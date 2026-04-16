EN VIVO: El Ejército de Israel reiteró su advertencia de evacuación para el sur del Líbano

Se observa humo tras un ataque israelí en el sur del Líbano, cerca de la frontera entre Israel y el Líbano, visto desde el lado israelí de la frontera en el norte de Israel, el 14 de abril de 2026 (REUTERS/Florion Goga)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los líderes de Israel y Líbano conversarán este jueves en busca de un acuerdo de paz, en medio de la ofensiva israelí contra terroristas de Hezbollah en Beirut y en el sur del territorio libanés. “Intentando crear un poco de espacio entre Israel y Líbano. Han pasado 34 años desde que los dos líderes hablaron. Sucederá mañana. ¡Genial!”, escribió el mandatario en Truth Social.

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó este miércoles la posibilidad de un alto el fuego en Líbano y exigió a Beirut el desmantelamiento completo de Hezbollah. Al mismo tiempo, en un escenario marcado por el optimismo ante una posible segunda ronda de negociaciones entre el régimen iraní y Estados Unidos, el jefe del Ejército de Pakistán se reúne este jueves con funcionarios de la República Islámica en Teherán para intentar reactivar el diálogo con Washington.

Mientras tanto, el estrecho de Ormuz continúa bloqueado por la flota estadounidense, y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, advirtió que Estados Unidos está en condiciones de sostener “indefinidamente” el cerco económico sobre Irán. En este contexto, los precios del petróleo se mantuvieron elevados el miércoles, con una suba mínima del 0,2%: el WTI cotizó a USD 91,40 por barril y el Brent a USD 94,99.