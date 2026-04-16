Trump anunció que los líderes de Israel y el Líbano conversarán este jueves en medio de las negociaciones para alcanzar un alto el fuego (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles por la noche que “los líderes” de Israel y Líbano hablarán este jueves, en medio de las conversaciones entre ambos países para intentar alcanzar un alto el fuego con mediación de Washington, en un contexto de seis semanas de enfrentamientos en territorio libanés.

“Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

El mandatario no precisó a quiénes se refería al mencionar a “los líderes”, aunque el anuncio se produjo después de que los gobiernos de Israel y Líbano acordaran volver a reunirse para continuar las conversaciones sobre una eventual tregua que permita pausar los ataques israelíes sobre territorio libanés, iniciados tras la guerra con Irán.

El martes, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y la embajadora libanesa, Nada Hamadeh Moawad, mantuvieron un encuentro de dos horas y media en presencia del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Tras esa reunión, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que “todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en una fecha y lugar mutuamente convenidos”.

El comunicado de Trump vía Truth Social

El encuentro representó el contacto diplomático de más alto nivel entre Israel y Líbano desde 1993 y abrió una nueva instancia de diálogo bilateral en busca de una tregua. De las conversaciones quedó excluido Hezbollah, grupo terrorista respaldado por Teherán y señalado por Israel como responsable de los ataques con cohetes que desencadenaron la actual escalada.

El gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu justificó las operaciones militares en territorio libanés por el lanzamiento de proyectiles desde el sur del país por parte del grupo islamista. Según la información oficial, Líbano quedó involucrado en la guerra regional el 2 de marzo, después de un ataque de Hezbollah contra territorio israelí.

Desde entonces, los bombardeos israelíes sobre Líbano dejaron más de 2.000 muertos y provocaron el desplazamiento de más de un millón de personas, mientras fuerzas terrestres israelíes ingresaron en el sur del país.

En paralelo, un alto funcionario de la administración estadounidense citado por la agencia AFP sostuvo que la Casa Blanca apoya el cese de las hostilidades como parte de un entendimiento más amplio entre ambos países. “El presidente daría la bienvenida al fin de las hostilidades en Líbano como parte de un acuerdo de paz entre Israel y Líbano”, indicó la fuente.

El gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu justificó las operaciones militares en territorio libanés por el lanzamiento de proyectiles desde el sur del país por parte del grupo islamista (REUTERS)

El funcionario aclaró, sin embargo, que esas conversaciones no guardan relación con los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán. “Estados Unidos quiere ver una paz duradera pero no exigió un alto el fuego inmediato”, señaló, y agregó que “las negociaciones entre Estados Unidos e Irán no están vinculadas a las conversaciones de paz en curso entre Israel y Líbano”.

Desde Washington, el objetivo central pasa por generar condiciones políticas que permitan sostener cualquier eventual entendimiento.

“Ambas partes necesitan construir impulso político”, afirmó la misma fuente, al remarcar que el foco está puesto en fortalecer la confianza entre los gobiernos de ambos países “para que podamos crear espacio para un acuerdo de paz, y para que cualquier entendimiento futuro pueda ser duradero”.

Las diferencias entre las delegaciones continúan siendo profundas. El gobierno libanés insiste en la necesidad de un alto el fuego inmediato como paso previo a una negociación más amplia sobre la seguridad en la frontera.

Israel, en cambio, rechaza esa alternativa en esta etapa y exige el desarme total de Hezbollah, además del establecimiento de una zona de seguridad en el sur del Líbano bajo control israelí, en la franja comprendida entre la frontera común y el río Litani.

Los bombardeos israelíes sobre Líbano dejaron más de 2.000 muertos y provocaron el desplazamiento de más de un millón de personas, mientras fuerzas terrestres israelíes ingresaron en el sur del país (EP)

Netanyahu reafirmó este miércoles los objetivos de su gobierno en las conversaciones. “Primero, el desmantelamiento de Hezbollah; segundo, una paz sostenible... lograda mediante la fuerza”, declaró el primer ministro israelí.

(Con información de EFE y AFP)