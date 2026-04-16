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El director de ‘Nosferatu’ prepara una película de licántropos con Lily-Rose Depp: promete ser la más terrorífica de su carrera

Tras adaptar el clásico vampírico, el Robert Eggers se adentrará en otra figura mítica como es la del hombre lobo basada en leyendas medievales

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Robert Eggers ya tiene preparada su nueva película, 'Werwulf', sobre hombres lobo en el entorno medieval
Robert Eggers ya tiene preparada su nueva película, 'Werwulf', sobre hombres lobo en el entorno medieval

La nueva producción de Robert Eggers ha atraído la atención en CinemaCon con la primera presentación de imágenes de su próxima película, un largometraje que promete convertirse en su película más aterradora hasta la fecha. Werwulf, ambientada en la Inglaterra del siglo XIII, se sitúa en la línea de los anteriores trabajos de Eggers, donde el terror histórico y el folclore se combinan para crear atmósferas inquietantes.

El filme, protagonizado por Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp y Willem Dafoe, junto a Ralph Ineson, buscará repetir el éxito alcanzado por Nosferatu, que superó los 181 millones de dólares de recaudación mundial.

Werwulf traslada al espectador a un entorno marcado por la niebla, donde un ser desconocido acecha la campiña inglesa y reinterpreta las leyendas locales, proyectando el miedo sobre sus habitantes. La estética característica de Eggers predomina, con tonos en blanco y negro y toques de color, tal y como recogió The Hollywood Reporter tras la proyección exclusiva en Las Vegas.

Terror en la aldea medieval

La secuencia mostrada incluye imágenes de Taylor-Johnson y Depp como una pareja de aldeanos que avanza vestida con ropas sucias y acompañada de varios niños, mientras una voz grave anima a no temer a la oscuridad. La escena final muestra el rostro de Taylor-Johnson gritando y una selección de imágenes violentas: caballos corriendo por el bosque, una casa en llamas, y la criatura protagonista permanece oculta, en línea con la estrategia seguida en la campaña promocional de Nosferatu que tampoco develó a su monstruo principal en los adelantos.

Tráiler 'Nosferatu'

La premisa oficial de Werwulf no ha sido desvelada, pero al parecer la historia se vertebra en torno a una maldición y a la transformación de un personaje en la criatura titular. La narración se ambienta en un momento en el que las supersticiones dominan el día a día rural y el terror surge de la proyección de los cuentos populares en la realidad. El avance presentado en CinemaCon ha dejado constancia de una atmósfera sombría, donde domina el suspense y el empleo de recursos visuales de fuerte contraste.

El guion se ha elaborado a cuatro manos entre Robert Eggers y su colaborador habitual, Sjón, quienes participan en la producción junto al estudio Focus Features, responsable de la financiación. Los productores ejecutivos son Chris y Eleanor Columbus, que ya ejercieron ese mismo rol en Nosferatu, así como Tim Bevan y Eric Fellner de la productora británica Working Title, junto con Garrett Bird. Está previsto que el estreno de Werwulf tenga lugar en el periodo navideño de 2026, repitiendo la estrategia de contra-programación que utilizó Nosferatu.

Alergia a la modernidad

La dirección artística de Eggers vuelve a mostrar su preferencia por el periodo medieval. El propio cineasta expresó durante la promoción de Nosferatu que la idea de tener que fotografiar un coche le resulta insoportable. Y la de fotografiar un teléfono móvil es simplemente la muerte. Para contar una historia contemporánea hay que fotografiar un teléfono móvil y es así como funciona la vida, pero no tiene intención de hacer películas ambientadas en la actualidad. Estas palabras confirman la línea de trabajo del director, centrada en relatos distanciados de la modernidad y arraigados en lo legendario.

Captura del tráiler oficial de Nosferatu
Una imagen de 'Nosferatu', de Robert Eggers

El tráiler inédito presentado en Las Vegas mantiene la estrategia de ocultar el aspecto del monstruo, refiriéndose solo mediante el pánico y la reacción de los personajes. Entre las escenas destacadas del avance se incluye a Aaron Taylor-Johnson en pleno proceso de transformación en el licántropo, un fragmento que subraya la apuesta del filme por el horror corporal y la evolución traumática del protagonista.

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