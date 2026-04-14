Las impactantes imágenes de un preso político cubano al salir de prisión luego de cinco años tras las rejas

Alexander Díaz Rodríguez aparece en estas desgarradoras imágenes mostrando un estado de extrema delgadez que genera preocupación sobre su salud y las condiciones carcelarias en Cuba

La reciente excarcelación de Alexander Díaz Rodríguez, de 45 años, está generando conmoción internacional tras difundirse imágenes que muestran su estado extremo de desnutrición y deterioro físico luego de cinco años en prisión.

El caso, revelado por la ONG Prisoners Defenders, expone una vez más las condiciones a las que se enfrentan los disidentes en el sistema penitenciario de la isla.

Tras salir del penal, luego de cumplir íntegramente su condena, Díaz Rodríguez evidencia costillas marcadas, un rostro demacrado y una salud visiblemente afectada. Pese a padecer cáncer de garganta y tiroides, no recibió tratamiento oncológico adecuado ni acceso a una dieta apropiada.

El propio presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, relató en diálogo con Infobae la primera videollamada que mantuvo con el ex preso: “Quería felicitarle, pero estaba hablando con un ser humano auténticamente en los huesos, destruido completamente. Ya sabíamos que estaba fatal. Hemos luchado durante años por su vida”. El activista resaltó que este caso “es una muestra gráfica de lo que sucede en las cárceles cubanas con quienes se oponen abiertamente al Gobierno”.

Alexander Díaz Rodríguez tiene 45 años

La reclusión de Díaz Rodríguez comenzó tras su participación en las protestas masivas del 11 de julio de 2021. Ese día, miles de cubanos salieron a las calles en distintas ciudades para exigir cambios políticos y libertad. El arresto ocurrió en Artemisa, donde el opositor se sumó a las manifestaciones. A pesar de su delicado estado de salud, agravado por la falta de alimentación y medicamentos, las autoridades rechazaron en reiteradas ocasiones sus solicitudes de licencia extrapenal, justificando la negativa por su “condición de contrarrevolucionario”, según narraron sus familiares.

Durante su estancia en prisión, el deterioro físico y los problemas médicos se agravaron. El ex preso sufrió anemia, hepatitis B, diarrea recurrente e inflamación de las extremidades, mientras la atención médica resultó insuficiente. Su madre denunció episodios de golpizas y la privación de alimentos que ella misma intentaba suministrarle, hechos que contribuyeron al cuadro de desnutrición.

Díaz Rodríguez fue detenido tras su participación en las protestas masivas del 11 de julio de 2021

Distintas organizaciones, como la mencionada Prisoners Defenders, documentaron estos maltratos y la sistemática tortura física y psicológica.

Larrondo relató que, tras la liberación, le pidió a Díaz Rodríguez que se fotografiara desde distintos ángulos para mostrarle al mundo las consecuencias de la represión. “He visto muchas veces salir de las cárceles cubanas a presos como si salieran liberados de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial. Pero esta vez le pedí que por favor, ya que directamente nada más salir de prisión me estaba llamando, que se hiciera una foto, que se lo íbamos a enseñar al mundo”, afirmó.

Alexander Díaz Rodríguez, preso político cubano, muestra signos severos de desnutrición

El activista denunció que la dictadura cubana “está cometiendo crímenes de lesa humanidad sin parar, masivamente, intensamente y de una gravedad que no tienen cabida en la humanidad”.

Díaz Rodríguez es miembro del Partido Unión por Cuba Libre y firmante del Proyecto Emilia, iniciativas opositoras que, según Prisoners Defenders, sufren hostigamiento sistemático por parte de la Seguridad del Estado. El lema “abajo la tiranía” permanece tatuado en su piel como símbolo de su militancia y resistencia.

La imagen de Alexander Díaz Rodríguez tras cinco años en prisión se convierte en un testimonio gráfico de los abusos sufridos por los opositores en el sistema penitenciario cubano

Mientras persisten las denuncias de represión y violaciones de derechos humanos, el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, niega la existencia de presos políticos en la isla. En declaraciones recientes, afirmó que los detenidos lo están “por cometer hechos vandálicos”, desestimando la persecución por manifestaciones pacíficas. Estas afirmaciones contrastan con los cientos de casos documentados por familias y organizaciones internacionales.

La imagen de Alexander Díaz Rodríguez tras cinco años en prisión se convierte en un testimonio gráfico de los abusos sufridos por los opositores en el sistema penitenciario cubano. “La humanidad no puede consentir que un régimen siga, en el estado que está el régimen cubano, haciendo las cosas que hace desde hace 67 años. Alguien tendrá que tomar una decisión”, concluyó Larrondo.