Los principales destinos turísticos de Cuba están desiertos: “Hemos tocado fondo”

Los principales destinos turísticos de Cuba están desiertos

El sol se pone en Pálpite, un pequeño pueblo al borde del extenso pantano de Zapata, cuando de repente la carretera se llena de actividad, pero esta vez no se trata de los cangrejos rojos terrestres que antes atraían a cientos de miles de turistas cada año al destino de ecoturismo de la isla.

Las multitudes ahora están compuestas por residentes locales que salen de sus casas en busca de señal cuando las luces vuelven a encenderse, en medio de un bloqueo energético estadounidense que ha dejado a gran parte del país sin electricidad.

“¿Qué turista querrá visitarnos en estas condiciones?”, se lamenta Manuela Arencibia Báez, dueña de una casa de alquiler -ahora casi vacía- ubicada a pocos kilómetros, en Playa Larga, uno de los principales destinos turísticos de la región.

La mujer le contó a Reuters que ya había perdido la cuenta de la cantidad de reservas canceladas, incluidas las de turistas que ya estaban en el país y que no pudieron encontrar un taxista con suficiente gasolina para hacer el viaje de dos horas desde La Habana.

El sol emerge sobre una playa desierta en Cuba, reflejando la quietud de uno de los principales destinos turísticos afectados por la ausencia de visitantes (Captura de video)

Los datos oficiales confirman las preocupaciones de Arencibia: la llegada de turistas internacionales se desplomó un 56% en febrero respecto al año anterior.

Los dos hoteles de Playa Larga están cerrados, y la mayoría de las atracciones turísticas del lugar también están clausuradas.

Durante décadas, Cuba ha sufrido escasez debido a la economía estatal y un embargo comercial estadounidense que complica todo, desde las transacciones financieras hasta la importación de combustible. Pero esta vez es diferente, dijeron a Reuters más de una docena de residentes y trabajadores del sector turístico de la región de Zapata.

“Estamos mucho peor incluso que durante la pandemia del coronavirus”, afirmó Arencibia, enumerando las reservaciones perdidas de países como Suiza, Canadá, Francia y Alemania.

Una playa de arena clara en un destino turístico de Cuba luce completamente desierta (Captura de video)

Los cortes de electricidad ahora se extienden 22 horas al día, con apenas un par de horas de luz en las que los residentes se apresuran a llamar a sus seres queridos en Miami o La Habana, o a preparar alimentos antes de que se echen a perder en los refrigeradores.

El agua escasea en muchas comunidades. Los servicios médicos, siempre complicados en las zonas más alejadas del país, son ahora una posibilidad remota, obstaculizados por la crisis energética y la falta de comunicaciones. El combustible para los viajeros independientes que antes llegaban a la zona en coches de alquiler es prácticamente inexistente.

El bloqueo de combustible de Washington coincidió con la tradicional temporada alta de turismo en Cuba, lo que prácticamente garantiza un año desastroso, una sentencia de muerte para una industria debilitada por la escasez pero que en 2024 aún representaba hasta el 10% de los ingresos por exportaciones.

Un comerciante espera en su puesto de artesanías a lo largo de una carretera rural, reflejando el impacto de la disminución del turismo en los habitualmente concurridos destinos cubanos (Captura de video)

Pueblo fantasma

Muchos hoteles y servicios, desde La Habana hasta los principales destinos de Varadero, Cayo Santa María y Cayo Coco, se vieron obligados a cerrar cuando la escasez de combustible llevó a muchas aerolíneas a recortar vuelos.

“En estos meses siempre tengo todo reservado”, dijo Fidel Silvestre Fuentes, un propietario de 67 años que lleva mucho tiempo ofreciendo alojamiento a observadores de aves de todo el mundo para ver al colibrí abeja, el más pequeño del mundo, entre otras especies endémicas. “Ahora estamos vacíos”, destacó.

La región de la Ciénaga de Zapata, gran parte de la cual se encuentra dentro de un parque nacional prístino, cuenta con más casas de alquiler privadas abiertas a los turistas que incluso el principal destino de sol y playa de Cuba, Varadero.

Ahora, sin embargo, parece un pueblo fantasma.

Un hombre camina solitario por la orilla de una playa cubana (Captura de video)

Los baches se han vuelto más profundos a lo largo de la única carretera de acceso a la región. La ruta costera entre las arenas blancas de Playa Larga, al pie de la bahía, y Playa Girón, más adentro, se siente abandonada, habitada principalmente por cangrejos, residentes errantes a caballo y hombres y mujeres en bicicleta.

Incluso las principales atracciones de la región están cerradas. La Cueva de los Peces, con su agua transparente que parece no tener fondo y que permanece llena de coloridos peces tropicales, lleva dos meses cerrada, según le dijo un guardia a un periodista.

El impacto es especialmente grave en regiones como Zapata, que ofrece a los residentes pocas alternativas laborales más allá del turismo.

“Si no tienes una casa de alquiler, trabajas en un restaurante; o si no trabajas en el sector, tal vez tengas algún familiar que sí lo haga”, dijo Jorge Alberto Brito, vendedor de sombreros y souvenirs que ahora vive con apenas unos pocos pesos al día. “Sin duda, hemos tocado fondo”.

(Reuters)