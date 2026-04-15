América Latina

Polémica en Chile por contralmirante argentino que aseguró que parte del Estrecho de Magallanes les pertenece

“La boca de Magallanes es argentina”, sostuvo el jefe del Servicio de Hidrografía Naval, Hernán Montero, y las reacciones no se hicieron esperar

Guardar
Dos hombres en videollamada. A la izquierda, un hombre barbudo con auriculares y micrófono. A la derecha, un hombre mayor con cabello blanco y uniforme militar
“La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el Este, es argentina”, sostuvo el contralmirante Montero.

Una álgida controversia provocaron en Chile las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contraalmirante Hernán Montero, quien en un podcast de Youtube llamado ‘OID MORTALES’ aseguró que la boca del Estrecho de Magallanes le pertenece a la Argentina.

Según sus dichos, el Estrecho de Magallanes “es un canal internacional, está dentro de espacios marítimos chilenos (…), tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca (...). La boca de Magallanes es argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el Este, es argentina”, manifestó.

“El Estrecho de Magallanes no se puede interrumpir su navegación (…) Puedes cobrar si brindas un servicio. Sí, Chile tiene servicio de practicaje“, agregó el uniformado.

Sus afirmaciones, realizadas en enero pasado, se viralizaron recién este martes, razón por la cual diputados de diversos colores políticos criticaron la exposición del contraalmirante Montero y anunciaron un oficio a la Cancillería para que tome cartas en el asunto.

Dos mapas lado a lado muestran las fronteras marítimas del Estrecho de Magallanes entre Chile y Argentina, con diferencias claras en la sección este, cerca del Atlántico
Una comparación cartográfica ilustra las diferentes interpretaciones de Chile y Argentina sobre los límites marítimos en el Estrecho de Magallanes, destacando la zona en disputa.

“Declaraciones improcedentes”

Los primeros en reaccionar fueron los diputados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores (RREE), Juan Carlos Beltrán y Daniel Valenzuela (ambos RN), quienes aseguraron que la soberanía del estrecho “no está en discusión” y “no admiten reinterpretaciones antojadizas“.

“Las declaraciones de autoridades argentinas sobre la boca oriental del Estrecho de Magallanes son improcedentes y desconocen tratados internacionales plenamente vigentes, que establecen con claridad la soberanía chilena sobre este territorio”, sostuvo Beltrán, según reza una nota de BioBíoChile.

“Chile siempre ha respetado el derecho internacional, y esperamos lo mismo de nuestros vecinos. No hay espacio para interpretaciones: el Estrecho de Magallanes es chileno y su soberanía no está en discusión“, indicó.

Sus palabras fueron refrendadas por Valenzuela, quien manifestó como un hecho “preocupante que se emitan este tipo de afirmaciones que no contribuyen al buen entendimiento entre países vecinos. Los límites entre Chile y Argentina están claramente definidos y no admiten reinterpretaciones antojadizas“.

“Como país, debemos ser firmes en la defensa de nuestra soberanía. El Estrecho de Magallanes es parte integral del territorio chileno, y cualquier duda al respecto debe ser descartada con claridad y responsabilidad”, afirmó.

En la misma línea, la diputada de oposición Ericka Ñanco (FA) declaró que “las declaraciones del contralmirante Montero, jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, ponen en duda algo que para Chile es claro: la integridad del Estrecho de Magallanes como territorio es de soberanía chilena“.

“Eso no solo es grave, también desconoce lo pactado en el Tratado de Límites de 1881, particularmente en sus artículos 2 y 3, y lo reiterado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que además establece que Argentina no puede obstaculizar su ingreso o salida“, fustigó.

Debido a esto, informó que enviará a la brevedad un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de que “se pronuncie con claridad y defienda, sin ambigüedades, la soberanía de nuestro país”.

