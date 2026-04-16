EN VIVO: El Ejército de Israel reiteró su advertencia de evacuación para el sur del Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los líderes de Israel y Líbano conversarán este jueves en busca de un acuerdo de paz, en medio de la ofensiva israelí contra terroristas de Hezbollah en Beirut y en el sur del territorio libanés. “Intentando crear un poco de espacio entre Israel y Líbano. Han pasado 34 años desde que los dos líderes hablaron. Sucederá mañana. ¡Genial!”, escribió el mandatario en Truth Social.
En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó este miércoles la posibilidad de un alto el fuego en Líbano y exigió a Beirut el desmantelamiento completo de Hezbollah. Al mismo tiempo, en un escenario marcado por el optimismo ante una posible segunda ronda de negociaciones entre el régimen iraní y Estados Unidos, el jefe del Ejército de Pakistán se reúne este jueves con funcionarios de la República Islámica en Teherán para intentar reactivar el diálogo con Washington.
Mientras tanto, el estrecho de Ormuz continúa bloqueado por la flota estadounidense, y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, advirtió que Estados Unidos está en condiciones de sostener “indefinidamente” el cerco económico sobre Irán. En este contexto, los precios del petróleo se mantuvieron elevados el miércoles, con una suba mínima del 0,2%: el WTI cotizó a USD 91,40 por barril y el Brent a USD 94,99.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
En los últimos años, los fondos soberanos de los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han dominado el mundo de las inversiones. Los fondos de hidrocarburos de Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han invertido en conjunto más de 430.000 millones de dólares desde 2021. Por cada petrodólar que invierten, 75 petrocéntres terminan en el extranjero, en todo tipo de sectores, desde empresas prometedoras de inteligencia artificial y crédito privado hasta clubes de fútbol de la Premier League y TikTok. Gestionan más de 5 billones de dólares en activos a nivel mundial, frente a los 3 billones de dólares de 2021.
Las FDI reiteraron la advertencia de evacuación generalizada en el sur del Líbano
Las Fuerzas de Defensa de Israel reiteran su advertencia de Hezbolla a gran escala para el sur del Líbano, mientras continúan los combates contra Hezbollah.
“Las actividades terroristas de Hezbollah están obligando a las FDI a actuar con firmeza contra él. Los ataques continúan… por lo tanto, por su seguridad, les instamos nuevamente a que evacuen sus hogares de inmediato y se trasladen sin demora al norte del río Zahrani”, comunicó el portavoz del ejército, el coronel Avichay Adraee, vía X.
Las Fuerzas de Defensa de Israel han reiterado esta advertencia en numerosas ocasiones durante las últimas semanas. El río Zahrani se encuentra al norte del río Litani, que históricamente se ha considerado como el límite del sur del Líbano.
Estados Unidos advirtió el miércoles por la noche que está en condiciones de sostener “indefinidamente” el bloqueo económico sobre Irán, luego de que las fuerzas armadas estadounidenses cerraran esta semana el acceso marítimo a los puertos de la república islámica como parte de la presión ejercida en medio del alto el fuego de dos semanas acordado entre las partes.
Dos superpetroleros sancionados por EEUU cruzaron Ormuz hacia Irán
Al menos dos superpetroleros con bandera de Curazao y sancionados por Estados Unidos han cruzado “con éxito” el estrecho de Ormuz hacia Irán en las últimas 24 horas, a pesar del bloqueo estadounidense a los buques con destino o salida de puertos iraníes, según informó el portal de monitoreo marítimo Tanker Trackers.
“En las últimas 24 horas, dos superpetroleros VLCC (Very Large Crude Carrier) vacíos, sancionados por Estados Unidos, llamados ALICIA y RHN, cruzaron con éxito el estrecho de Ormuz hacia Irán”, señaló la organización en una publicación en su cuenta de X.
El canciller del régimen iraní realizó una ronda de consultas con China, Pakistán, Japón
Abbas Araqchi, ministro de Exteriores de Irán, mantuvo en las últimas horas contactos con sus homólogos de China y Japón, así como con el jefe del Ejército de Pakistán, a pocos días de que expire el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán y en medio de crecientes expectativas sobre nuevas negociaciones, impulsadas por Islamabad.
China, principal socio comercial de Irán y uno de sus aliados más influyentes, ha condenado la guerra desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. Sin embargo, tanto Teherán como Beijing evitaron pronunciarse sobre el supuesto apoyo que el gigante asiático podría estar brindando a su aliado en Medio Oriente.
EEUU adviertió que compradores de petróleo iraní podrían afrontar sanciones
La administración de Donald Trump advirtió el miércoles que impondrá sanciones a los compradores de petróleo iraní y expresó su confianza en que China suspenderá sus adquisiciones debido al bloqueo marítimo impuesto a Teherán.
“Hemos comunicado a los países que, si compran petróleo iraní o si tienen dinero iraní depositado en sus bancos, ahora estamos dispuestos a aplicar sanciones secundarias”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a periodistas en la Casa Blanca.