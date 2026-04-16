Rusia lanzó un ataque con misiles y drones contra distintas regiones de Ucrania: al menos 14 muertos y 83 heridos

Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania con drones y misiles durante la noche y la madrugada del jueves. El bombardeo provocó la muerte de al menos 14 personas, entre ellas un niño, y activó alertas aéreas en la capital, Kiev.

“Como consecuencia del ataque enemigo a la capital, dos personas fallecieron: un niño de 12 años y una mujer de 35 años”, reportó en primer lugar el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, a través de sus redes sociales. Luego, sumó otras dos víctimas fatales.

Bomberos trabajan en el lugar de un ataque con misiles rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 16 de abril de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

En Kiev, los rescatistas sacaron a un niño de entre los escombros de un edificio residencial derrumbado en el distrito de Podilsky, según Klitschko. El ataque a la capital dejó al menos 45 heridos, incluidos varios rescatistas. Además, se reportó un incendio en un edificio del distrito de Obolonsky tras la caída de restos de misiles, con varios vehículos incendiados.

Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, exhortó a los civiles a refugiarse hasta que se levantara la alerta por misiles.

Rusia atacó Ucrania con misiles y drones este jueves (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

Un ataque separado en la ciudad central de Dnipro causó otras dos víctimas mortales, según informó Oleksandr Ganzha, jefe de la administración regional, quien también señaló que el ataque dejó 27 heridos, incluida una mujer de 40 años hospitalizada “en estado grave”. No se aclaró de inmediato si la mujer hospitalizada es la misma que fue reportada como fallecida.

En la ciudad Kharkiv, un ataque con drones dejó heridas a una mujer de 77 años y a un hombre de 66, según Oleg Synegubov, líder de la administración militar regional. En la ciudad portuaria de Odesa, en el sur del país, murieron siete civiles y otras 11 personas resultaron lesionadas en un ataque, informó en Telegram Sergiy Lysak, jefe de la administración militar local.

Un bombero trabaja en el lugar de un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque de dron ruso, el 15 de abril de 2026 (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/REUTERS)

El Ejército ruso también lanzó a última hora de la tarde del miércoles un ataque con numerosos misiles y drones contra varias regiones de Ucrania, según informó la Fuerza Aérea ucraniana, donde detalló en tiempo real los lugares hacia los que se dirigían los proyectiles y los grupos de drones.

Una de las primeras ciudades alcanzadas fue el puerto de Odesa, en el sur de Ucrania, donde la administración militar local reportó la muerte de una mujer tras el impacto de un dron en un edificio residencial.

Los rescatistas trabajan en el lugar de un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque de dron ruso, en Odesa, Ucrania, 15 de abril de 2026 (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/REUTERS)

El bombardeo de este miércoles por la tarde se produjo en un horario poco habitual, ya que Rusia suele lanzar sus ataques de noche o madrugada, aunque en las últimas semanas bombardeó la retaguardia ucraniana a plena luz del día en varias ocasiones.

De acuerdo al canal de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia dirigió varios misiles y grupos de drones contra regiones del norte, centro y sur del país. El ejército ruso lanzó entre las 9:00 y las 22:00 (hora local) del miércoles un total de 21 misiles de crucero y 361 drones de larga distancia contra territorio ucraniano, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania en su canal de Telegram.

Las defensas ucranianas lograron neutralizar 20 de los misiles y 349 de los drones empleados en este bombardeo, que se caracterizó por la inusual franja horaria en la que fue realizado, ya que ambos bandos suelen efectuar ataques masivos de larga distancia durante la noche y la madrugada.

Militares ucranianos de la 260.ª Brigada de Defensa Territorial Separada de Zaporizhzhia de las Fuerzas Armadas de Ucrania cargan un proyectil de 152 mm para un obús D-20 antes de disparar contra tropas rusas en una posición de primera línea, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en la región de Zaporizhzhia (REUTERS)

Un misil y 12 drones no fueron interceptados e impactaron en seis localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea. Además, se reportó la caída de fragmentos de proyectiles derribados en otros doce puntos del país.

(Con información de AFP y EFE)