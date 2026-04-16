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La premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, se encuentra en “estado crítico” tras un infarto en una cárcel del régimen de Irán

Así lo informó la familia de la activista luego de una visita, realizada el sábado pasado. Los allegados denunciaron “signos de deterioro de su estado general” y “su condición física” fue catalogada como “crítica”

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Según sus familiares, la salud de Narges Mohammadi, activista iraní y Premio Nobel de la Paz, está en estado crítico (Europa Press)
Según sus familiares, la salud de Narges Mohammadi, activista iraní y Premio Nobel de la Paz, está en estado crítico (Europa Press)

La salud de la Premio Nobel de la Paz iraní, Narges Mohammadi, es crítica tras sufrir un infarto el mes pasado, según advirtieron el miércoles miembros de su entorno después de visitarla en la prisión del norte de Irán, en Zanjan, donde se encuentra detenida por el régimen de la república islámica.

Mohammadi, de 53 años, fue aprehendida el pasado 12 de diciembre en la ciudad de Mashhad tras criticar a las autoridades clericales de Irán durante una ceremonia fúnebre. Familiares y abogados pudieron visitarla el sábado, encuentro en el que “se observaron claros signos de deterioro de su estado general y su condición física se describió como crítica”, según informó Fundación Narges Mohammadi en un comunicado.

En una visita anterior, a finales de marzo, se supo que Mohammadi había sufrido un infarto a principios de ese mes. El comunicado detalló que, tras la emergencia, Mohammadi permaneció inconsciente durante más de una hora sin recibir asistencia médica inmediata.

Luego de la reunión del sábado, la familia comunicó que la Nobel “se ha debilitado mucho y ha perdido mucho peso”, según declaraciones de su hermano Hamidreza Mohammadi, residente en Noruega.

Narges Mohammadi recibió el Premio Nobel de la Paz en 2023 en reconocimiento a más de dos décadas de activismo en defensa de los derechos humanos.

Un cartel muestra el retrato de la periodista iraní y Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi en la sede de Reporteros sin Fronteras en París, Francia (EFE)
Un cartel muestra el retrato de la periodista iraní y Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi en la sede de Reporteros sin Fronteras en París, Francia (EFE)

La situación de Mohammadi se agravó en febrero cuando fue trasladada sin previo aviso —en contravención de la ley de procedimiento penal iraní, según su defensa— desde un centro del Ministerio de Inteligencia en Mashhad hasta la prisión general de Zanjan

Allí continúa recluida junto a internos condenados por delitos violentos y bajo una vigilancia reforzada que dificulta el contacto con el exterior. Los bombardeos del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán afectan las comunicaciones en la región y añaden una amenaza directa sobre los reclusos.

Irán arrestó a otra premiada abogada de derechos humanos

El régimen iraní detuvo a la abogada de derechos humanos Nasrin Sotudeh, según informó el 2 de abril su hija, Mehraveh Khandan, mientras organizaciones denuncian una intensificación de la represión a la sociedad civil durante en plena guerra entre Israel y Estados Unidos contra irán.

“Anoche arrestaron a mamá cuando estaba sola en casa”, escribió Khandan en Instagram. Sotudeh, galardonada con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2012 y el Right Livelihood Award en 2020, fue encarcelada en varias ocasiones por su labor en defensa de los derechos humanos. Su esposo, Reza Khandan, detenido desde diciembre de 2024, es también un conocido activista y diseñador gráfico.

Manifestantes con fotos de la abogada y defensora de los derechos humanos iraní Nasrin Sotudeh ante la embajada de Irán en Berlín (EFE/Britta Pedersen)
Manifestantes con fotos de la abogada y defensora de los derechos humanos iraní Nasrin Sotudeh ante la embajada de Irán en Berlín (EFE/Britta Pedersen)

La hija de la abogada señaló que, al llegar a la vivienda familiar, encontraron que “se habían confiscado los dispositivos electrónicos, incluidas computadoras portátiles y teléfonos de mamá y papá”. Añadió que no ha tenido contacto con su madre desde la detención y que aún se desconoce qué rama de las fuerzas de seguridad efectuó el arresto.

Durante años, Sotudeh ha trabajado en la defensa de jóvenes condenados a muerte por delitos cometidos cuando eran menores. La organización Iran Human Rights, con sede en Noruega, advirtió la semana pasada sobre el riesgo de “detenciones masivas” durante la guerra, señalando que había contabilizado al menos 2.000 arrestos, entre ellos 38 de defensores de derechos humanos y activistas, según informes de medios oficiales y registros propios.

(Con información de AFP)

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