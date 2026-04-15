Polémica en Chile por contralmirante argentino que aseguró que parte del Estrecho de Magallanes les pertenece

“La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el Este, es argentina”, sostuvo el contralmirante Montero.

Una álgida controversia provocaron en Chile las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contraalmirante Hernán Montero, quien en un podcast de Youtube llamado ‘OID MORTALES’ aseguró que la boca del Estrecho de Magallanes le pertenece a la Argentina.

Según sus dichos, el Estrecho de Magallanes “es un canal internacional, está dentro de espacios marítimos chilenos (…), tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca (...). La boca de Magallanes es argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el Este, es argentina”, manifestó.

“El Estrecho de Magallanes no se puede interrumpir su navegación (…) Puedes cobrar si brindas un servicio. Sí, Chile tiene servicio de practicaje“, agregó el uniformado.

Sus afirmaciones, realizadas en enero pasado, se viralizaron recién este martes, razón por la cual diputados de diversos colores políticos criticaron la exposición del contraalmirante Montero y anunciaron un oficio a la Cancillería para que tome cartas en el asunto.

Una comparación cartográfica ilustra las diferentes interpretaciones de Chile y Argentina sobre los límites marítimos en el Estrecho de Magallanes, destacando la zona en disputa.

“Declaraciones improcedentes”

Los primeros en reaccionar fueron los diputados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores (RREE), Juan Carlos Beltrán y Daniel Valenzuela (ambos RN), quienes aseguraron que la soberanía del estrecho “no está en discusión” y “no admiten reinterpretaciones antojadizas“.

“Las declaraciones de autoridades argentinas sobre la boca oriental del Estrecho de Magallanes son improcedentes y desconocen tratados internacionales plenamente vigentes, que establecen con claridad la soberanía chilena sobre este territorio”, sostuvo Beltrán, según reza una nota de BioBíoChile.

“Chile siempre ha respetado el derecho internacional, y esperamos lo mismo de nuestros vecinos. No hay espacio para interpretaciones: el Estrecho de Magallanes es chileno y su soberanía no está en discusión“, indicó.

Sus palabras fueron refrendadas por Valenzuela, quien manifestó como un hecho “preocupante que se emitan este tipo de afirmaciones que no contribuyen al buen entendimiento entre países vecinos. Los límites entre Chile y Argentina están claramente definidos y no admiten reinterpretaciones antojadizas“.

“Como país, debemos ser firmes en la defensa de nuestra soberanía. El Estrecho de Magallanes es parte integral del territorio chileno, y cualquier duda al respecto debe ser descartada con claridad y responsabilidad”, afirmó.

En la misma línea, la diputada de oposición Ericka Ñanco (FA) declaró que “las declaraciones del contralmirante Montero, jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, ponen en duda algo que para Chile es claro: la integridad del Estrecho de Magallanes como territorio es de soberanía chilena“.

“Eso no solo es grave, también desconoce lo pactado en el Tratado de Límites de 1881, particularmente en sus artículos 2 y 3, y lo reiterado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que además establece que Argentina no puede obstaculizar su ingreso o salida“, fustigó.

Debido a esto, informó que enviará a la brevedad un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de que “se pronuncie con claridad y defienda, sin ambigüedades, la soberanía de nuestro país”.

Finalmente, y consultados por el medio citado, desde la Cancillería respondieron brevemente que Chile se ajusta a los tratados internacionales que “entregan la plena soberanía sobre el estrecho de Magallanes a la República de Chile”.