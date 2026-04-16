Honduras: Cossette López testifica ante comisión especial del Congreso y denuncia presiones e intimidación durante proceso electoral

El Partido Libertad y Refundación exigió la implementación de un sistema TREP adaptado a sus intereses, según López. (Foto: Cortesía)

La comparecencia de Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, ante la Comisión del Juicio Político del Congreso Nacional, expuso un entramado de presiones y denuncias internas surgidas tras las elecciones recientes.

López afirmó que la principal demanda del Partido Libertad y Refundación (Libre) fue imponer un Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) adecuado a sus intereses, y describió un clima sostenido de hostilidad y coacción institucional durante el proceso electoral. Según su testimonio, esto impactó de forma directa en el funcionamiento y la independencia del órgano electoral.

Entre los episodios destacados de su testimonio, López incluyó el del 22 de octubre, cuando el entonces consejero Marlon Ochoa intensificó las acusaciones de fraude y denunció públicamente supuestos problemas de conectividad y transporte que, de acuerdo con López, no llegaron a materializarse.

Asimismo, advirtió que la ausencia prolongada de Ochoa afectó acciones rutinarias del CNE, como la aprobación de recursos indispensables, incluido el combustible. La funcionaria señaló que esta falta de colaboración desordenó el cronograma electoral y aumentó la hostilidad en las sesiones posteriores a los comicios.

Cossette López expuso ante la comisión que Marlon Ochoa condicionó la aprobación del TREP utilizando amenazas de consecuencias penales, lo que identificó como la primera de varias conductas intimidatorias.

Presencia de militares, perros adiestrados y fotografías sin restricción formaron parte del esquema de amedrentamiento denunciado. (Foto: Cortesía)

López relató que las presiones incluyeron un esquema de amedrentamiento que conllevó la presencia de militares, perros adiestrados y la toma de fotografías sin restricciones, extendiéndose incluso hacia su familia.

También mencionó la llegada de visitantes ligados a la Cancillería que, pese a no estar acreditados como observadores por el CNE, participaron en tareas de seguimiento en distintos centros de votación. La estadía de estos grupos en un hotel de alta categoría fue costeada con fondos públicos.

De acuerdo con la funcionaria electoral, estas acciones respondieron a un plan coordinado desde Libre que consideró fallido.

Durante las primarias, López indicó que equipos a su cargo y al de la consejera Hall recuperaron urnas extraviadas, destacando que mientras la jornada transcurría con aparente normalidad, la estrategia institucional respondía a decisiones predefinidas.

Según explicó la consejera, su defensa de la independencia del órgano electoral se mantuvo firme: “La convicción democrática no termina con que ya llegó un partido político al poder, y por eso estoy aquí”. Además, precisó ante la comisión: “los votos sí se contaron, lo que no se hizo fue la totalidad de un recuento, es decir volver a contar”.

La reacción ante las presiones también tuvo consecuencias personales. Tanto López como Hall denunciaron amenazas recientes, lo que motivó a Hall a buscar refugio en una embajada y a López a resguardarse en un lugar no especificado.

Visitantes ligados a la Cancillería participaron en tareas de seguimiento electoral sin ser observadores acreditados y hospedados con fondos públicos. (Foto: Cortesía)

La consejera comunicó a la comisión las dificultades atravesadas: “Ahora relato con tranquilidad esto, pero hay momentos que quiero llorar”, y puntualizó que el hostigamiento llegó a afectar a su hija.

En respuesta a la sospecha de una posible detención, presentaron un Habeas Corpus con el acompañamiento del Procurador General de la República. López indicó que Libre insistió hasta el final en imponer criterios, incluso en la declaración de los resultados finales, ejecutando un plan “a sus necesidades de poder”.

La consejera abordó también la utilización de audios atribuidos a ella por el suspendido Ochoa, y aclaró: “Los audios son reales, si les doy ‘play’ suenan, pero de eso a que sea yo es otra cosa”. Negó su autenticidad y restó credibilidad a las pruebas llevadas al Ministerio Público.

Durante la etapa de preguntas, López reafirmó que los testimonios presentados ante la Comisión Especial del Congreso Nacional han sido verificados, y que las denuncias contra Ochoa cuentan con respaldo. Aseguró que continuará cumpliendo sus funciones con integridad, señalando como autoridad principal “la Constitución”.

Para López, el 9 de marzo de 2025 será recordado como una fecha relevante en el calendario electoral, aunque no exenta de irregularidades, y destacó que, pese a las adversidades, el pueblo hondureño “eligió libertad y democracia”. Sostuvo además: “Un 18 % de la población me adversa, pero al mismo tiempo me honra porque reconocen que no soy parte de un proyecto político”.