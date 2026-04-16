Presidente del Congreso de Honduras y Encargada de Negocios de EE.UU. sostuvieron reunión bilateral

La agenda bilateral entre Honduras y Estados Unidos prioriza comercio, seguridad y migración como ejes fundamentales de la relación internacional. (Foto: Congreso Nacional)

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, mantuvo este miércoles una reunión bilateral con la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Colleen Anne Hoey.

El encuentro, realizado en las instalaciones del Poder Legislativo, subraya la apuesta de ambos países por fortalecer sus lazos diplomáticos, económicos y políticos, un aspecto central en la agenda bilateral, dada la magnitud de los desafíos compartidos y el peso de Estados Unidos como principal socio comercial hondureño, según informó el Congreso Nacional.

Durante la reunión se discutieron temas clave para ambas naciones, incluyendo los mecanismos de cooperación económica, el abordaje conjunto de la seguridad regional y el diseño de respuestas ante desafíos migratorios.

Estos tres ejes han conformado históricamente la base de la alianza estratégica entre Honduras y Estados Unidos, según puntualizó el Poder Legislativo.

Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de Honduras, consolidando la relación económica como pilar de la cooperación bilateral. De ahí que el intercambio buscó identificar oportunidades para fortalecer el comercio, fomentar la inversión extranjera y promover proyectos que propicien el crecimiento económico hondureño.

En materia de seguridad, Honduras enfrenta retos relacionados con la criminalidad, el narcotráfico y la violencia. Por eso, la colaboración bilateral se ha enfocado en el combate al crimen organizado, el intercambio de información y el fortalecimiento institucional.

La gestión migratoria, otro punto central, comprende tanto la atención a migrantes como la búsqueda de soluciones que aborden las causas estructurales de la migración irregular. Para ello, los programas conjuntos impulsan el desarrollo, la generación de empleo y el fortalecimiento de capacidades locales, con la meta de reducir los flujos migratorios hacia el norte.

La reunión oficial abordó mecanismos de cooperación para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad regional en Honduras. (Foto: Embajada EEUU en Honduras)

Zambrano, y la encargada de Negocios, sostuvieron una reunión que reafirma la cooperación bilateral en comercio, seguridad y migración, aspectos considerados prioritarios en la agenda común y con potencial para traducirse en inversión, asistencia técnica y desarrollo para Honduras, de acuerdo con información oficial del Congreso Nacional.

Esta reunión representa la segunda ocasión en que Colleen Anne Hoey visita a Zambrano desde su juramentación como titular del Congreso para el período 2026-2030, de acuerdo con información divulgada por el Congreso Nacional.

La continuidad de estos acercamientos responde a una política institucional orientada a promover la transparencia, mantener canales abiertos con la comunidad internacional y consolidar alianzas estratégicas. Este enfoque se traduce en reuniones periódicas con representantes de países como Italia, España, Israel, Corea del Sur y delegaciones de la Unión Europea.

La presencia de Brendan McGovern, oficial de Política Económica de la sede diplomática estadounidense, confirma el rango estratégico del diálogo bilateral.

La carrera diplomática de Hoey abarca una trayectoria relevante: asumió como encargada de Negocios en Tegucigalpa el 23 de junio de 2025, tras haber liderado la misión diplomática entre 2019 y 2022 y ocupar nuevamente el cargo tras la salida de la embajadora Laura Dogu, según el Congreso Nacional.

Colleen Anne Hoey, con experiencia previa en la embajada estadounidense, lidera la continuidad del diálogo diplomático con Honduras desde junio de 2025. (Foto: Congreso Nacional)

El actual Congreso Nacional, bajo la dirección de Zambrano, ha implementado una política de “puertas abiertas” orientada a mantener diálogos periódicos con la comunidad internacional.

Esta dinámica ha permitido acercamientos con líderes y delegaciones de diferentes países y organismos multilaterales. Dicha apertura sitúa al Poder Legislativo como actor relevante en la proyección internacional de Honduras y la construcción de alianzas que impactan el desarrollo nacional.

El Congreso Nacional prevé que estos contactos continúen en los próximos meses, manteniendo la línea de apertura internacional que caracteriza a la actual junta directiva. La cooperación con Estados Unidos, sostienen fuentes parlamentarias, sigue siendo un elemento clave para la estabilidad política, económica y social de Honduras.