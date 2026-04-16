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Nuevo adelanto de ‘La Odisea’ con el primer vistazo a la Calypso de Charlize Theron: “¿Cuánto tiempo llevo en esta isla?"

El propio Christopher Nolan salió a la CinemaCon a hablar de su próxima película, cuyo rodaje describe como una “absoluta pesadilla”

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Matt Damon en "La Odisea"
Matt Damon en una imagen de 'La Odisea'

Universal ha presentado un nuevo adelanto de The Odyssey, la producción dirigida por Christopher Nolan, que transporta al espectador al universo del poema épico de Homero. El evento, realizado en Las Vegas, ofreció el primer vistazo a la interpretación de Charlize Theron como Calypso, junto al Odiseo de Matt Damon, en una de las escenas clave de esta adaptación. La película, rodada completamente en formato Imax, ha generado expectativas tanto por su elenco como por el enfoque técnico y narrativo de Nolan.

La secuencia mostrada inicia con Odiseo, interpretado por Damon, enfrentando a la ninfal Calypso, quien lo ha mantenido cautivo durante siete años tras su llegada a la isla, luego de la guerra de Troya. En el adelanto, el personaje pregunta: “¿Cuánto tiempo llevo en esta isla, Calypso? No recuerdo nada antes de Troya. ¿Tuve esposa, hijos, tal vez un hijo? Si tuve un hijo, ¿qué edad tendría ahora?”. Esta escena ofrece el primer retrato de la dinámica entre ambos personajes y anticipa el tono introspectivo de la adaptación.

La interpretación de Charlize Theron como Calypso marca uno de los puntos centrales del adelanto. Su personaje, una ninfal inmortal, mantiene a Odiseo en su isla aislado del mundo exterior. El diálogo presentado en el evento no solo resalta la confusión y el anhelo de Odiseo por recuperar su vida pasada, sino que también muestra la relación de poder y vulnerabilidad entre ambos personajes. El público pudo observar cómo Nolan traslada a la pantalla la mitología griega mediante una puesta en escena visualmente ambiciosa y centrada en el conflicto emocional. En paralelo a la interacción entre Calypso y Odiseo, el adelanto introduce a Tom Holland como Telémaco, hijo de Odiseo, quien escucha relatos sobre la guerra de Troya narrados por Menelao (interpretado por Jon Bernthal). La conexión entre padre e hijo aparece como uno de los ejes narrativos que estructuran la historia.

Christopher Nolan, director de la próxima película «The Odyssey», interviene durante la presentación de Universal Pictures y Focus Features en CinemaCon, la convención oficial de Cinema United, celebrada en Las Vegas, Nevada (EE. UU.), el 15 de abril de 2026. REUTERS/Caroline Brehman
Christopher Nolan, director de la próxima película «The Odyssey», interviene durante la presentación de Universal Pictures y Focus Features en CinemaCon, la convención oficial de Cinema United, celebrada en Las Vegas, Nevada (EE. UU.), el 15 de abril de 2026. REUTERS/Caroline Brehman

“Una absoluta pesadilla”

Durante la presentación en Las Vegas, los asistentes pudieron ver fragmentos inéditos de la película, que incluyen la recreación de la caída de Troya. La secuencia muestra a los griegos ingresando a la ciudad mediante el conocido caballo de madera, arrastrado por cables a través de la arena hasta situarlo en el centro de la fortaleza. Por la noche, Menelao, Odiseo y otros soldados griegos emergen de su escondite y ponen fin al conflicto que había durado diez años. El adelanto también confirma la participación de un reparto internacional. Anne Hathaway interpreta a Penélope, esposa de Odiseo, y junto a ella figuran Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Benny Safdie, Cosmo Jarvis, Michael Vlamis e Iddo Goldberg.

Tras la ovación recibida al subir al escenario, Nolan compartió su entusiasmo por llevar a la pantalla grande una historia que, según sus palabras, ha “fascinado a generación tras generación durante 3.000 años”. El director sostuvo que este proyecto representa “la historia”, y no solo una más dentro del repertorio de relatos universales. Nolan subrayó su interés en aprovechar la tecnología Imax para ofrecer una experiencia inmersiva, grabando incluso los diálogos con la misma intensidad visual que las secuencias de acción. El realizador admitió que filmar La Odisea fue “una pesadilla absoluta”, aunque precisó que lo fue “en el mejor sentido”, y enfatizó el compromiso del equipo durante el rodaje. Nolan también remarcó que la producción se encuentra en su etapa final y que el resultado refleja el esfuerzo colectivo.

La película fue anunciada en diciembre de 2024 y constituye el siguiente gran proyecto de Nolan tras su colaboración con Universal en Oppenheimer, filme que recibió 13 nominaciones al Oscar y obtuvo siete estatuillas, incluida la de Mejor Película y Mejor Director. Nolan firma el guion y produce junto a Emma Thomas, su colaboradora habitual. La Odisea tiene programado su estreno en cines Imax el 17 de julio, consolidándose como uno de los lanzamientos más esperados del año por su propuesta visual y la presencia de figuras destacadas del cine contemporáneo.

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