Finalmente, y consultados por el medio citado, desde la Cancillería respondieron brevemente que Chile se ajusta a los tratados internacionales que “entregan la plena soberanía sobre el estrecho de Magallanes a la República de Chile”.

Temas Relacionados

ChileArgentinaEstrecho de MagallanesHernán MonteroJuan Carlos BeltránDaniel ValenzuelaEricka ÑancoCancillería

Últimas Noticias

Dos hermanos reciben 15 años de cárcel por delitos contra menores en Panamá

Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Sortová, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, donde las víctimas fueron retenidas dentro de una residencia

Dos hermanos reciben 15 años de cárcel por delitos contra menores en Panamá

La ola de calor en Ecuador llevó al límite al sistema eléctrico por el uso intensivo de aire acondicionado

El incremento de la demanda energética explica los cortes registrados en varias zonas del país

La ola de calor en Ecuador llevó al límite al sistema eléctrico por el uso intensivo de aire acondicionado

Estados Unidos sospecha que el régimen cubano brinda ayuda a Rusia en su invasión a Ucrania

Un informe del Departamento de Estado, al que accedió Axios, señaló que La Habana habría contribuido con hasta 5.000 combatientes para apoyar a Moscú

Estados Unidos sospecha que el régimen cubano brinda ayuda a Rusia en su invasión a Ucrania

Ecuador pidió a Paraguay declarar terroristas a cinco grupos criminales en un encuentro de alto nivel en Quito

La solicitud se dio durante una reunión entre los cancilleres de ambos países de cara a la visita del presidente paraguayo Santiago Peña prevista para julio

Ecuador pidió a Paraguay declarar terroristas a cinco grupos criminales en un encuentro de alto nivel en Quito

Capturan en Perú a alias “Churón”, cabecilla de Sao Box, tras estar prófugo luego de una fuga violenta en Ecuador

El líder criminal, considerado objetivo prioritario, fue detenido por Interpol en Perú y espera su extradición

Capturan en Perú a alias “Churón”, cabecilla de Sao Box, tras estar prófugo luego de una fuga violenta en Ecuador
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fueron a cubrir la inundación en Dock Sud, les robaron sus equipos y corrieron a los ladrones en vivo frente a un destacamento policial

Fueron a cubrir la inundación en Dock Sud, les robaron sus equipos y corrieron a los ladrones en vivo frente a un destacamento policial

Cuidado: el trámite bancario que debes realizar para que no bloqueen tus transferencias sin previo aviso

Rafael Grossi es el único argentino en la lista de las 100 personalidades más influyentes del año que publica Time

Leandro Erlich sorprende en la Toscana con una obra de arte efímero hecha de arena bajo un puente medieval

Lluvias en Bogotá el 15 de abril - EN VIVO: las fuertes precipitaciones generan problemas de movilidad en la ciudad

INFOBAE AMÉRICA

Leandro Erlich sorprende en la Toscana con una obra de arte efímero hecha de arena bajo un puente medieval

Leandro Erlich sorprende en la Toscana con una obra de arte efímero hecha de arena bajo un puente medieval

Rusia endureció las restricciones a las VPN en medio de la censura de internet

La ola de calor en Ecuador llevó al límite al sistema eléctrico por el uso intensivo de aire acondicionado

La revista Time presentó su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2026

Estados Unidos sospecha que el régimen cubano brinda ayuda a Rusia en su invasión a Ucrania

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué no volvió Phoebe Dynevor a “Bridgerton”? Esto fue lo que dijo

¿Por qué no volvió Phoebe Dynevor a “Bridgerton”? Esto fue lo que dijo

“Practical Magic 2”: ¿de qué trata la esperada secuela que llegará este año?

“Me da ánimos”: el hijo de Schwarzenegger reveló cómo el actor lo impulsa en su carrera como fisicoculturista

Malcolm in the Middle regresa arrasando en Disney+ y reúne a viejas y nuevas generaciones

De la ficción al amor real: cómo “Emily in Paris” transformó el destino de Lily Collins