento en los precios de productos de consumo masivo y mayores gastos logísticos para las empresas. Directivos del transporte advirtieron: “Cualquier incremento en los peajes se traduce en mayores gastos logísticos, lo que podría afectar la cadena de suministros y presionar al alza los precios de bienes de consumo masivo”, según recogió COVI en los testimonios.

Transportistas han mencionado la posibilidad de tomar medidas de presión si el aumento no es reconsiderado, argumentando que el salto es especialmente significativo para los transportistas de carga pesada que transitan diariamente por la CA-5 Norte.

