El Salvador

El decomiso de mercadería en el Centro Histórico de San Salvador deja a un niño y su abuela afectados por gas lacrimógeno

La asistencia de cuerpos de socorro se activó tras un operativo donde agentes municipales emplearon agentes químicos contra vendedoras informales, lo que perjudicó a dos peatones, quienes recibieron atención en el lugar.

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Una operación de decomiso desencadenó el uso de gas por parte de funcionarios municipales, afectando a un menor de edad y a su familiar que transitaban la zona sin relación directa con el incidente reportado. Video cortesía Comandos de Salvamento

El decomiso de productos a vendedoras informales en el Centro Histórico de San Salvador terminó en un enfrentamiento la tarde del miércoles 15 de abril, cuando integrantes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) utilizaron gas lacrimógeno y resultaron afectados un menor de cinco años y su abuela, ambos transeúntes, según confirmó a Infobae el socorrista de Comandos de Salvamento, Carlos Rosales.

El incidente se originó cuando un grupo de cuatro a cinco mujeres vendedoras se negó a entregar su mercadería, ya que las ventas informales están prohibidas en esa zona. De acuerdo con el relato de Rosales, los agentes del CAM arribaron con dos o tres camiones destinados al decomiso y, ante la resistencia de las vendedoras, recurrieron al uso de gas pimienta. La situación derivó en caos y, entre la multitud, el gas impactó en un niño de cinco años y su abuela, quienes transitaban por el lugar y no formaban parte del altercado.

Comandos de Salvamento recibió el aviso de parte de un sargento del CAM y de varios testigos. Rosales y otro socorrista acudieron rápido pues permanecían en la zona, seguidos por una ambulancia y más personal de la organización, hasta sumar siete rescatistas. Una unidad de Cruz Verde también participó en la asistencia a los afectados. Según el reporte recogido por Infobae, el niño presentó enrojecimiento ocular y molestias en la frente debido al gas, mientras que la abuela mostró síntomas de irritación.

El contacto accidental con gas lacrimógeno provoca enrojecimiento de ojos, molestias en la piel y posibles problemas respiratorios, según socorristas que atendieron a un niño y a su abuela durante un operativo en San Salvador (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
El contacto accidental con gas lacrimógeno provoca enrojecimiento de ojos, molestias en la piel y posibles problemas respiratorios, según socorristas que atendieron a un niño y a su abuela durante un operativo en San Salvador (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

¿Cómo actuar en casos de emergencia?

Consultado sobre cómo actuar ante la exposición a gas lacrimógeno, Rosales especificó que solo debe utilizarse agua sobre la zona afectada. “Cuando llegué, atendí al menor, quien fue el más afectado. Le habían echado leche en la cara, pero lo correcto es usar únicamente agua o una mezcla de vinagre y agua. El resto de remedios caseros, como café, tomate o pasta de dientes, no son recomendables”, explicó a Infobae.

Rosales indicó que la principal complicación proviene de la inhalación del gas o el contacto con los ojos, lo cual puede causar enrojecimiento y sensación de quemadura leve en la piel. “La ropa no representa mayor problema si se mantiene mojada, pero se debe evitar la inhalación del gas y proteger los ojos”, precisó. También sugirió que los transeúntes eviten atravesar zonas con presencia de gas lacrimógeno, considerando que la exposición puede ser accidental, como en el caso del menor y su abuela.

La intervención de los cuerpos de socorro permitió estabilizar a los afectados en el sitio, sin que fuera necesario su traslado hospitalario. Infobae verificó que, además del niño y su abuela, no se reportaron personas más con afectaciones de gravedad durante el operativo de decomiso.

Qué hacer si se está expuesto a gas lacrimógeno

Impacto de sustancias químicas provoca alarma entre quienes transitaban por la zona sin relación con las actividades de decomiso (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Impacto de sustancias químicas provoca alarma entre quienes transitaban por la zona sin relación con las actividades de decomiso (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

El contacto con gas lacrimógeno puede provocar irritación en ojos, piel y vías respiratorias. Según Comandos de Salvamento, las recomendaciones prácticas para mitigar los efectos son las siguientes:

  • Lavar la zona afectada solo con agua abundante o con una toalla humedecida con agua o vinagre diluido.
  • Evitar el uso de remedios caseros como leche, café, tomate o pasta de dientes, ya que pueden agravar la irritación.
  • Retirar la ropa contaminada, especialmente si se encuentra seca, y mojarla para reducir la exposición.
  • Proteger las vías respiratorias y alejarse inmediatamente del área donde se dispersó el gas.
  • No frotar los ojos ni la piel afectada para evitar lesiones adicionales.

Rosales reiteró que, ante cualquier manifestación o altercado donde se utilicen este tipo de agentes químicos, lo más seguro es evitar la zona hasta que el gas se haya dispersado. “La señora y el niño afectados no eran vendedores, solo pasaban por el lugar en el momento del desorden”, reforzó el socorrista.

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